Acasă » Știri » (P) Moda în sezonul toamnă-iarna 2025-2026. Cele mai noi tendințe

(P) Moda în sezonul toamnă-iarna 2025-2026. Cele mai noi tendințe

De: Redacția CANCAN 28/08/2025 | 19:51
(P) Moda în sezonul toamnă-iarna 2025-2026. Cele mai noi tendințe
(P) Moda în sezonul toamnă-iarna 2025-2026. Cele mai noi tendințe

Moda toamnă-iarna 2025-2026 aduce siluete sculpturale, texturi bogate și culori îndrăznețe pentru un stil rafinat și actual.

Pe măsură ce frunzele capătă nuanțe arămii și aerul devine mai rece, începem să ne gândim mai abitir la sezonul de toamnă – iarnă. Pe măsură ce înaintăm, căutăm schimbări la tot pasul. Și ce ar putea să fie mai schimbător decât moda?!

Pentru sezonul toamnă-iarnă 2025 – 2026 se anunță o modă complexă, expresivă, dar totodată echilibrată între simplitate și dramatism.

Cele mai noi tendințe ale sezonului toamnă – iarnă, 2025 – 2026

Cei care urmăresc tendințele modei din toamna/iarna 2025 – 2026 se plâng deseori că lucrurile sunt mult prea neclare, că trecerile sunt greu de distins. Și, adevărul este că, petrecând ore întregi analizând ținute, revăzând colecții, lucruri încep să se contopească, să pară la fel pe alocuri. Ținutele, temele parcă sunt greu de diferențiat. Chiar dacă încerci să găsești acel ceva care să scoată în evidență o linie, o cută, o textură.

Dacă ultimele sezoane au fost dominate de minimalism și de discreția inspirată de „quiet luxury”, colecțiile actuale explorează un teren mai variat: volume dramatice, imprimeuri cu personalitate, materiale tactile și un spectru cromatic care alternează între nuanțe calde, liniștitoare, și tonuri electrice, menite să energizeze vizual.

Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a...
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România:...

Ei bine, pentru toamna/iarna 2025 – 2025 acel ceva este mai mult decât o șovăire, o neclaritate. Este ceva ce se simte prin toți porii. Există o schimbare și e una mare. Se simte asta în toate felurile și la toți designerii.

În aer zburdă creativitatea brandurilor consacrate ori mai puțin consacrate, colecțiile sunt puternice, îndrăznețe, încărcate de dramă și care emană un acut sentiment de originalitate la tot pasul.

Aceste noi tendințe care se conturează sunt mult mai elevate și mai rafinate decât în anii precedenți.

Tendințele actuale se construiesc pe contrast—cromatic, textural și conceptual—și se manifestă prin structuri arhitecturale, suprafețe tactile, accente vintage reinterpretate și palete cromatice îndrăznețe.

Astfel, siluetele sculpturale și oversize conferă volum și putere, în timp ce elementele boho sau romantice adaugă o undă de nostalgie deliberată.

Materialele sunt rafinate și diverse: de la jacquarduri și piele întoarsă, la texturi contrastante precum denimul în tonuri neașteptate sau textile metalice. În același timp, culorile explorate variază între pământii liniștitoare și neoni vibranți, creând o paletă amplă, echilibrată, dar provocatoare.

Siluete structurale, un echilibrul între putere și fluiditate

Volum sculptural și proporții exagerate

Anul acesta, siluetele oversize și proporțiile amplificate se afirmă prin paltoane extra-lungi, bolerouri și mâneci ample.

Designerii riscă estetic într-un mod calculat, redescoperind arhitectura hainelor ca limbaj vizual.

Croielile ample nu doar atrag atenția, ci oferă libertate de mișcare și expresie prin formă.

Contraste între rigoare și platitudine

În contrapunct, multe branduri au mizat pe o revenire la croitoria clasică. Costume slim fit, sacouri cambrate și trenciuri bine definite au fost văzute la Prada, Dior Homme și Giorgio Armani.

Această dualitate – între volum și rigurozitate – marchează esența sezonului: libertatea de a oscila între spectaculos și discreție.

Pentru purtătorii de zi cu zi, acest lucru înseamnă mai ales adaptabilitate. Un sacou croit impecabil rămâne o piesă-cheie indiferent de context, iar un palton lung în linii simple poate fi purtat ani de zile fără să își piardă relevanța estetică.

Texturi și materiale – dialogul dintre tactil și vizual

Piele întoarsă, bandă artificială și alte texturi tactile

Pielea întoarsă se impune în jachete, pantaloni, chiar rochii: materialul transformă clasicul în contemporan prin volane, franjuri sau unge tonalități bogate.

De asemenea, blana artificială reintră în scenă, diversificând look-urile cu o notă “boho-chic” sau seducție subtilă.

