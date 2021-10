Bogdan de la Ploiești rareori vorbește despre viața personală. Totuși, CANCAN.RO l-a convins pe manelist să dezvăluie detalii inedite din viața și din copilăria sa.

Lumea îl știe pe Bogdan de la Ploiești pentru manelele pe care le cântă și numărul mare de vizualizări pe care videoclipurile sale le adună pe youtube. Puțini știu însă cum a fost copilăria interpretului. Acesta o caracterizează ca fiind una perfectă, datorită părinților săi și vremurilor frumoase pe care le-a apucat.

Bogdan de la Ploiești ne-a povestit, în exclusivitate, lucruri neștiute din copilăria sa. Acesta a vorbit și despre boacănele pe care le făcea, dar și despre meseria pe care ar fi îmbrățișat-o, dacă nu se apuca de cântat.

„Mă mândresc din suflet cu faptul că fac parte din acea generație în care lucrurile stăteau diferit. Eu am crescut fără telefon, mă jucam de dimineață și până seara, ne jucam fotbal, «pititea», cu mingea, hoții și gardienii, alergam prin toate cartierele. Am avut o copilărie super și sunt foarte fericit când mă gândesc la treaba asta, își începe artistul povestea.

„Furam flori și le vindeam oamenilor”

„Am făcut multe nebunii. Una dintre ele era că furam flori și le vindeam oamenilor. Cu banii pe care îi strângeam pe flori, mergeam la magazin. Aveam o brutărie acolo în cartier, îmi luam o pâine caldă, un parizer și un «Frutti Fresh» de-ăla mic și era cea mai mare fericire posibilă. Aveam un joc în care colecționam sticle de rachiu, le găseam pe stradă. Ne jucam pe capace, cine lovea cele mai multe, le câștiga. Le puneam într-un cerc. Erau alte vremuri, mulțumesc lui Dumnezeu că le-am prins!

Copilăria mea, din fericire pentru mine, a fost una cu care mă pot mândri. Părinții mei mi-au oferit tot ce își poate dori un copil. Le mulțumesc din suflet pentru treaba asta! Cred că eu am fost și o alegere a lui Dumnezeu. La un moment dat, am ajuns într-o situație foarte dificilă, nu mai aveam nimic. Dumnezeu m-a înzestrat cu harul de a cânta, m-am transformat și am reușit să ajung cine sunt astăzi. Am luat-o de la zero.

Cred că am avut cea mai frumoasă copilărie, datorită părinților mei, care mi-au făcut toate poftele. Eram un răsfățat. Dacă nu aș fi cântat, aș fi jucat fotbal”, a spus Bogdan de la Ploiești, pentru CANCAN.RO.

„Nu mă mai interesează dacă cineva este pervers sau nu”

Pentru că acum are tot ce își dorește, am vrut să știm de la Bogdan de la Ploiești dacă este conștient de faptul că unii oameni îi pot fi alături doar din interes. La fel de deschis, artistul ne-a mărturisit că majoritatea oamenilor sunt „pe interes” însă a învățat, cu timpul, unde să-i poziționeze.

De asemenea, ne-a povestit și care sunt cele mai importante lucruri din viața lui: „Majoritatea oamenilor sunt pe interes. Eu știu foarte bine treaba asta. Îi poziționez acolo unde le este locul, dar mi-am format o părere. Consider că dacă muncești și îți faci bine treaba și produci și ești bine, nu o să mai simți problemele. Problemele vin atunci când nu mai ai. Eu m-am axat pe altceva. Vreau să fac bani, să fiu fericit, să fiu liniștit, să am grijă de familia mea. Să am grijă de sănătatea mea. Nu mă mai interesează dacă cineva este pervers sau nu. Ne facem treaba unii cu alții și atât. Costă scump nebunia asta. Mie, dacă îmi dai un suc, eu îți dau 10 sucuri înapoi.

Familia mea este cel mai frumos lucru de la Dumnezeu. Am o soră, ne iubim foarte mult, cu toții. Mereu ne-am dat sfaturi bune. Părinții mei nu m-au obligat să fac ceva anume. M-au sfătuit doar ce este bine să fac, iar eu le-am transmis totul prin faptele mele”, a conchis Bogdan de la Ploiești.