Acasă » Știri » Ce flori nu ai voie să oferi de 8 Martie. Aduc ghinion!

Ce flori nu ai voie să oferi de 8 Martie. Aduc ghinion!

De: Irina Vlad 07/03/2026 | 22:09
Ce flori nu ai voie să oferi de 8 Martie. Aduc ghinion!
Ce flori NU e bine să oferi de 8 martie/ sursă foto: freepik.com

Femeile de pretutindeni sunt sărbătorite în finecare an pe data de 8 Martie. Fie că este vorba de mamă, soție, iubită, soră, mătușă sau prietenă, bărbații din viața lor au o misiune grea: să cumpere cadoul perfect. Noi venim în ajutorul lor și le spunem ce flori NU se oferă cu ocazia zilei de 8 Martie. Se spune că aduc ghinion și ceartă în familie. 

Odată cu instalarea primăverii, majoritatea oamenilor cunosc florile considerate potrivite pentru a fi oferite de 1 martie sau de 8 martie. Fie că este vorba despre lalele, frezii, zambile, ghiocei sau trandafiri, piețele și florăriile sunt pline cu buchete pentru toate gusturile. Cu toate acestea, puțini sunt cei care aduc în discuție ce tip de floare NU trebuie niciodată oferită într-o zi festivă, mai ales cum este cea în care femeia este celebrată în întreaga lume. Noi am pregătit un top 4 flori pe care nu ai voie să le cumperi cu ocazia zilei de 8 Martie.

Ce flori NU trebuie să cumperi de 8 Martie

Lalele albe: În anumite culturi, lalelel albe sunt asociate cu dorul, tristețea și distanțarea emoțională. Dacă vrei sa îți bucuri femeia din viața ta și vrei neapărat să oferi lalele, alege o altă culoare sau un alt simbol al primăverii. Oferirea lor într-o zi festivă poate aduce o energie negativă sau chiar tristețe.

Crizanteme: În cultura românească, crizantemele sunt asociate cu doliu și evenimente nefericite și sunt adesea considerate aducătoare de ghinion. Este bine să evitați aceste flori când alegi un cadou pentru o zi festivă precum cea de 8 Martie.

Garoafe: Precum crizantemele, în unele culturi, garoafele sunt asociate cu tristețea și contextele mai puțin festive, motiv pentru care nu sunt chiar cea mai bună alegere pentru ziua de 8 Martie.

Iriși galbeni: Deși sunt considerate flori elegante și pline de simbolism, irișii galbeni fac parte din categoria florilor care sunt asociate cu invidia, gelozia și trădarea. Din acest motiv unii oameni evită florile galbene când fac un cadou romantic.

Dacă totuși ești în pană de idei, nu vrei să cumperi flori și nu știi ce cadou să-i faci iubitei de 8 martie, AICI am pregătit lista completă cu cadoul potrivit pentru fiecare zodie.

Florile potrivite pentru 8 Martie: Ce simbolizează lalelele, freziile și trandafirii oferiți de Ziua Femeii

Ce cadou să-i faci iubitei de 8 Martie, în funcție de zodia ei. Avem 3 variante: low-cost, mediu și premium

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Se spală sau nu hainele pe 9 martie 2026, când se sărbătoresc Sfinții 40 de mucenici. Ce spune tradiția
Știri
Se spală sau nu hainele pe 9 martie 2026, când se sărbătoresc Sfinții 40 de mucenici. Ce spune…
New York și Londra schimbă regulile în modă. Cum arată noua putere a sezonului 2026
Știri
New York și Londra schimbă regulile în modă. Cum arată noua putere a sezonului 2026
Declarații în premieră de la Președintele Emiratelor Arabe Unite: „Iranul este inamic”
Mediafax
Declarații în premieră de la Președintele Emiratelor Arabe Unite: „Iranul este inamic”
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
Gandul.ro
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un singur copil a rezolvat problema în mod fascinant
Adevarul
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un...
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Donald Trump anunță negocieri SUA-Cuba. Acord posibil cu Havana
Mediafax
Donald Trump anunță negocieri SUA-Cuba. Acord posibil cu Havana
Parteneri
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din...
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Digi 24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui...
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum să-și modifice armamentul
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum...
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
Promotor.ro
De ce sunt așa scumpi carburanții? Explicațiile unui expert
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
go4it.ro
Ucraina vs. Ungaria: Cine ar câștiga un duel militar? David vs. Goliat
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
Gandul.ro
A murit actorul din „Pulp Fiction”! Starul avea 68 de ani
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Se spală sau nu hainele pe 9 martie 2026, când se sărbătoresc Sfinții 40 de mucenici. Ce spune tradiția
Se spală sau nu hainele pe 9 martie 2026, când se sărbătoresc Sfinții 40 de mucenici. Ce spune tradiția
New York și Londra schimbă regulile în modă. Cum arată noua putere a sezonului 2026
New York și Londra schimbă regulile în modă. Cum arată noua putere a sezonului 2026
Strategia prin care Maria Avram încearcă să scape de procesul cu Oana Monea. Războiul continuă după ...
Strategia prin care Maria Avram încearcă să scape de procesul cu Oana Monea. Războiul continuă după „Insula Iubirii”
Celebra prezentatoare TV e însărcinată! Prima imagine cu burtica de graviduță
Celebra prezentatoare TV e însărcinată! Prima imagine cu burtica de graviduță
Cum ar fi fost înlăturată din funcție Oana Tașcău, fostă șefă de penitenciar: „El se îndrăgostise ...
Cum ar fi fost înlăturată din funcție Oana Tașcău, fostă șefă de penitenciar: „El se îndrăgostise de mine”
De ce unii oameni de 80 de ani au memoria ca la 50. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
De ce unii oameni de 80 de ani au memoria ca la 50. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Vezi toate știrile
×