Acasă » Știri » Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, prezentatoarea emisiunii „Rețete de acasă”? Cum arată acum

Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, prezentatoarea emisiunii „Rețete de acasă”? Cum arată acum

De: Denisa Iordache 08/12/2025 | 10:30
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu, prezentatoarea emisiunii „Rețete de acasă”? Cum arată acum
Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu?

Simona Mihăescu a fost imaginea Acasă TV pentru o lungă perioadă, dar a ales familia în locul carierei și s-a dedicat total ei. Astăzi, după aproape 2 decenii de la perioada sa de glorie, actrița mărturisește că este în continuare recunoscută pe stradă. Tu știi cum arată acum?

Simona Mihăescu și-a făcut debutul pe scena Teatrului Mic, atunci când a jucat în piesa „Cum vă place”. La o primă vedere, conform profilului ei de Instagram, ea încă joacă și în prezent în piese de teatru. Când vorbește despre începuturile ei, actrița se gândește doar la bucuria pe care o simțea, nicidecum la emoții.

„Au trecut de atunci 28 de ani. Nu-mi amintesc emoțiile, dar îmi amintesc bucuria extraordinară să mă aflu pe scena Teatrului Mic, alături de artiști pe care îi admiram nespus. Mai mult decât emoție, era concentrarea asupra rolului și dorinței de a învăța. Eram fascinată și foarte pregătită să primesc din experiența colegilor. Voiam să fiu bună, convingătoare, să stârnesc emoție, să fiu admirată. Era un început de drum foarte bun, de care eram conștientă”, spunea Simona Mihăescu.

Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Îți mai aduci aminte de Simona Mihăescu?

Ajunsă la vârsta de 56 de ani, viața ei e complet diferită de atunci. Simona Mihăescu are un fiu și recunoaște că este făcută să fie mamă, iar familia va fi mereu mai importantă decât cariera. Cât despre faima de care s-a bucurat cândva, ea nu a dispărut. Actrița este în continuare recunoscută de oameni, mai ales atunci când aceștia îi aud vocea.

„De intrat, intri greu în conștiința publicului și ieși foarte ușor. Spre bucuria mea, deși nu mai fac televiziune de mulți ani, publicul nu m-a uitat și asta mă bucură. De fapt cred că este vorba despre cum mi-am făcut treaba. Și cred că am făcut-o bine pentru că mereu am căutat să fiu profesionistă și să transmit ceva important. Nu fac nimic de mântuială”, spunea Simona în urmă cu ceva timp, potrivit click.ro.

Simona Mihăescu. Sursă: Instagram
Simona Mihăescu. Sursă: Instagram

CITEȘTE ȘI:

Îl mai știi pe băiețelul din reclama Hochland? Cum arată astăzi Noni Ene

Cum arată Sully din serialul „Dr. Quinn” acum, în 2025. Motivul pentru care și-a pierdut toată averea și a rămas pe drumuri

Tags:
Iți recomandăm
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Știri
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Știri
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine...
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria...
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a...
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă...
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului....
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul...
Parteneri
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
Digi 24
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
Digi24
Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Ce mare dorință are Ema, fiica Cristinei Cioran, de Crăciun. Micuța face sărbătorile departe de ...
Ce mare dorință are Ema, fiica Cristinei Cioran, de Crăciun. Micuța face sărbătorile departe de tatăl ei
Dezvăluiri incendiare: Șefa din Primărie, amorezată de bodyguard, plătea călătorii romantice din ...
Dezvăluiri incendiare: Șefa din Primărie, amorezată de bodyguard, plătea călătorii romantice din bugetul local!
Cele 4 zodii care vor avea parte de abundență și mult noroc pe 8 decembrie 2025. Divinitatea le surâde!
Cele 4 zodii care vor avea parte de abundență și mult noroc pe 8 decembrie 2025. Divinitatea le surâde!
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în ...
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară | EXCLUSIV
Vezi toate știrile
×