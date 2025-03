Evenimentele care l-au marcat pe viață pe Costel Biju: ”Acolo mi s-a dus vocea!” Ce s-a întâmplat la înmormântarea lui Costel Corduneanu

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Costel Biju vorbește pentru prima dată despre logodna fiului său de 18 ani, Tony One. Tânărul îi calcă pe urme cu muzica, dar și cu logodna de la o vârstă fragedă. Artistul dezvăluie cât a făcut cel mai mult din dedicații într-o singură seară și cum se simte când cântă la înmormântări.

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, Costel Biju vorbește despre familia și cariera sa. Recent, artistul a decis să ia o pauză de la evenimente pentru a sta mai mult timp alături de soția și copiii săi. În vară însă, manelistul își va relua activitatea în totalitate și promite proiecte surprinzătoare.

Deși majoritatea evenimentelor reprezintă o adevărată plăcere pentru Costel Biju, cântărețul a fost chemat și a presat și la… înmormântări. De exemplu, a cântat și la căpătâiul lui Costel Corduneanu, alături de Tzancă Uraganu şi Narcis de la Bărbuleşti.

Așadar, cum se simte Costel Biju când trebuie să cânte în astfel de condiții?

”Nu prea cânt la înmormântări, am avut doar câteva evenimente de genul. Îți dai seama că intru în starea familiei respective. Am cântat la copii care au plecat dintre noi. Acolo mi s-a dus vocea. Nu mai aveam glas. Am cântat și la prieteni pe care i-am pierdut. Cum să te simți? Îmi dă Dumnezeu putere să cânt. În afara faptului că este foarte trist, îți dorești să cânți să îi răcorești pe membrii familiei. Nu îmi doresc să mai cânt la evenimente de genul”, a explicat Costel Biju.

În plus, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, artistul povestește cum a cântat la botezul nurorii sale în urmă cu 16 ani, cum plănuiește să îi organizeze nunta fiului său, dar și ce coincidențe strainii i-au unit pe Tony și viitoarea sa soție. Detaliile care bat scenariul oricărui film, AICI.

