Acasă » Știri » Fața ți se înroșește tot mai des? Medicii explică ce se întâmplă cu pielea ta pe măsură ce îmbătrânești

Fața ți se înroșește tot mai des? Medicii explică ce se întâmplă cu pielea ta pe măsură ce îmbătrânești

De: Diana Cernea 24/12/2025 | 05:40
Fața ți se înroșește tot mai des? Medicii explică ce se întâmplă cu pielea ta pe măsură ce îmbătrânești
Sursa foto: Freepik.com

Roșeață persistentă, bufeuri bruște și coșuri care apar „din senin” — pentru multe persoane, cuperoza devine mai agresivă după 40 de ani. Medicii explică de ce se întâmplă acest lucru și cum poate fi ținută sub control această afecțiune.

Potrivit New York Times, numeroși pacienți observă că simptomele de cuperoză (rozaceea) se intensifică în jurul vârstei de 40–50 de ani, chiar dacă afecțiunea a apărut mai devreme. Dermatologii recunosc că nu există încă un răspuns definitiv, dar au conturat câteva explicații-cheie.

Rozaceea afectează peste 14 milioane de oameni doar în Statele Unite și este mai frecventă la femei și la persoanele cu piele deschisă la culoare. Deși poate fi diagnosticată la orice vârstă, simptomele apar adesea după 30 de ani, explică specialiștii citați de New York Times.

De ce se agravează rozaceea pe măsură ce îmbătrânim?

Printre semnele clasice se numără înroșirea persistentă a feței, vasele de sânge dilatate, coșurile asemănătoare acneei, senzația de arsură, uscăciunea pielii și, în unele cazuri, iritația ochilor sau îngroșarea pielii de pe nas.

Dermatologii spun că rozaceea este influențată de o reacție exagerată a sistemului imunitar la factori declanșatori precum soarele, alcoolul, mâncărurile picante, stresul, frigul, căldura sau băuturile fierbinți. De-a lungul anilor, expunerea repetată la acești factori poate duce la inflamație cronică, care slăbește structura vaselor de sânge. Rezultatul? Roșeață mai intensă, mai frecventă și mai greu de ascuns.

În plus, odată cu înaintarea în vârstă, pielea devine mai subțire, mai uscată și pierde colagen. Vasele de sânge devin astfel mai vizibile, iar roșeața pare mai accentuată. Unii medici observă și o agravare a simptomelor în perioada perimenopauzei și menopauzei, deși legătura hormonală nu este încă pe deplin demonstrată.

Ce poți face ca să ții situația sub control?

Deși rozaceea nu are vindecare, specialiștii citați de New York Times spun că poate fi gestionată foarte eficient. Primul pas este identificarea și evitarea factorilor declanșatori personali — fie că este vorba de alcool, soare sau mâncare picantă.

Rutina de îngrijire contează enorm: produsele blânde, fără parfum, cu ingrediente calmante precum glicerina sau dimeticona pot reduce iritația. Protecția solară este esențială, iar dermatologii recomandă zilnic creme cu SPF 30 sau mai mare.

În formele mai severe, medicamentele prescrise, tratamentele topice sau chiar terapia cu laser pot diminua vizibil roșeața și vasele de sânge dilatate. Concluzia experților este clară: cu o strategie corectă și ajutor medical, cuperoza nu va putea să-ți afecteze viața.

CITEȘTE ȘI:

Rezistența la antibiotice, o „pandemie tăcută”. De ce avertismentul dr. Beatrice Mahler trebuie luat în serios

Simptomele sunt aceleași, dar cauzele nu! Iată ce spune doctorul Mihail Pautov despre confuzia dintre răceală și alergii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Curs valutar BNR, 24 decembrie 2025. Cât a ajuns gramul de aur, în Ajunul Crăciunului
Știri
Curs valutar BNR, 24 decembrie 2025. Cât a ajuns gramul de aur, în Ajunul Crăciunului
Horoscop chinezesc 24 decembrie 2025. Cocoșul va fi în centrul atenție și va beneficia de o claritate mentală rară
Știri
Horoscop chinezesc 24 decembrie 2025. Cocoșul va fi în centrul atenție și va beneficia de o claritate mentală…
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
Mediafax
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și...
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru fetele tinere: „Îi plăcea să pună mâna”
Adevarul
Epstein îi scria medicului abuzator al gimnastelor SUA despre „dragostea” lui Trump pentru...
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic...
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela...
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
Click.ro
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de...
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest lucru nu îi ajută”
Digi 24
VIDEO Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
go4it.ro
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta Epstein. Fișierele cu Trump au fost șterse de DOJ la scurt timp
Gandul.ro
Departamentul de Justiție din SUA a publicat marți un nou set de documente din ancheta...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Curs valutar BNR, 24 decembrie 2025. Cât a ajuns gramul de aur, în Ajunul Crăciunului
Curs valutar BNR, 24 decembrie 2025. Cât a ajuns gramul de aur, în Ajunul Crăciunului
Top 10 cele mai bune scurtmetraje de Crăciun. Ce merită văzut de sărbători
Top 10 cele mai bune scurtmetraje de Crăciun. Ce merită văzut de sărbători
Horoscop chinezesc 24 decembrie 2025. Cocoșul va fi în centrul atenție și va beneficia de o claritate ...
Horoscop chinezesc 24 decembrie 2025. Cocoșul va fi în centrul atenție și va beneficia de o claritate mentală rară
De la vacanțe în Maldive, la private jet! Ce i-au cerut vedetele lui Moș Crăciun
De la vacanțe în Maldive, la private jet! Ce i-au cerut vedetele lui Moș Crăciun
Porcul nu este dușmanul siluetei, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: tobă, lebăr sau caltaboș?! ...
Porcul nu este dușmanul siluetei, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: tobă, lebăr sau caltaboș?! ”Un trio obligatoriu în meniul de sărbători”
Prognoza meteo pentru miercuri, 24 decembrie 2025. Cum va fi vremea în toată țara în Ajunul Crăciunului
Prognoza meteo pentru miercuri, 24 decembrie 2025. Cum va fi vremea în toată țara în Ajunul Crăciunului
Vezi toate știrile
×