Prima imagine cu băiețelul Andei, tânăra ucisă de Emil Gânj. Ce se întâmplă cu Alessio, la 5 luni de la moartea mamei sale

La cinci luni de la crima care a șocat opinia publică, cazul Andei, tânăra ucisă în vara acestui an în județul Mureș, rămâne nerezolvat. Principalul suspect, Emil Gânj, este în continuare de negăsit, în ciuda eforturilor depuse de anchetatori pentru a-l localiza. Între timp, consecințele tragediei se resimt profund în viața familiei victimei, mai ales în cea a fiului său, Alessio, care a rămas fără mamă la o vârstă fragedă.

Crima a avut loc în circumstanțe care au atras rapid atenția publicului, iar numele lui Emil Gânj a devenit cunoscut la nivel național. Bărbatul este acuzat că ar fi ucis-o pe Anda cu violență extremă, după o relație marcată de conflicte. De la momentul comiterii faptei și până în prezent, acesta nu a fost capturat, iar autoritățile continuă căutările, fără a oferi însă informații care să conducă la o localizare clară a suspectului.

Ce se întâmplă cu băiețelul Andei

Anda avea doar 23 de ani când și-a pierdut viața, iar moartea sa violentă a lăsat în urmă o familie devastată. Fiul ei, care a împlinit recent 7 ani, se află acum în grija bunicii materne. Aceasta a preluat responsabilitatea creșterii copilului, încercând să îi ofere stabilitate și sprijin emoțional într-un moment extrem de dificil. Prima aniversare a băiatului fără mama sa a accentuat durerea pierderii și a readus în atenție drama trăită de cei apropiați.

În paralel cu investigațiile privind prinderea lui Emil Gânj, anchetatorii au analizat probele ridicate în cadrul dosarului penal. Printre acestea s-a aflat și telefonul mobil al suspectului, unde au fost identificate materiale considerate relevante pentru stabilirea contextului în care a avut loc crima. Conform informațiilor apărute în cursul anchetei, pe dispozitiv ar fi fost găsite imagini care indică faptul că Anda ar fi fost supusă unor abuzuri grave înainte de a fi ucisă. Aceste descoperiri au întărit suspiciunile privind caracterul violent al relației și au adăugat noi elemente dosarului aflat în lucru.

Familia victimei a fost profund afectată de aceste informații, confruntându-se nu doar cu pierderea unei fiice și a unei mame, ci și cu detalii dureroase legate de suferințele prin care aceasta ar fi trecut. Pentru bunica lui Alessio, responsabilitatea de a-i proteja copilăria și de a-l ajuta să depășească trauma pierderii este una uriașă, în condițiile în care propria sa durere rămâne la fel de intensă.

„Mi-au ucis cu sânge rece visul și spun că va veni ziua în care vei spune că sunt nebun“, a fost melodia aleasă de bunica lui Alessio, la un video de pe social media.

