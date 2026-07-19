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Cum face Carmen Brumă „pizza de slăbit fără făină”. Ai nevoie doar de 7 ingrediente

De: Irina Maria Daniela 19/07/2026 | 06:40
Cum face Carmen Brumă „pizza de slăbit fără făină”. Ai nevoie doar de 7 ingrediente
Cum face Carmen Brumă „pizza de slăbit fără făină”. Sursa foto: capturi video Facebook
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Specialista în nutriție Carmen Brumă a publicat un clip video în care le arată urmăritorilor cum pot face pizza de slăbit fără făină. Este un produs ușor de făcut, din puține ingrediente, dar care oferă o senzație mare de sațietate. Află cum se prepară!

Cum face Carmen Brumă „pizza de slăbit fără făină”

Carmen Brumă, care a absolvit pe 14 iulie Masterul de Nutriție și Siguranță Alimentară la Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila București, a publicat o rețetă ușoară, de vară, de pizza care se face fără făină.

Este un produs pe care îl consumă și ea, cu moderație, și pe care îl recomandă pentru cei care nu vor să renunțe la o pizza delicioasă sau țin dietă. Blatul este realizat din linte lăsată la hidratat, ouă și condimente. Rețeta ei este una simplă și rapidă, produsul final fiind gata în 40 de minute.

„Am aici o pizza de slăbit fără făină. Hai să-ți arăt ce simplu se face, dar și ce înseamnă pizza de slăbit”, își începe Carmen Brumă rețeta.

Ingrediente pentru pizza fără făină

Dacă ții dietă sau pur si simplu vrei să încerci un nou mod de a savura pizza, Carmen Brumă îți recomandă această rețetă. Ai nevoie doar de:

  • 150 g linte roșie hidratată câteva ore
  • 2 ouă
  • 2 linguri drojdie inactivă
  • fulgi de ceapă
  • o roșie mare
  • 2 linguri parmezan ras
  • măsline opțional
  • busuioc proaspăt

Cum se prepară pizza fără făină

În continuare, specialista în nutriție a explicat, pas cu pas, modul simplu prin care ea realizează „pizza de slăbit fără făină”.

„Încep cu blatul: 150 grame de linte roșie pe care am pus-o la hidratat. După ce am scurs-o de apă, am adăugat două ouă, fulgi de drojdie inactivă, fulgi de ceapă și am pus totul la blender până s-a format o pastă.

Pasta am pus-o pe hârtie de copt și am băgat-o la cuptor pentru aproximativ 20 de minute. Ăsta este blatul, care conține proteine și fibre extrem de importante, pentru că îți dau sațietate și te ajută să menții deficitul caloric, singurul care te face să slăbești. Nu există alimente minune pe care să le mănânci și care să te slăbească.

Peste blat am adăugat niște felii de mozzarella, roșii, puțin parmezan și opțional măsline. Din nou la cuptor, aproximativ 10 minute la 220 de grade, apoi niște frunze de busuioc proaspăt și ai o pizza delicioasă”, a scris Carmen Brumă pe pagina ei de Facebook.

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