Fața ți se înroșește tot mai des? Medicii explică ce se întâmplă cu pielea ta pe măsură ce îmbătrânești

Roșeață persistentă, bufeuri bruște și coșuri care apar „din senin” — pentru multe persoane, cuperoza devine mai agresivă după 40 de ani. Medicii explică de ce se întâmplă acest lucru și cum poate fi ținută sub control această afecțiune.

Potrivit New York Times, numeroși pacienți observă că simptomele de cuperoză (rozaceea) se intensifică în jurul vârstei de 40–50 de ani, chiar dacă afecțiunea a apărut mai devreme. Dermatologii recunosc că nu există încă un răspuns definitiv, dar au conturat câteva explicații-cheie.

Rozaceea afectează peste 14 milioane de oameni doar în Statele Unite și este mai frecventă la femei și la persoanele cu piele deschisă la culoare. Deși poate fi diagnosticată la orice vârstă, simptomele apar adesea după 30 de ani, explică specialiștii citați de New York Times.

De ce se agravează rozaceea pe măsură ce îmbătrânim?

Printre semnele clasice se numără înroșirea persistentă a feței, vasele de sânge dilatate, coșurile asemănătoare acneei, senzația de arsură, uscăciunea pielii și, în unele cazuri, iritația ochilor sau îngroșarea pielii de pe nas.

Dermatologii spun că rozaceea este influențată de o reacție exagerată a sistemului imunitar la factori declanșatori precum soarele, alcoolul, mâncărurile picante, stresul, frigul, căldura sau băuturile fierbinți. De-a lungul anilor, expunerea repetată la acești factori poate duce la inflamație cronică, care slăbește structura vaselor de sânge. Rezultatul? Roșeață mai intensă, mai frecventă și mai greu de ascuns.

În plus, odată cu înaintarea în vârstă, pielea devine mai subțire, mai uscată și pierde colagen. Vasele de sânge devin astfel mai vizibile, iar roșeața pare mai accentuată. Unii medici observă și o agravare a simptomelor în perioada perimenopauzei și menopauzei, deși legătura hormonală nu este încă pe deplin demonstrată.

Ce poți face ca să ții situația sub control?

Deși rozaceea nu are vindecare, specialiștii citați de New York Times spun că poate fi gestionată foarte eficient. Primul pas este identificarea și evitarea factorilor declanșatori personali — fie că este vorba de alcool, soare sau mâncare picantă.

Rutina de îngrijire contează enorm: produsele blânde, fără parfum, cu ingrediente calmante precum glicerina sau dimeticona pot reduce iritația. Protecția solară este esențială, iar dermatologii recomandă zilnic creme cu SPF 30 sau mai mare.

În formele mai severe, medicamentele prescrise, tratamentele topice sau chiar terapia cu laser pot diminua vizibil roșeața și vasele de sânge dilatate. Concluzia experților este clară: cu o strategie corectă și ajutor medical, cuperoza nu va putea să-ți afecteze viața.