Denim – reinterpretări cromatice și siluete moderne

Denimul evoluează: croieli baggy și flared, denim maro ciocolatiu și detalii decorative se împletesc pentru a crea ținute texturate, dar versatile.

Versace, Chanel, Prada și Calvin Klein se regăsesc printre promotorii acestui trend, oferind denim rafinat prin tonuri întunecate, formă relaxată sau elemente ornamentale (franjuri, cristale),

Culori, imprimeuri și accesorii – emoție vizuală în stil

Palete cromatice – de la Mocha Mousse la chartreuse

Culoarea anului, conform Pantone, este “Mocha Mousse”: o nuanță caldă, inspirată de cafea și desert, prezentă pe podiumuri la Miu Miu, Saint Laurent și Hermès.

La pol opus, chartreuse-ul neon își face simțită prezența ca accent vizual puternic, folosit mai ales în outerwear dramatic.

Această dualitate creează un echilibru între liniște și exuberanță.

Imprimeuri expresive și accesorii statement

Imprimeurile animaliere, precum leopard, țipar, dar mai ales cele cu șarpe sau imprimeuri stilizate de animale, sunt revitalizate în acest sezon — incluzând variante jucăușe.

Totodată, accesoriile couture revin prin perle integrate în design, funde, buline play-on-point și aur metalic — trenduri vizibile în colecțiile prezentate la Paris Couture Week.

Adidas și alte branduri revigorează stilul punk, cu accesorii decupate, arme vizuale sau fermoare funcționale, conturând o estetică rebelo-utilitară.

În plus, ghetele înalte, texturate (cu șireturi, cizme stil șosetă, finisaje piele exótico-texturate) domină încălțămintea de sezon.

Moda străzii  – cum adaptăm tendințele

Un aspect interesant al sezonului este rapiditatea cu care aceste trenduri au fost preluate de moda străzii. Dacă în trecut diferența între podium și realitate era mai mare, acum rețelele sociale și colaborările cu brandurile de masă au accelerat integrarea.

Astfel, un palton oversize inspirat de Balenciaga poate fi găsit la branduri accesibile, iar o paletă cromatică sofisticată – de la mocha mousse până la chartreuse – apare inclusiv în colecții de fast-fashion.

De asemenea, layering-ul rămâne o tehnică preferată. Tricourile simple purtate sub sacouri, cămăși oversized combinate cu pantaloni cargo și pulovere în nuanțe neutre completează peisajul urban. Aici intervine importanța pieselor de bază: fără ele, niciun look sofisticat nu poate fi construit.

Moda actuală devine tot mai mult o expresie a accesibilității. Fie că vorbim despre piese couture sau despre opțiuni mai prietenoase cu bugetul, ideea centrală este aceeași: hainele nu mai sunt doar obiecte funcționale, ci adevărate instrumente prin care ne comunicăm stilul, energia și personalitatea.

Tocmai de aceea, articolele de bază – precum jachetele, paltoanele, pantalonii sau chiar tricourile simple – au un rol esențial. De altfel, este imposibil să ignori că un stil coerent începe de la elementele de bază.

De exemplu, o colecție de tricouri ieftine bărbați poate fi punctul de pornire pentru a construi ținute variate, practice și în același timp elegante, adaptate atât pentru birou, cât și pentru timpul liber.

Concluzie

Sezonul toamnă-iarna 2025-2026 ne demonstrează că moda este un teren al contrastelor. De la volume dramatice la croieli clasice, de la texturi moi la materiale rigide, de la culori liniștitoare la nuanțe vibrante – totul se învârte în jurul ideii de echilibru.

Pentru cei pasionați de modă, acesta este momentul perfect pentru a experimenta. Iar pentru cei care caută doar un stil coerent și practic, soluția este simplă: investiția în piese de bază, combinate cu câteva accente statement. În această ordine de idei, fie că alegi un palton oversize, un imprimeu inedit sau o culoare curajoasă, secretul rămâne același: autenticitatea. Asta nu înseamnă că lucrurile rămân terne. Dimpotrivă. Avem în față un sezon tunet, un sezon vuiet. Un sezon care strigă ”Schimbare!!!” la orice pas.

Moda nu mai înseamnă doar trenduri de podium, ci un mod de a spune cine ești, în fiecare zi. Poate că e momentul să ne depășim temerile și să ne arătăm lumii așa cum suntem.

