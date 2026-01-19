Acasă » Știri » Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ultimă oră despre ucigașul Andei care este de negăsit de 6 luni

Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ultimă oră despre ucigașul Andei care este de negăsit de 6 luni

De: Denisa Iordache 19/01/2026 | 21:14
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI. Detalii de ultimă oră despre ucigașul Andei care este de negăsit de 6 luni
Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș vânat de FBI

Emil Gânj este în continuare de negăsit după 6 luni de la crima care a îngrozit România. În ciuda eforturilor făcute de autoritățile române și internaționalul, criminalul reușește încă să se ascundă foarte bine. Astfel, a apărut o nouă ipoteză: individul și-ar fi pregătit deja ”viața ascunsă” cu mult înainte de a comite fapta. 

Tragedia care a stârnit revoltă în România s-a petrecut pe data de 8 iulie 2025. Emil Gânj și-a omorât partenera cu sânge rece, apoi a incendiat locuința în care aceasta se afla și a dispărut fără urmă. 

Unde s-ar ascunde Emil Gânj, criminalul din Mureș

Încă din acel moment individul este de negăsit și este în prezent unul dintre cel mai periculoși fugari din România.  

În lunile ce au urmat după tragedie, Parchetul Tribunalului Mureș a strâns probe și l-a trimis pe Emil Gânj în judecată în lipsă pentru omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor impuse prin ordinul de protecție, în luna octombrie 2025. 

Anchetatorii au lansat următoarea ipoteză: individul și-ar fi pregătit din timp evadarea, pentru că avea deja în gând să o ucidă pe Anda. Emil Gânj și-ar fi creat ascunzători, și-ar fi adunat provizii și ar fi cumpărat mai multe telefoane de unică folosință. 

Cazul a luat o amploare atât de mare încât ancheta a ajuns și în atenția autorităților internaționale. O publicație maghiară a relatat că sunt foarte mare șanse ca Emil Gânj să se ascundă într-o rețea de tuneluri și subsoluri abandonate din perioada celui de-al Doilea Război Mondial sau pe teritoriul Ungariei. 

Numele criminalului este listat printre cei mai căutați infractori ai Europol și este oferită o recompensă de 5.000 de euro pentru orice informație care ar putea duce la prinderea lui. 

