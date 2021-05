Bogdan de la Ploiești, motivul pentru care a renunțat la fotbal „Am jucat fotbal de la 10 ani”

Bogdan de la Ploiești, pe numele lui real Bogdan Marian Aldea, a fost nevoit să renunțe la cariera sportivă pe când era un adolescent. Cântărețul de manele a dezvăluit de ce s-a lăsat de marea lui pasiune: fotbalul.

Bogdan DLP a mărturisit că a fost pasionat de fotbal de mic, însă, din motive financiare a trebuit să lase marele lui vis în spate.

„Am jucat fotbal 10 ani de zile. A fost și pasiunea mea. Undeva în viața asta am întâmpinat niște probleme. Viața m-a pus la încercare. Nu erau bani. Din fotbal nu făceam bani și a venit muzica asta așa, pe neașteptate, că la mine în familie nici mama, nici tata nu sunt cântăreți, deși mama cântă foarte bine muzică populară. M-am chinuit foarte mult de-a lungul timpului. Am 8-9 ani în spate de muzică. 99% din oameni mi-au pus bețe în roate și în ziua de astăzi sunt sub piciorul meu. Nu sunt adeptul răului. Nu-mi place să întorc ce mi s-a întâmplat mie”, a spus Bogdan de la Ploiești la Antena Stars.

Bogdan DLP a vrut să se facă preot

De asemenea, manelistul a avut o înclinație și spre preoție la un moment dat.

„Eu Îl port pe Dumnezeu în fiecare zi în sufletul meu. Nu sunt un om fan biserică, icoane, dar în sufletul meu există. Sunt un om foarte, foarte credincios, dar cu mine. Vorbesc cu mine ceea ce e de vorbit. Am avut și momente grele din viața mea în care nu știam ce fac de azi pe mâine și Dumnezeu făcea ceva și mă salva. A fost o perioadă când chiar nu aveam pe nimeni”, a continuat el.

