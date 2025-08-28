Care este alimentația zilnică a copiilor Prințului William și ai lui Kate Middleton. Cuplul regal își ia în serios atribuțiile de părinți!

Prințul William și Prințesa Cathernie nu încetează să impresioneze publicul. În afara tuturor angajamentelor pe care le au în calitate de viitori regi, cei doi rămân părinți foarte devotați. Ce alimentație trebuie să respecte copii faimosului cuplu de la casa regală?

Când vine vorba de mâncarea pe care o consumă Prințesa Charlotte, Prințul George și Prințul Louis, nutriția pare a fi pe primul loc.

Alimentația zilnică a copiilor Prințului William și ai lui Kate Middleton

Prințul William și Prințesa Catherine le oferă copiilor lor un mic dejun bogat în fibre, vitamine și minerale. În 2020, Prințesa de Wales a vizitat grădinița și Grădinile Stockwell din cadrul Fundației London Early Years pentru a servi micul dejun și a discuta cu copiii din acea clasă. În acea zi, meniul școlii a constat în fulgi de ovăz, cereale integrale cu biscuiți, terci și grâu expandat.

Au existat, de asemenea, mai multe tipuri de fructe pe care copiii le puteau consuma alături de cereale. Masa care a fost servită la grădiniță pare să fie similară cu cea pe care cei trei copii ai lui Kate o servesc acasă.

„Ea le-a spus la trei dintre copii că proprii săi copii se bucură de mere și cereale dimineața, ceea ce a stârnit o conversație despre propriile lor preferințe în materie de fructe”, a dezvăluit directoare școlii, Michelle Samuels.

Cum le asigură Kate o masă echilibrată copiilor săi

Se pare că fructele joacă un rol important în mesele zilnice ale copiilor. În timp ce Prințul William a crescut cu delicii precum tartă cu banane și înghețată cu banane, fiul cel mare al cuplului regal cere felii de banane pe cereale, dimineața.

Prințesa Catherine a devenit un model demn de urmat pentru copii săi, aceștia preluând obiceiurile sale în materie de alimentație, potrivit publicației The List. Catherine se bucură să aibă legume în mesele sale, încurajându-și copiii să adopte același stil de alimentație bogat în vitamine.

Cei trei copii se bucură și de o masă mai puțin sănătoasă. Aceștia preferă să mănânce paste sau pizza, alături de un desert copios.

Kate joacă un rol important în pregătire alimentației copiilor săi, mărturisind că le face adesea deserturi, precum prăjituri, de care se pot bucura toți membrii familiei.

