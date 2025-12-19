Costel Biju spulberă misterul! Câți bani îi dă amantei în fiecare lună, pentru a avea grijă de fiica lui: „Plătesc chirie și bani separat pe lună”

Florentina Ioniță, cunoscută drept fosta parteneră a manelistului Costel Biju, se află din nou în centrul atenției publice după ce au apărut acuzații extrem de grave la adresa sa.

În cadrul emisiunii „Viața fără filtru”, unul dintre proprietarii locuinței în care aceasta a locuita susținut că femeia și-ar fi agresat fizic fiica și i-ar fi vorbit urât, afirmând că deține dovezi pe care ar putea să le prezinte în viitor.

Câți bani îi dă Costel Biju amantei în fiecare lună

Scandalul dintre Florentina Ioniță și Costel Biju durează de mai mulți ani, cei doi având împreună o fetiță de șapte ani. În platoul emisiunii, Florentina a declarat că nu primește sprijinul necesar din partea tatălui copilului și că acesta ar fi refuzat să îi mai plătească chiria.

Totuși, atât proprietarul apartamentului, cât și artistul au contrazis afirmațiile femeii.

„Eu plătesc și chirie și bani separat pe lună. Sunt cel puțin 3.000 de lei pe lună“, a transmis Costel Biju.

După ce Florentina Ioniță a lansat mai multe acuzații, susținând că riscă să rămână fără locuință, soția lui Costel Biju, Andreea Costache, a intervenit public. Aceasta a afirmat că Florentina ar fi beneficiat constant de sprijin financiar din partea manelistului.

„De când s-a născut acest copil are plătită chirie, întreținere, lumină, cablu, net, plus bani lunar, la care avem chitanțe. Ea toată viața ei, de când a născut acest copil, a știut să facă doar circ. Ea s-a așteptat făcând acest copil să aibă o proprietate a ei, o mașină, nu știu ce a vrut. De când a născut acest copil nu are loc de muncă, fiind tânără, având două mâini, două picioare, este aptă de muncă, corect? Eu știu că doi părinți, care se despart după un timp, femeia muncește”, a declarat Andreea Costache.

Cum se apără fosta amantă a manelistului

Mai mult, actuala soție a lui Costel Biju a susținut că Florentina ar fi primit bani de două ori pentru a face întrerupere de sarcină, insinuând că aceasta ar fi profitat de situație. În replică, Florentina a negat acuzațiile și a precizat că nu a locuit șase ani în apartamentul menționat, ci a stat o perioadă la mama sa.

„Eu v-am spus că, fiind mână în mână cu proprietarii, e plătit până luna aceasta. M-au dat mereu afară din casă, minte cu tot ce spune. Să arate contractul, că a spus că e contract făcut”, a declarat aceasta.

CITEŞTE ŞI: Soţia lui Costel Biju intervine în scandalul dintre manelist şi amanta lui: ”Ea știe să facă doar circ”

Florentina, femeia cu care Costel Biju are o fetiță, îl acuză pe manelist: „M-a dat afară cu copilul din casă!”