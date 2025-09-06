Consumi ulei de măsline din comerț? Care este singurul sănătos, potrivit lui Dragoș Pătraru

În cea mai nouă ediție a emisunii Starea nației, Dragoș Pătraru explică diferențele dintre uleiul de măsline 100% natural din comerț și cel falsificat. Care este, de fapt, singurul sănătos? Jurnalistul demontează mitul ”testul frigiderului” și ne arată cum să alegem un ulei autentinc, care chiar protejează sănătatea.

Mulți români s-au obișnuit să cumpere ulei de măsline extravirgin din comerț fără să consulte ce scrie pe etichetă. Dragoș Pătraru a conceput un ghid util pentru cei care își doresc să consume ulei de măsline extravirgin 100% de calitate din supermarket.

Cum aflăm dacă uleiul de măsline e falsificat sau nu

Pe rafturile magazinelor se găsesc o mulțime de sortimente de ulei de măsline, însă peste 90% dintre ele sunt de proveniență dubioasă. De asemenea, jurnalistul demontează ”testul frigiderului” și dezvăluie care este, de fapt, adevărul din spatele acestei legende care s-a viralizat pe rețelele de socializare.

”Vă invit la o discuție despre cel mai falsificat aliment din lume. Mai flasificat decât vinul, mierea etc. Pentru că este atât de falsificat, în jurul uleiului de măsline au apărut o mulțime de mituri. Un mit câștigă teren tot mai mult.

Tot mai mulți influenceri sunt plătiți pentru a promova și să-i inducă pe oameni în eroare pentru ca aceștia să nu știe cum deosebesc un produs adevărat de unul falsificat. Dar să creadă că o pot face. Ați auzit de ”proba frigiderului”? Dacă bagi uleiul de măsline la frigider și de întărește înseamnă că e bun, e autentic, extravirgin, premium. Există producători care bagă bani mulți ca să promoveze tâmpenia asta.

Nu mai mințiti lumea. E chimie de clasa a șaptea. Ce se întâmplă, de fapt? Orice grăsime se solidifică la rece. E un fenomen chimic banal. Nu poate fi un test de autenticitate. Uleiul de măsline conține mai mulți acizi grași – fiecare cu temperatura lui de cristalizare.

Acidul oleic, principalul acid gras din uleiul de măsline, devine solid pe la 13 grade celsius. Alții au nevoie de peste 60 de grade ca să devină solizi. Deci dacă bagi uleiul de măsline la frigider nu înseamnă că e fals, nici că e adevărat, înseamnă că în frigider e rece.”, a spus Dragoș Pătraru în Starea Sănătății.

Dragoș Pătraru susține că, în realitate, singurele pe care le poți testa acasă sunt gustul și mirosul. Uleiul bun de măsline are note de fructat, de iarbă verde, de banana crudă, de migdale, are gust ușor picant și amar, semn că are ponifenoli, adică antioxidanți puternici. Dacă gustul e plat, fad, dacă are gust de rânced, ăla nu e ulei extravirgin – chiar dacă pe etichetă scrie asta.

”În supermarket, 9 din 10 branduri nu conțin ce scrie pe tichetă. Uitați-vă cu atenție pe tichetă, nu pe cea din față, ci pe cea din spate. Acolo apare o mențiune absolut genială: amestec de uleiuri din Uniunea Europeană și din afara Uniunii Europene. Ce înseamnă asta? Poate fi orice, poate fi Spania, Maroc și Turcia, amestecate în butoaie și vândute.

Pe eticheta unui ulei de măsline autentic trebuie să scrie campania – adică anul recoltei. Un ulei un se condumă în maximum 18 luni de la recoltă. Dacă o sticlă e veche de trei ani, e ca și cum am luat pepene în februarie. Apoi pe etichetă trebuie să scrie soiul de măsline. Pe cele mai multe nu scrie nici campania, nici soiul de măsline. Originea clară sau o certificarea bio și analizele. Un ulei autentic are în spate un buletine chimice complete: aciditate, peroxizi etc.”, a spus Dragoș Pătrar.

