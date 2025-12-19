Acasă » Știri » Costel Biju spulberă misterul! Câți bani îi dă amantei în fiecare lună, pentru a avea grijă de fiica lui: „Plătesc chirie și bani separat pe lună”

Costel Biju spulberă misterul! Câți bani îi dă amantei în fiecare lună, pentru a avea grijă de fiica lui: „Plătesc chirie și bani separat pe lună”

De: David Ioan 19/12/2025 | 17:14
Costel Biju spulberă misterul! Câți bani îi dă amantei în fiecare lună, pentru a avea grijă de fiica lui: „Plătesc chirie și bani separat pe lună”
Costel Biju spulberă misterul! Câți bani îi dă amantei în fiecare lună, pentru a avea grijă de fiica lui. Foto: Colaj Instagram/Captură YouTube

Florentina Ioniță, cunoscută drept fosta parteneră a manelistului Costel Biju, se află din nou în centrul atenției publice după ce au apărut acuzații extrem de grave la adresa sa.

În cadrul emisiunii „Viața fără filtru”, unul dintre proprietarii locuinței în care aceasta a locuita susținut că femeia și-ar fi agresat fizic fiica și i-ar fi vorbit urât, afirmând că deține dovezi pe care ar putea să le prezinte în viitor.

Câți bani îi dă Costel Biju amantei în fiecare lună

Scandalul dintre Florentina Ioniță și Costel Biju durează de mai mulți ani, cei doi având împreună o fetiță de șapte ani. În platoul emisiunii, Florentina a declarat că nu primește sprijinul necesar din partea tatălui copilului și că acesta ar fi refuzat să îi mai plătească chiria.

Costel Biju are o fetiţă de 7 ani împreună cu fosta sa parteneră, Florentina

Totuși, atât proprietarul apartamentului, cât și artistul au contrazis afirmațiile femeii.

„Eu plătesc și chirie și bani separat pe lună. Sunt cel puțin 3.000 de lei pe lună“, a transmis Costel Biju.

După ce Florentina Ioniță a lansat mai multe acuzații, susținând că riscă să rămână fără locuință, soția lui Costel Biju, Andreea Costache, a intervenit public. Aceasta a afirmat că Florentina ar fi beneficiat constant de sprijin financiar din partea manelistului.

„De când s-a născut acest copil are plătită chirie, întreținere, lumină, cablu, net, plus bani lunar, la care avem chitanțe. Ea toată viața ei, de când a născut acest copil, a știut să facă doar circ. Ea s-a așteptat făcând acest copil să aibă o proprietate a ei, o mașină, nu știu ce a vrut. De când a născut acest copil nu are loc de muncă, fiind tânără, având două mâini, două picioare, este aptă de muncă, corect? Eu știu că doi părinți, care se despart după un timp, femeia muncește”, a declarat Andreea Costache.

Cum se apără fosta amantă a manelistului

Mai mult, actuala soție a lui Costel Biju a susținut că Florentina ar fi primit bani de două ori pentru a face întrerupere de sarcină, insinuând că aceasta ar fi profitat de situație. În replică, Florentina a negat acuzațiile și a precizat că nu a locuit șase ani în apartamentul menționat, ci a stat o perioadă la mama sa.

„Eu v-am spus că, fiind mână în mână cu proprietarii, e plătit până luna aceasta. M-au dat mereu afară din casă, minte cu tot ce spune. Să arate contractul, că a spus că e contract făcut”, a declarat aceasta.

CITEŞTE ŞI: Soţia lui Costel Biju intervine în scandalul dintre manelist şi amanta lui: ”Ea știe să facă doar circ”

Florentina, femeia cu care Costel Biju are o fetiță, îl acuză pe manelist: „M-a dat afară cu copilul din casă!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce problemă de sănătate are Alexia Eram. Nu are liniște nici în somn: „Mă aud singură în ureche și mă trezesc”
Știri
Ce problemă de sănătate are Alexia Eram. Nu are liniște nici în somn: „Mă aud singură în ureche…
Finala Vocea României 2025. Cine sunt concurenții care se luptă pentru marele premiu de 100.000 de euro
Știri
Finala Vocea României 2025. Cine sunt concurenții care se luptă pentru marele premiu de 100.000 de euro
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl folosesc zilnic
Gandul.ro
Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Adevarul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Digi24
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la...
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Bătaie pe treptele unui hotel din Timișoară între iubita unui bărbat și presupusa lui amantă
Digi 24
Bătaie pe treptele unui hotel din Timișoară între iubita unui bărbat și presupusa lui amantă
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl folosesc zilnic
Gandul.ro
Calcul complet | Electrocasnicul care te „ușurează” de 30 în fiecare lună. Toți românii îl...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce problemă de sănătate are Alexia Eram. Nu are liniște nici în somn: „Mă aud singură în ureche ...
Ce problemă de sănătate are Alexia Eram. Nu are liniște nici în somn: „Mă aud singură în ureche și mă trezesc”
Finala Vocea României 2025. Cine sunt concurenții care se luptă pentru marele premiu de 100.000 ...
Finala Vocea României 2025. Cine sunt concurenții care se luptă pentru marele premiu de 100.000 de euro
(P) Copiii și baloanele－sufletul oricărei petreceri
(P) Copiii și baloanele－sufletul oricărei petreceri
ARCMEDIA, Romania’s largest publishing group, faithful to its philosophy of strengthening editorial ...
ARCMEDIA, Romania’s largest publishing group, faithful to its philosophy of strengthening editorial independence and operational autonomy, continues its efforts to implement an integrated development strategy
Care e orașul din România cu cele mai multe divorțuri? Capătul opus: Singura localitate fără divorț ...
Care e orașul din România cu cele mai multe divorțuri? Capătul opus: Singura localitate fără divorț în ultimii 300 de ani
Imagini sfâșietoare la mormântul Ștefaniei Szabo, în prag de Crăciun. Omagiul care îți rupe sufletul
Imagini sfâșietoare la mormântul Ștefaniei Szabo, în prag de Crăciun. Omagiul care îți rupe sufletul
Vezi toate știrile
×