Bogdan de la Ploiești, „Regele vizualizărilor”, și-a petrecut un weekend la mare cu familia și a achitat note de plată colosale în schimbul distracției. Artistul a povestit, cu mult haz, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, peripețiile sale pe litoralul românesc.

Pentru că weekendurile sunt mereu ocupate cu evenimente, Bogdan de la Ploiești a decis să-și ia familia și să meargă la mare, la distracție, chiar și în cursul săptămânii. Artistul ne-a povestit, în exclusivitate, că a avut parte de o ședere extrem de plăcută pe litoral și nu s-a uitat la bani atunci când a venit vorba de prânzul sau cina cu familia.

Așa se face că Bogdan de la Ploiești a scos din portofel sume colosale pentru notele de plată, s-a delectat cu cele mai fine preparate, dar ne-a mărturisit că s-a întâmplat și să mănânce parizer cu pâine.

„Am avut note de plată de-ale scumpe rău de tot”

Bogdan nu a uitat nici de fanii care l-au susținut în tot drumul lui de celebritate, de la început și până acum și ne-a spus că, fără ajutorul lor, nu ar fi ajuns niciodată unde este acum.

„Am fost la mare, a fost foarte mișto, am fost cu familia mea, mi-au venit părinții acasă, mama și tata. Ne-am distrat, ne-am simțit bine.

Am avut note de plată de-ale scumpe rău de tot, am servit ce ne-a poftit inima, calamari, creveți, scoici, vită direct pe plajă, acolo, la apă, narghilele vreo 20. Noi suntem niște oameni foarte modești, eu sunt un om normal, muncitor. Ziua am avut notă de plată de 50 de milioane, seara am mâncat parizer cu pâine.

E totul OK, mulțumesc lui Dumnezeu. Cânt mult, sunt foarte ocupat. Am multe evenimente, sunt foarte împlinit și fericit și mă străduiesc să aduc publicului meu fix ceea ce are nevoie, să fiu cât mai bun în meseria mea, să scot melodii noi, să mă iubească oamenii, căci fără ei nu aș fi ajuns niciodată unde sunt astăzi.

Cânt continuu, deci vin banii cu sacul, dar eu rămân același om. Îmi place ceea ce fac, deci iubesc munca!” a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Bogdan de la Ploiești.

Bogdan de la Ploiești, show de show pe litoral

Pentru că are muzica în sânge, Bogdan de la Ploiești a început să cânte și pe litoral, în apă, iar turiștii au crezut că nu văd bine. Firește, cei care s-au aflat în apropierea artistului au zâmbit larg și s-au bucurat de un concert live, gratis! În social media, Bogdan de la Ploiești a postat numeroase clipuri video pe InstaStory și le-a arătat fanilor săi cum s-a distrat la malul mării.

Care este numele real al lui Bogdan de la Ploiești

Despre viața lui Bogdan de la Ploiești nu se știu prea multe lucruri, nici chiar numele său real. Însă recent acesta a dezvăluit câteva informații din viața personală și pe ce drum ar fi apucat-o dacă nu era muzica. Astfel, Bogdan de la Ploiești, pe numele său real Bogdan Marian Aldea, are 25 de ani și ar fi trebuit să fie fotbalist sau preot, după cum chiar el a povestit.

Manelistul a mărturisit că mama și bunica lui îl vedeau preot, iar tatăl său își dorea să urmeze o carieră sportivă. Însă, Bogdan de la Ploiești și-a ascultat chemarea și este extrem de mulțumit de cariera pe care o are acum.

„Nu prea le am eu cu muzica gen, că tata a vrut să fac fotbal când eram mic, iar mama o susținea pe mamaie să ajung popă, că vine toată lumea să-mi pupe mâinile. În fine.

Acest video este de la petrecerea de ieri, Dumnezeu m-a înzestrat cu acest dar – să bucur oamenii, să îi fac să înțeleagă ceea ce se întâmplă acolo și să le intru la suflet, nu să dea bani de rușine… Vorbiți cum vreți, înjurați cât vreți, eu o sa ajung acolo unde am visat”, a scris Bogdan de la Ploiești, pe rețelele de socializare, acum ceva timp.