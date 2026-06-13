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Check in | Cum a fost experiența la Uplistsikhe din Georgia. Cât am plătit pentru orașul rupestru asemănător cu Cappadoccia

De: Mara Dobre 13/06/2026 | 09:46
Cum a fost experiența la orașul rupestru Uplistsikhe / Sursa foto: Shutterstock
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În timpul călătoriei mele prin Georgia, am vizitat și Uplistsikhe, unul dintre cele mai vechi și mai frumoase orașe rupestre din regiune. Locul m-a impresionat prin istoria sa de peste trei milenii, dar și prin peisajele deosebite și încăperile săpate direct în stâncă. Mai jos am povestit experiența mea și câteva dintre lucrurile interesante pe care le-am descoperit despre acest sit.

Am luat o excursie de o zi prin platforma Get Your Guide (Mai multe detalii poți citi AICI) ce includea mai multe obiective turistice din zona Capitalei. Preluarea a fost la ora 09:00 dintr-un loc prestabilit pe care l-am văzut pe hartă, apoi am pornit la drum. După ce am văzut Mănăstirea din Jvari și Muzeul Stalin din Gori am mers la Uplistsikhe, faimosul oraș antic săpat în stâncă, situat pe lista UNESCO.

După ce ne-am lăsat autobuzul, am plătit biletul și am mers alături de ghid pentru a ne spune câteva detalii istorice. Tarifele de vizitare sunt: 15 GEL pentru adulți (aproximativ 26 de lei), pentru studenți și elevii doar 1 GEL (aproximativ 2 lei). Copiii cu vârsta sub 6 ani beneficiază de intrare gratuită. Programul de vizitare este între 09:00-18:00.

Cum arată orașul antic Uplistsikhe

Am urcat multe scări printr-o peșteră pentru a ajunge în orașul care se întinde pe o porțiune destul de mare, de aproximativ 4 kilometri pătrați, din informațiile pe care le-am găsit. Situl Uplistsikhe care înseamnă „Fortăreața Domnului” este săpat într-o formațiune uriașă de piatră, pe malul stâng al râului Mtkvari, la aproximativ 10 kilometri de Gori.

Încă de la prima vedere am fost impresionată de stâncile aurii, pline de ferestre, uși și încăperi săpate direct în piatră. Pe una dintre stânci era și o biserică ridicată pe două niveluri. Am urcat și până în partea cea mai înaltă a complexului, de unde am admirat priveliștea asupra râului și a împrejurimilor.

Istoria orașului rupestru Uplistsikhe începe în urmă cu peste 3.000 de ani, când acesta era unul dintre cele mai importante centre păgâne din regiune. Aici erau venerate divinități locale, inclusiv o zeiță a soarelui, iar în perioada sa de apogeu orașul găzduia între 20.000 și 30.000 de locuitori.

Comunitatea trăia în sute de încăperi săpate în stâncă și beneficia de construcții avansate pentru acea vreme, precum un teatru, o sală a tronului și un sistem de canalizare. Plimbându-mă, în prezent, printre stânci, am descoperit că acestea nu mai există și au rămas doar ruinele care amintesc de ce a fost în trecut. În peșteri mi-au atras atenția și detaliile sculptate în tavane, care au rezistat timp de secole.

După creștinarea regatului Kartli, în secolul al IV-lea, Uplistsikhe și-a pierdut treptat rolul de principal centru religios, însă a continuat să fie un important punct comercial și strategic. În această perioadă au fost construite și edificii creștine, dintre care cea mai cunoscută este bazilica Uplistsuli.

Declinul orașului a început în secolul al XIII-lea, când invaziile mongole au provocat distrugeri majore. Treptat, așezarea a fost abandonată și și-a pierdut statutul de oraș.

Ca și încheiere, pot spune că orașul rupestru Uplistsikhe merită o vizită dacă ajungi în Georgia, mai ales că prețul este unul redus și poți explora în voie cât de mult îți dorești. Însă, ai grijă câ vântul poate sufla destul de puternic și va trebui să ai stabilitate mare.

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