Tags:
Iți recomandăm
Ambasada Republicii Bangladesh, prima reacție în cazul livratorului agresat: ”Sincere mulțumiri!”
Știri
Ambasada Republicii Bangladesh, prima reacție în cazul livratorului agresat: ”Sincere mulțumiri!”
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 29 august, de la ora 20.00
Știri
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 29 august, de la ora 20.00
Ai datorii la stat? În ce situație te poți trezi dacă nu-ți achiți amenzile la timp
Mediafax
Ai datorii la stat? În ce situație te poți trezi dacă nu-ți achiți...
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată...
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și...
David Popovici, vacanță fără lux și extravaganță. Orașul în care a fost surprins și cum a interacționat cu fanii
Adevarul
David Popovici, vacanță fără lux și extravaganță. Orașul în care a fost surprins...
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în...
Procurorii din întreaga țară își suspendă activitatea. Vor soluționa doar cauzele urgente
Mediafax
Procurorii din întreaga țară își suspendă activitatea. Vor soluționa doar cauzele urgente
Parteneri
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Imagini rare cu Tereza! Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Imagini rare cu Tereza!...
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
Prosport.ro
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Familia Iohannis, somată de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să plătească banii încasați din chirii în perioada 1999-2015
Click.ro
Familia Iohannis, somată de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să plătească banii...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10...
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Digi 24
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale...
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc și taxele de pod
Digi24
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
Impozitul auto și rovinieta se dublează! Ce măsuri pregătește Guvernul pentru 2025 și 2026
Promotor.ro
Impozitul auto și rovinieta se dublează! Ce măsuri pregătește Guvernul pentru 2025 și 2026
Metrorex anunță modificări pe Magistrala 4, începând cu 1 septembrie 2025! Ce trebuie să știe toți călătorii
kanald.ro
Metrorex anunță modificări pe Magistrala 4, începând cu 1 septembrie 2025! Ce trebuie să știe...
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren,...
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
kfetele.ro
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce...
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
WOWBiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat...
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin:
observatornews.ro
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
go4it.ro
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era...
FCSB a câștigat la TAS litigiul pentru Florinel Coman! Gigi Becali va încasa o avere de la arabi. Prima reacție a patronului. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB a câștigat la TAS litigiul pentru Florinel Coman! Gigi Becali va încasa o avere...
Ce a pățit, într-un cartier din București, polițistul erou care l-a salvat de la bătaie pe livratorul asiatic. Andrei Jianu nu e la prima ispravă
Fanatik.ro
Ce a pățit, într-un cartier din București, polițistul erou care l-a salvat de la bătaie...
Marele actor a murit! Lumea l-a iubit enorm. Îi făcea pe toți să râdă. Adio, maestre!
Capital.ro
Marele actor a murit! Lumea l-a iubit enorm. Îi făcea pe toți să râdă. Adio,...
Cine este Andrei, polițistul erou care l-a salvat pe livratorul nepalez atacat pe stradă
Romania TV
Cine este Andrei, polițistul erou care l-a salvat pe livratorul nepalez atacat pe stradă
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei. Totul e filmat (FOTO)
Capital.ro
Elena Udrea, din nou cea mai fericită. Se poate citi iubirea direct pe chipul ei....
Singura factură de utilități care nu o să sufere majorări
evz.ro
Singura factură de utilități care nu o să sufere majorări
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
Gandul.ro
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe...
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e căsătorit de 29 de ani
as.ro
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e...
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula...
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să ceară ajutorul apropiaților pentru a ieși din impas
radioimpuls.ro
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să...
Impozit auto 2026. Șoc total pentru pentru șoferii români. Cât vor achita în plus cei cu mașini vechi
Fanatik.ro
Impozit auto 2026. Șoc total pentru pentru șoferii români. Cât vor achita în plus cei...
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera
Fanatik.ro
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din...
Știrile zilei, 25 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 25 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ambasada Republicii Bangladesh, prima reacție în cazul livratorului agresat: ”Sincere mulțumiri!”
Ambasada Republicii Bangladesh, prima reacție în cazul livratorului agresat: ”Sincere mulțumiri!”
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 29 august, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 29 august, de la ora 20.00
Imagini RARE de la nunta lui Andi Moisescu cu Olivia Steer. Evenimentul fastuos a avut loc la Casa Doina ...
Imagini RARE de la nunta lui Andi Moisescu cu Olivia Steer. Evenimentul fastuos a avut loc la Casa Doina din București
O nouă tragedie în Cosmopolis! Ele Ianovchy, o femeie de 50 de ani, s-a aruncat de la etajul 9
O nouă tragedie în Cosmopolis! Ele Ianovchy, o femeie de 50 de ani, s-a aruncat de la etajul 9
Ea este Denisa, adolescenta de 15 ani care a murit după ce a fost lovită de tren în Bacău. Dezvăluiri ...
Ea este Denisa, adolescenta de 15 ani care a murit după ce a fost lovită de tren în Bacău. Dezvăluiri tulburătoare: ”S-a pus în mijlocul căii ferate și…”
Marian Grozavu a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca la ultimul Bonfire. Motivul pentru care ...
Marian Grozavu a vrut să o ceară în căsătorie pe Bianca la ultimul Bonfire. Motivul pentru care s-a răzgândit imediat!
Vezi toate știrile
×