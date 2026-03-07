Ce flori nu ai voie să oferi de 8 Martie. Aduc ghinion!

Femeile de pretutindeni sunt sărbătorite în finecare an pe data de 8 Martie. Fie că este vorba de mamă, soție, iubită, soră, mătușă sau prietenă, bărbații din viața lor au o misiune grea: să cumpere cadoul perfect. Noi venim în ajutorul lor și le spunem ce flori NU se oferă cu ocazia zilei de 8 Martie. Se spune că aduc ghinion și ceartă în familie.

Odată cu instalarea primăverii, majoritatea oamenilor cunosc florile considerate potrivite pentru a fi oferite de 1 martie sau de 8 martie. Fie că este vorba despre lalele, frezii, zambile, ghiocei sau trandafiri, piețele și florăriile sunt pline cu buchete pentru toate gusturile. Cu toate acestea, puțini sunt cei care aduc în discuție ce tip de floare NU trebuie niciodată oferită într-o zi festivă, mai ales cum este cea în care femeia este celebrată în întreaga lume. Noi am pregătit un top 4 flori pe care nu ai voie să le cumperi cu ocazia zilei de 8 Martie.

Ce flori NU trebuie să cumperi de 8 Martie

Lalele albe: În anumite culturi, lalelel albe sunt asociate cu dorul, tristețea și distanțarea emoțională. Dacă vrei sa îți bucuri femeia din viața ta și vrei neapărat să oferi lalele, alege o altă culoare sau un alt simbol al primăverii. Oferirea lor într-o zi festivă poate aduce o energie negativă sau chiar tristețe.

Crizanteme: În cultura românească, crizantemele sunt asociate cu doliu și evenimente nefericite și sunt adesea considerate aducătoare de ghinion. Este bine să evitați aceste flori când alegi un cadou pentru o zi festivă precum cea de 8 Martie.

Garoafe: Precum crizantemele, în unele culturi, garoafele sunt asociate cu tristețea și contextele mai puțin festive, motiv pentru care nu sunt chiar cea mai bună alegere pentru ziua de 8 Martie.

Iriși galbeni: Deși sunt considerate flori elegante și pline de simbolism, irișii galbeni fac parte din categoria florilor care sunt asociate cu invidia, gelozia și trădarea. Din acest motiv unii oameni evită florile galbene când fac un cadou romantic.

