Bucureștenii ies din nou la vot! Cine își va exercita iar dreptul constituțional la urne

Data de 7 decembrie 2025 a fost una foarte importantă pentru bucureșteni. Aceștia și-au ales noul primar, pe Ciprian Ciucu, care a reușit să fie pe primul loc în dorințele românilor. Ce aduce această schimbare însă? Românii trebuie să iasă din nou la vot. Toate detaliile în articol.

Ciprian Ciucu (PNL) a câștigat alegerile pentru Primăria Capitalei cu 36,16% din voturi, arată rezultatele parțiale după centralizarea a 100% din voturi. Pe locul doi s-a clasat Anca Alexandrescu, susținută de AUR – 21,94%, iar Daniel Băluță (PSD) este pe locul al treilea – 20,51%, pe al patrulea loc fiind Cătălin Drulă (USR) – 13,9%, urmat de Ana Ciceală (SENS) – 5,85%.

„Vreau ca în primul rând, să transmit un mesaj de unitate pentru partidele din coaliția guvernametală, în special pentru cele de centru dreapta. O să avem mult de muncă la PMB. Așa cum am spus, vreau să fac din București proiectul vieții mele. Nu pentru termen scurt, ci pentru unul lung. A fost o campanie grea, în care m-am concentrat pentru a transmite mesaje pozitive despre realizările mele ca primar, despre proiectele pe care le-am propus bucureștenilor”, a spus Ciprian Ciucu, după aflarea rezultatelor.

Bucureștenii ies din nou la vot

Odată cu această victorie, locul său de la șefia Primăriei Sectorului 6 a devenit vacant. Prin urmare, cetățenii sectorului menționat trebuie să iasă la vot pentru a-și alege un nou primar.

Potrivit legislației electorale, alegerile locale parțiale pentru funcția de primar general sau de sector ar trebui organizate după 90 de zile de la eliberarea postului. Prin urmare, data preconizată pentru organizarea scrutinului în care va fi ales noul primar al Sectorului 6 ar trebui să fie până în luna martie din anul 2026.

Cu toate că nu au fost făcute publice informații oficiale despre alegerile ce urmează să fie organizate pentru Primăria Sectorului 6, au apărut zvonuri legate de posibile nume care ar urma să candideze. Printre aceștia se numără Stelian Bujduveanu, candidat independent la Primăria Capitalei, și Vlad Gheorghe, candidat independent la Primăria Capitalei care s-a retras în favoarea lui Ciucu.

