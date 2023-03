„Angelina Jolie de România” l-a distrus pe Mititelu Jr. Andra Apostol spune adevărul despre relația cu fiul patronului de la FCU Craiova

„Angelina Jolie de România” a spus adevărul în ceea ce privește relația pe care se presupune că ar fi avut-o cu Adrian Mititelu Jr. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” nu a ratat ocazia de a mărturisi cum au stat, de fapt, lucrurile.

Încă de la finalul anului 2022 se zvonea faptul că Mititelu Jr. și-ar fi găsit marea iubire și ar forma un cuplu cu Andra Apostol, cea care a rămas întipărită în mintea multora datorită trăsăturilor sale impecabile, asemănătoare cu ale Angelinei Jolie. Deși niciunul dintre ei nu a comentat zvonurile la momentul respectiv, lumea a crezut că sunt împreună, mai ales că fiul patronului de la FCU Craiova i-ar fi oferit un Lamborghini Urus.

Andra Apostol, adevărul despre relația cu Adrian Mititelu Jr.

La câteva luni distanță de la momentul în care oamenii au început să vorbească despre așa zisa relație a celor doi, „Angelina Jolie de România” a luat decizia de a clarifica lucrurile. Fosta concurentă de la „Bravo, ai stil!” mărturisește că nu a avut vreodată o relație amoroasă cu fiul patronului de la FCU Craiova, dimpotrivă, a fost vorba doar despre o simplă prietenie.

Chiar dacă au plecat împreună într-o vacanță exclusivistă, acest lucru nu a reușit să îi apropie îndeajuns de mult, încât să își dorească o relație. Se pare că pentru Andra situația financiară a bărbatului nu era deloc importantă, ci, pur și simplu, avea nevoie de ceva mai „puternic”.

„Nu am format un cuplu. El este un băiat OK, doar că nu este pe placul meu, nu este genul meu. Nu a fost, pur și simplu. El a încercat, cum ar încerca orice alt bărbat. Nu a făcut nimic special să spui că încearcă altceva. Pentru mine, faptul că are o situație financiară bună nu este suficient. Trebuie să mă agăț de ceva mai puternic.

El s-a străduit foarte mult în ceea ce m-a privit pe mine, ca să zic așa și a fost foarte răbdător. Nu am simțit deloc. Este un regret de-al meu, pentru că m-am aruncat așa”, a explicat Andra Apostol.

