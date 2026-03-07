Acasă » Știri » Revenirea momentului în televiziune! Negociază cu postul de la care a plecat în urmă cu 8 ani

Revenirea momentului în televiziune! Negociază cu postul de la care a plecat în urmă cu 8 ani

07/03/2026
Dragoș Pătraru se pregătește să revină în fața camerelor de filmat. Moderatorul emisiunii „Starea Nației” este în negocieri cu o televiziune de la care a plecat în urmă cu 8 ani. 

Dragoș Pătraru nu poate sta prea mult departe de televiziune. După ce s-a retras din lumina reflectoarelor și și-a mutat activitatea în online, moderatoul își negociază revenirea la Televiziunea Română (TVR). Prima colaborare a început în anul 2014. De-a lungul colaborării, jurnalistul nu s-a ferit nicio clipă să ironizeze public conducerea postului la care lucra. În 2016, după doi ani de colaborare, Dragoș Pătraru își mută emisiunea la Digi 24.

Dragoș Pătraru își negociază revenirea în televiziune/ sursă foto: social media

În anul 2017, Dragoș Pătraru revine la TVR, însă nu a durat mult și problemele nu au întârziat să apară. În timpul sezonului „Starea Nației” din 2018, moderatorul vorbește public despre tensiunile dintre el și conducerea televiziunii, dar și despre o eventuală plecare. Mult nu a mai durat, iar în iunie 2018 emisiunea i-a fost scoasă din grila de programe.

Prin urmare, revenirea lui Dragoș Pătraru la TVR ar marca un moment istoric, mai ales în contextul în care cele două părți au rupt colaborarea. Disputa dintre moderator și TVR a ajuns în instanță. Tribunalul București a decis că rezilierea contractului de către TVR a fost abuzivă și a obligat instituția să plătească aproximativ 30.000 de euro penalități. Televiziunea publică a făcut apel, însă Curtea de Apel a respins solicitarea și a confirmat că rezilierea contractului a fost din culpa TVR.

Negocierile din această perioadă ar avea ca scos difuzarea emisiunii „Starea Nației” în fiecare săptămână. Potrivit hotărârii conducerii TVR, responsabilitatea pentru punerea în aplicare a deciziei revine postului TVR 1. Totodată, a fost stabilită și componența comisiei care va purta negocierile cu reprezentanții proiectului „Starea Nației”, notează Pagina de media.

Comisia este condusă de Otilia Găinar, producător executiv TVR 1, iar din echipă mai fac parte Ioana Mureșan – redactor-șef al Redacției Publicistică și Reporteri Speciali, economistul George Banciu, precum și reprezentanți ai Departamentului Programe – Serviciul Drepturi de Autor, ai Serviciului Vânzări, ai Compartimentului Strategie Marketing din cadrul Departamentului Comercial și ai Direcției Digital, Producție, Promovare și Comunicare.

Consumi ulei de măsline din comerț? Care este singurul sănătos, potrivit lui Dragoș Pătraru

Dragoș Pătraru dezvăluie câte mese trebuie să mâncăm pe zi, de fapt. Ora la care trebuie luată cina

