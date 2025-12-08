Culoarea anului 2026 a dat internetul peste cap. „Cloud Dancer”, revoluție în modă sau gafă uriașă?

Pantone a anunțat oficial că albul, rebotezat poetic „Cloud Dancer”, este culoarea anului 2026. O decizie care ridică sprâncene, stârnește ironii și reaprinde discuții despre contextul politic și cultural în care apare această alegere „imaculată”.

Într-o lume în care predicțiile de trend se schimbă cu viteza unui scroll, Pantone încă încearcă să-și păstreze autoritatea în declararea culorii anului. Iar pentru 2026, verdictul a venit: culoarea anului este albul. Sau, mai exact, „Cloud Dancer”, o nuanță descrisă drept „aerisită” și „echilibrată”, nici rece, nici caldă, un fel de non-culoare care promite claritate într-o epocă dominată de zgomot.

Potrivit Vanity Fair, alegerea celor de la Pantone nu a trecut neobservată. După un an tensionat în SUA, marcat de discuții despre reducerea programelor de diversitate și de politici restrictive privind imigrația, declarația „albul e culoarea anului” pare desprinsă dintr-o glumă de la un late-night show. Contextul cultural transformă această selecție într-un subiect fierbinte, indiferent de intenția reală a specialiștilor Pantone.

Pantone mizează pe ALB: trend liniștitor sau mesaj neinspirat?

În realitate, magia Pantone nu mai are aceeași putere ca înainte. Social media a fragmentat autoritatea de „oracol” a institutului de culori, oferind publicului zeci de alți influenceri, platforme sau algoritmi care dictează ce e „în vogă”.

Totuși, nu se poate spune că alegerea Pantone vine din neant: pe podiumurile din 2025, albul a dominat colecțiile, de la Bottega Veneta la minimalismul reinterpretat al mai multor case mari de modă. Un an obosit de excese cere simplitate, iar „Cloud Dancer” promite exact asta: o pauză vizuală.

Leatrice Eiseman, directoarea Pantone, susține că albul este „o promisiune de claritate”, un răspuns la „cacofonia” lumii moderne. Dar mulți se întreabă: căutăm claritate sau doar ne prefacem că nu vedem haosul?

Nu toată lumea este convinsă de alegerea celor de la Pantone. Platforma de trenduri WGSN a desemnat pentru 2026 un alt favorit: Transformative Teal, o combinație între verde acvatic și albastru profund, simbol al schimbării și regenerării. Mulți alți forecasteri au mizat tot pe nuanțe de verde, asociate de obicei cu sustenabilitatea, inovația și „restartul”.

Pe scurt, în timp ce experții vedeau 2026 ca anul unei transformări vibrante, Pantone a ales să meargă pe alb, deși este o non-culoare. Evident, albul este o nuanță universală, prezentă în orice garderobă – mai degrabă un pilon decât un trend.

Indiferent dacă decizia Pantone este vizionară sau neinspirată, un lucru e clar: în moda actuală, albul e mai puțin o culoare revoluționară și mai mult o oglindă a vremurilor. Iar într-o Americă tensionată, „Cloud Dancer” pare mai degrabă un comentariu cultural involuntar decât o simplă direcție estetică.

CITEȘTE ȘI: Obiectele care blochează fluxul de bani, potrivit Feng Shui. Trebuie să scapi de aceste 7 lucruri din casa ta

NU RATA: Șoc la licitație! Suma fabuloasă care s-a plătit pentru un ou Fabergé cu 4.5000 de diamante