Bogdan de la Ploiești, mai sincer ca niciodată. Ce părere are artistul despre Jador: „Nu poate să-i facă nimeni nimic”

Bogdan de la Ploiești este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi și acest lucru se poate vedea în trendingul de pe Youtube. Un artist la fel de bun este și Jador și tocmai de aceea, fanii lui Bogdan au vrut să știe care este părerea cântărețului despre faimosul de la Survivor.

Ieri, Bogdan de la Ploiești a lansat o provocare pentru fanii săi, provocare ce le-a permis fanilor lui să-i adreseze tot felul de întrebări pe Instagram. Printre multe întrebări primite, Bogdan de la Ploiești a fost întrebat ce părere are despre Jador. Fără să dea prea multe detalii, artistul a fost scurt și la obiect.

„E ce trebuie! Și atâta timp cât îl iubește lumea și Dumnezeu, nu poate să-i facă nimeni nimic” a spus Bogdan de la Ploiești, despre Jador.

Ce planuri de viitor are Bogdan de la Ploiești

Pe lângă muzică, se pare că Bogdan de la Ploiești plănuiește să dea startul construirii unui ansamblu rezidențial de lux, așa cum le-a spus fanilor săi, pe Instagram, atunci când a fost întrebat ce planuri de viitor are.

„BDLP Residence. Între Ploiești și București. Vreau să ofer o casă cadou, nevoiașilor, bineînțeles. Și restul 10 le vând” a spus artistul, pe rețeaua de socializare.

Bogdan de la Ploiești a jucat fotbal

Bogdan DLP a mărturisit că a fost pasionat de fotbal de mic, însă, din motive financiare a trebuit să lase marele lui vis în spate.

„Am jucat fotbal 10 ani de zile. A fost și pasiunea mea. Undeva în viața asta am întâmpinat niște probleme. Viața m-a pus la încercare. Nu erau bani. Din fotbal nu făceam bani și a venit muzica asta așa, pe neașteptate, că la mine în familie nici mama, nici tata nu sunt cântăreți, deși mama cântă foarte bine muzică populară. M-am chinuit foarte mult de-a lungul timpului. Am 8-9 ani în spate de muzică. 99% din oameni mi-au pus bețe în roate și în ziua de astăzi sunt sub piciorul meu. Nu sunt adeptul răului. Nu-mi place să întorc ce mi s-a întâmplat mie”, a spus Bogdan de la Ploiești la Antena Stars.