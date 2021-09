De luni bune se speculează că între Bogdan de la Ploiești și Theo Rose ar exista un alt tip de relație decât o simplă prietenie. Contactat de CANCAN.RO, cântărețul a clarificat situația și a vorbit despre cunoscuta artistă, dar și despre cum se înțelege el cu iubitul ei.

După ce Bogdan de la Ploiești și Theo Rose au început colaborarea pe plan profesional, urmăritorii acestora au intrat la bănuieli. Deși se știa că interpreta se iubește cu nepotul lui Nea Mărin, internauții au fost de părere că între ea și „BDLP” au existat mai multe apropieri. Din acest motiv, de ceva timp se vehiculează că între Bogdan de la Ploiești și Theo Rose ar fi mai mult decât o prietenie.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Bogdan a mărturisit că este bun prieten cu Alex Leonte, iubitul lui Theo Rose și a scos la iveală motivul pentru care a decis să anunțe și pe TikTok că el și colega sa de studio sunt doar parteneri de scenă și nimic mai mult. Potrivit spuselor lui Bogdan de la Ploiești, Theo Rose și iubitul ei au traversat o perioadă dificilă din cauza acestor zvonuri, motiv pentru care au decis, cu toții, să clarifice că între cei doi artiști nu există o relație amoroasă.

Bogdan de la Ploiești, despre relația profesională cu Theo Rose: „A fost «dragoste la prima vedere» față de toată familia”

„Povestea mea cu Theo Rose, varianta reală, sună în felul următor: ea a cântat un refren dintr-o piesă de-ale ei pe TikTok, iar eu i-am lăsat un comentariu. Cred că acolo le-am atras atenția, și spun «le-am» pentru că nu mă refer numai la ea, ci și la producătorul și managerul ei și am fost contactat pentru o piesă. Evident, am cerut piesa, am ascultat-o și mi s-a părut foarte tare, era trasă de Alex Velea la momentul respectiv. Am acceptat colaborarea fără să stau pe gânduri.

Am fost la studio, atunci ne-am cunoscut pentru prima oară. A fost «dragoste la prima vedere» față de toată familia, la modul că toți am simțit că locul meu e acolo. Drept urmare, am continuat și colaborarea cu Boier Bibescu, avem și același manager. Suntem ca o familie”, ne-a spus Bogdan de la Ploiești, în exclusivitate.

„Nu ne doream să ajungem la ceva serios dintr-o glumă”

„După ce am tras piesa «Nu pot fără tine», care a avut un succes incredibil de mare, amândoi am avut parte de multă atenție, și eu și Theo. La momentul acela am fost locul I în trending minimum trei săptămâni, așa că eram vizibili și era normal să apară și asocieri de genul între mine și ea. Ideea e că noi doi ne comportăm ca într-o familie, avem același manager și producător, compunem împreună, ne ajutăm reciproc la piese…

Alex (n.r. – Leonte, iubitul lui Theo Rose) e prietenul meu! Chiar eu am propus să facem acel răspuns, pe TikTok, care a «bubuit», în care eu mă prefăceam că o iau în brațe pe Theo și apărea el. Era răspunsul pe care îl așteptau toți oamenii, nu se mai putea… Ei ajunseseră într-un moment dificil și nu ne doream să ajungem la ceva serios dintr-o glumă. El e prietenul meu, ne vedem destul de des”, a continuat artistul.

Bogdan de la Ploiești NU are iubită. „Trebuie să îi placă mamei mele de ea”

Mai mult decât atât, cântărețul a mărturisit că, în momentul de față, nu este implicat într-o relație amoroasă. Mai în glumă, mai în serios, ne-a declarat că are o parteneră la fiecare eveniment. Cu toate acestea, nu ar refuza o relație, dacă ar găsi femeia potrivită, pe care ne-a și descris-o, în linii mari.

„Dacă este vorba de viață personală, trebuie să o lăsăm personală (râde), privată, cum îmi place mie să îi spun. Am o vorbă: «Ce nu știi, nu te afectează». Aș vrea ca oamenii să mă cunoască pentru talentul cu care m-a înzestrat Dumnezeu. Am câte o parteneră la fiecare eveniment. Și crede-mă că am multe evenimente!

Ce calități trebuie să aibă femeia?! În primul rând, să fie femeie. Ăsta e cel mai important lucru. Nu prea mă gândesc la asta, eu doar trăiesc. Când va fi momentul să mă cucerească o femeie sau să o cuceresc eu pe ea, o să vă povestesc exact cum s-a întâmplat. Trebuie să îi placă mamei mele de ea. Părinții mei sunt de 30 de ani împreună și sunt un exemplu pentru mine. Nu aș putea să trec niciodată peste înșelat. Sunt foarte orgolios și nebun, nu aș accepta nici măcar să se uite la alt bărbat”, a mai spus Bogdan de la Ploiești, după ce a clarificat situația cu Theo Rose.

