Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, prezentatoarea emisiunii „Rețete de acasă”? Cum arată acum

Simona Mihăescu a fost imaginea Acasă TV pentru o lungă perioadă, dar a ales familia în locul carierei și s-a dedicat total ei. Astăzi, după aproape 2 decenii de la perioada sa de glorie, actrița mărturisește că este în continuare recunoscută pe stradă. Tu știi cum arată acum?

Simona Mihăescu și-a făcut debutul pe scena Teatrului Mic, atunci când a jucat în piesa „Cum vă place”. La o primă vedere, conform profilului ei de Instagram, ea încă joacă și în prezent în piese de teatru. Când vorbește despre începuturile ei, actrița se gândește doar la bucuria pe care o simțea, nicidecum la emoții.

„Au trecut de atunci 28 de ani. Nu-mi amintesc emoțiile, dar îmi amintesc bucuria extraordinară să mă aflu pe scena Teatrului Mic, alături de artiști pe care îi admiram nespus. Mai mult decât emoție, era concentrarea asupra rolului și dorinței de a învăța. Eram fascinată și foarte pregătită să primesc din experiența colegilor. Voiam să fiu bună, convingătoare, să stârnesc emoție, să fiu admirată. Era un început de drum foarte bun, de care eram conștientă”, spunea Simona Mihăescu.

Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu?

Ajunsă la vârsta de 56 de ani, viața ei e complet diferită de atunci. Simona Mihăescu are un fiu și recunoaște că este făcută să fie mamă, iar familia va fi mereu mai importantă decât cariera. Cât despre faima de care s-a bucurat cândva, ea nu a dispărut. Actrița este în continuare recunoscută de oameni, mai ales atunci când aceștia îi aud vocea.

„De intrat, intri greu în conștiința publicului și ieși foarte ușor. Spre bucuria mea, deși nu mai fac televiziune de mulți ani, publicul nu m-a uitat și asta mă bucură. De fapt cred că este vorba despre cum mi-am făcut treaba. Și cred că am făcut-o bine pentru că mereu am căutat să fiu profesionistă și să transmit ceva important. Nu fac nimic de mântuială”, spunea Simona în urmă cu ceva timp, potrivit click.ro.

CITEȘTE ȘI:

Îl mai știi pe băiețelul din reclama Hochland? Cum arată astăzi Noni Ene

Cum arată Sully din serialul „Dr. Quinn” acum, în 2025. Motivul pentru care și-a pierdut toată averea și a rămas pe drumuri