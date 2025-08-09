Mănânci pufuleți Star din comerț? Din ce sunt făcuți, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru

Pufuleții reprezintă un snack foarte iubit de români și consumat foarte des, mai ales de către copii. Totuși, puțini știu din ce este făcut, de fapt, produsul. Dragoș Pătraru a analizat opt tipuri de pufuleți, printre care și cei de la Star. Prezentatorul de la Starea Sănătății a observat un detaliu care i-a de gândit. L-a întâlnit și în cazul altor produse. Află, în articol, toate detaliile!

Dragoș Pătraru este cunoscut pentru informațiile prețioase pe care le oferă în domeniul sănătății. Jurnalistul are o emisiune în care abordează diferite subiecte controversate. De această dată, el a ales să vorbească despre pufuleți. Prezentatorul a studiat etichetele mai multor produse și le-a transmis urmăritorilor săi concluzia.

Dragoș Pătraru a prezentat ingredientele pufuleților Star

„Vedetele” unei dintre edițiile emisiunii Starea Sănătății, prezentate de Dragoș Pătraru, au fost pufuleții. Jurnalistul a analizat etichetele a opt tipuri de produse, ajungând la concluzia că multe dintre ele conțin aditivi, sare și acizi grași. Așadar, i-a sfătuit pe părinți să îi țină departe pe copii de acest snack.

Printre produsele analizate s-au numărat și pufuleții cu gust de arahide și alune de la Star. Dragoș Pătraru a citit cu atenție ingredientele: „făină de porumb (67%), pastă de arahide (27%), ulei de rapiță, sare iodată, pastă de alune (0,8%), arome”.

Dragoș Pătraru a adus în atenția privitorilor și un detaliu important pe care l-a observat în cazul mai multor produse. Deși punga de pufuleți Star are 80 de grame, cantitatea zilnică recomandată este de doar 30 de grame. Așadar, cumpărătorii trebuie să fie foarte atenți pentru că ar trebui să mănânce de cel puțin trei ori dintr-o singură pungă, aspect de care foarte puține persoane țin cont. În încheiere, jurnalistul a ținut să le ofere urmăritorilor săi un sfat important.

„Dacă totuși vreți să le dați copiilor pufuleți, căutați mărcile care au cât mai puține ingrediente, fără arome artificiale și cât mai puțină sare. Am fost obișnuiți să mâncăm tot timpul și să băgăm în noi toate prostiile. Oricât ar încerca industria să vă spună prin reclame că e foarte sănătos să aveți tot timpul la îndemână o gustare, să mâncați tot timpul ceva, nu e deloc sănătos. Iar când vine vorba de ultraprocesate, sănătos ar fi să le reducem la minimum”, a spus prezentatorul.

