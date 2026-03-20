Două țări europene oferă mii de locuri de muncă în sezonul estival. Ce salarii se oferă

De: Andreea Stăncescu 20/03/2026 | 23:05
Locuri de muncă peste hotare în sezonul estival

Vara vine cu numeroase oportunități pentru românii interesați să lucreze peste hotare, mai ales în zonele turistice aglomerate. Două dintre cele mai populare destinații europene, Croația și Muntenegru, se confruntă cu o lipsă semnificativă de personal și oferă salarii competitive, alături de diverse beneficii care atrag tot mai mulți angajați sezonieri.

Cele două țări au nevoie de aproximativ 95.000 de lucrători pentru sezonul estival. Croația conduce detașat, cu un necesar de circa 70.000 de persoane, în timp ce Muntenegru caută în jur de 25.000 de angajați. Stațiunile turistice resimt deja presiunea lipsei de personal, iar în unele locuri situația devine critică. De exemplu, în Budva este nevoie de mii de muncitori doar pentru perioada verii. Cele mai multe joburi sunt disponibile în industria ospitalității, unde cererea crește odată cu numărul mare de turiști.

Mii de locuri de muncă în Croația și Muntenegru

Angajatorii caută în special ospătari, barmani, bucătari, ajutoare de bucătar, cameriste, recepționeri, dar și personal tehnic sau animatori. Salariile variază în funcție de experiență și poziție, însă pot ajunge la sume atractive. În general, veniturile pornesc de la aproximativ 1.100 de euro și pot depăși 2.500-3.000 de euro pentru pozițiile mai bine plătite, în special în bucătărie sau pentru roluri de conducere.

Un avantaj major este faptul că multe oferte includ cazare și masă, ceea ce reduce considerabil cheltuielile și permite economisirea unei părți importante din venit.

În ceea ce privește actele necesare, în Croația procesul este simplu pentru cetățenii români, fiind suficient un act de identitate și un contract de muncă. În schimb, în Muntenegru, angajatorul trebuie să obțină permisul de muncă, iar procedura implică mai multe documente și obținerea unui permis de ședere temporară.

Pe lângă avantajele financiare, experiența de a lucra într-un mediu internațional reprezintă un câștig important pentru dezvoltarea personală și profesională. Interacțiunea cu turiști din diferite țări, ritmul alert de lucru și adaptarea la un nou stil de viață contribuie la îmbunătățirea abilităților de comunicare și organizare.

