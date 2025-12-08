Obiectele care blochează fluxul de bani, potrivit Feng Shui. Trebuie să scapi de aceste 7 lucruri din casa ta

Atunci când vinde vorba de abundența financiară, specialiștii Feng Shui spun că aceasta plecă de la casa în care trăim. Fluxul de bani nu depinde doar de strategii financiare, ci și de modul în care arată spațiul în care stăm zilnic. Unele obiecte blochează flux de bani și nu trebuie să le ținem în casă, potrivit csid.ro. Dacă vrei prosperitate financiară trebuie să scapi de aceste 7 lucruri din casa ta.

În tradiția Feng Shui, prosperitatea nu este doar rezultatul unor decizii financiare inspirate sau al norocului. Potrivit specialiștilor, mediul în care trăim reflectă direct starea noastră interioară și poate influența modul în care energia abundenței – Chi – circulă în viața noastră.

Obiectele care blochează fluxul de bani, potrivit Feng Shui

Atunci când vinde vorba de abundența financiară, dezordinea, obiectele deteriorate și lucrurile inutile devin adevărate obstacole energetice, capabile să blocheze oportunități și să creeze stagnare la capitolul financiar.

Experții Feng Shui atrag atenția că bunăstarea începe acasă, iar aici întreg spațiul trebuie să fie amenajat în așa fel încât energia abundenței să poată circula.

Vezi care sunt cele șapte elemente din locuință care, potrivit tradiției, pot sabota abundența AICI.