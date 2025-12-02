Acasă » Știri » Tensiuni în Familia Regală! Apelul care l-a șocat pe Prințul Harry: „Lucrurile scapă de sub control”

Tensiuni în Familia Regală! Apelul care l-a șocat pe Prințul Harry: „Lucrurile scapă de sub control”

De: Diana Cernea 02/12/2025 | 13:44
Tensiuni în Familia Regală! Apelul care l-a șocat pe Prințul Harry: „Lucrurile scapă de sub control"
Familia regală britanică a trăit în ultimii ani o avalanșă de momente tensionate: plecarea din țară a lui Harry și Meghan, moartea Reginei Elisabeta a II-a, scandalurile lui Andrew și, mai recent, diagnosticele de cancer care au zguduit monarhia. Iar acum apare un nou detaliu surprinzător din spatele ușilor închise — un apel furios al regretatei Regine către nepotul ei preferat, Prințul Harry.

În cel mai recent episod al podcastului publicației Telegraph, jurnalista Camilla Tominey l-a avut ca invitat pe experimentatul corespondent regal Robert Jobson, care a scos la lumină câteva momente pe care Palatul ar fi preferat să le vadă uitate. Potrivit lui Jobson, la un moment dat, Regina Elisabeta a II-a l-ar fi sunat personal pe Harry pentru a-i comunica o nemulțumire pe care nu o mai putea ignora: sumele astronomice pe care Meghan Markle le cheltuia pe haine.

Cearta dintre Regina Elisabeta și Meghan Markle s-a aflat ACUM. Sursă: Profimedia
Regina Elisabeta și Meghan Markle (Sursă: Profimedia)

Surse apropiate Palatului au vorbit deseori despre garderoba opulentă a ducesei, despre brandurile de lux preferate și despre costurile care, uneori, depășeau bugetul altor membri ai familiei regale. Dar ceea ce nu se știa era reacția Reginei — una surprinzător de dură.

Jobson descrie un apel „direct și franc”, mai puțin obișnuit pentru stilul diplomat al suveranei. Elisabeta a II-a i-ar fi spus lui Harry că „lucrurile scapă de sub control” și că imaginea monarhiei riscă să fie afectată.

Alte detalii inedite din culisele monarhiei

Reporterul nu s-a oprit doar la tensiunile cu Harry și Meghan. El a mai vorbit despre:
• o întâlnire neașteptată cu Sarah Ferguson – fosta soție a prințului Andrew – pe Muntele Everest;
• motivul pentru care Prințul William refuză cu încăpățânare să poarte kilt, deși tatăl și bunicul său o făceau cu mândrie;
• modul în care Palatul încearcă, în ciuda scandalurilor repetate, să-și conserve imaginea într-o epocă în care rețelele sociale pot transforma orice greșeală într-o criză națională.

Un semnal de alarmă pentru Palat

Cu un rege aflat sub tratament, un moștenitor care pășește cu prudență și un prinț rătăcit peste ocean, monarhia britanică încearcă să-și regăsească echilibrul. Iar apelul furios al Reginei către Harry — abia acum scos la lumină — arată că problemele au început mult mai devreme decât au ajuns în presă.

În stilul ei discret, dar ferm, Elisabeta a II-a a spus întotdeauna ce avea de spus. Iar atunci când izbucnea, mesajul ei venea cu o forță pe care nimeni nu o putea ignora.

