Nu de puține ori, femeile din social media îi lasă lui Bogdan de la Ploiești tot felul de comentarii în care ori îi fac propuneri indecente, ori îl cer, direct, în căsătorie. Cu toate acestea, manelistul nu prea se vede în ipostaza de a ajunge în fața altarului. Bogdan a făcut declarații exclusive pentru CANCAN.RO despre cele mai controversate subiecte: nunta și încrederea femeilor în el.

Deși susține că este dorit de multe femei din România și că, pe la diverse cântări, are câte o parteneră diferită, Bogdan de la Ploiești nu se vede în postura de a se așeza „la casa lui”.

„Nu e niciuna suficient de puternică”

Artistul a povestit, în exclusivitate, că nu își dorește să se căsătorească, însă este un familist convins. De asemenea, Bogdan de la Ploiești ne-a mărturisit și cum ar arăta pentru el femeia ideală și ce calități ar trebui să dețină ea, pentru a-i câștiga fidelitatea. Mai mult, manelistul ne-a spus și de ce nu a reușit nicio femeie să ajungă, până acum, la inima lui.

(NU RATA: BOGDAN DE LA PLOIEȘTI, DEZVĂLUIRI INEDITE DESPRE FAMILIE ȘI COPILĂRIE: „FURAM FLORI ȘI LE VINDEAM, CU BANII ÎMI LUAM PÂINE ȘI PARIZER!”)

„Nu mă văd niciodată în postura de a mă căsători, pentru că trebuie să juri niște lucruri în biserică. Nu prea sunt pe lungimea asta de undă. Sunt un familist convins. Cred că mă regăsesc în acest film, pentru că știu ce suflet am. Ar putea o femeie să aibă încredere în mine, nu înțeleg de ce nu au.

Dar nu e niciuna suficient de puternică să realizeze că, dacă este deșteaptă și face lucrurile cum trebuie, nu poate fi nicio problemă să mai caut «altă ciorbă». Dar, să vedem. Dumnezeu are grijă de tot și de toate. O femeie nu trebuie să aibă nimic. Trebuie doar să existe o conexiune. Trebuie să fie frumoasă, inteligentă, cuminte, să fie cu haz, ca mine. Și modestă! De unde?! (râde)”, a spus Bogdan de la Ploiești, pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: BOGDAN DE LA PLOIEȘTI, ADEVĂRUL DESPRE RELAȚIA CU THEO ROSE. „AM CÂTE O PARTENERĂ LA FIECARE EVENIMENT ȘI AM MULTE EVENIMENTE!”)

„Știu să mă distrez și cu bani, și fără bani”

Deși încasează sume serioase la evenimentele la care este chemat să cânte, Bogdan de la Ploiești ne-a povestit că știe cum să se distreze și fără bani. Cea mai mare bucurie a artistului este aceea de a călători și de a-și face orice plăcere și susține că, până acum, nu a făcut lucruri ieșite din comun.

„Am cântat și pe mult și pe puțin. Mă consider cel mai bogat om din lume pentru că pot să-mi permit orice vreau să mănânc. Fac orice vreau, știu să mă distrez și cu bani și fără bani. Toată lumea în jurul meu se simte bine și când stăm în lux, și când stăm pe câmp. Îmi fac mereu vacanțe. Consider că degeaba ai bani, dacă nu te bucuri de viață, dacă nu vizitezi. Nu am făcut eu cele mai mari aroganțe pentru că încă sunt mic, am 26 de ani, dar am timp”, a conchis Bogdan de la Ploiești, pentru CANCAN.RO.