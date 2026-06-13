Momente de groază în Timișoara. Un apartament a explodat, apoi a luat foc. Trei persoane au suferit răni

O explozie urmată de un incendiu a provocat momente de panică, sâmbătă dimineață, într-un bloc din Timișoara. Incidentul s-a produs într-un apartament situat la parterul unui imobil cu patru etaje de pe strada Versului, mobilizând un număr important de echipaje de intervenție.

Alarma a fost dată în jurul orei 05:50, când autoritățile au fost anunțate despre deflagrația care a fost urmată de izbucnirea unui incendiu. La sosirea echipajelor, pompierii au intervenit rapid pentru limitarea și stingerea flăcărilor, reușind să împiedice extinderea focului către restul clădirii.

În urma incidentului, locatarii blocului au fost evacuați în siguranță. O parte dintre aceștia au reușit să părăsească singuri imobilul, în timp ce alții au fost ajutați de pompieri. În total, 43 de persoane au fost scoase din clădire sau s-au autoevacuat.

Trei adulți au avut nevoie de asistență medicală la fața locului. Potrivit informațiilor furnizate de echipele de intervenție, aceștia erau conștienți și cooperanți în momentul evaluării medicale.

„În această dimineaţă, în jurul orei 05:50, am fost solicitaţi să intervenim în urma unei explozii urmate de incendiu într-un apartament de pe strada Versului din Timişoara. Apartamentul în care a avut loc explozia este situat la parter. Imobilul este tip P + 4 etaje”, anunţă sâmbătă ISU Timiş.

După stingerea incendiului, pompierii au continuat operațiunile pentru evacuarea fumului acumulat pe casa scării și pentru verificarea siguranței clădirii.

La intervenție au participat mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș, cu autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, o unitate specializată CBRN, precum și o autospecială destinată transportului victimelor multiple. De asemenea, la fața locului a fost trimisă și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

CITEȘTE ȘI: De ce oamenii tind să se întoarcă mereu la stânga când merg. Fenomenul care îi surprinde pe cercetători

Județul din România cu cei mai mulți șomeri în 2026, raportați la mia de locuitori