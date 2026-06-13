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Imagini dureroase de la priveghiul lui Memis Selciuc. Sute de oameni au venit să își ia adio

De: Irina Vlad 13/06/2026 | 10:09
Imagini dureroase de la priveghiul lui Memis Selciuc. Sute de oameni au venit să își ia adio
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Sunt momente copleșitoare la căpătâiul lui Memis Selciuc, unul dintre cei mai valoroși saxofoniști din România. Artistul s-a stins din viață fulgerător la vârsta de 47 de ani, lăsând în urmă trei copii și o soție îngenuncheată de durere. 

Este o zi de profundă tristețe pentru comunitatea muzicii de petrecere din România. Menis Selciuc, considerat o legendă a saxofonului din industria muzicii lăutărești din România, a încetat din viață la vârsta de 47 de ani.

Potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, în ziua tragediei, Menis se afla la o nuntă, cântase la casa miresei și urma să țină un program și la petrecerea de după ceremonia religioasă. În timp ce se îndrepta către hotelul unde se cazase, saxofonistul a acuzat dureri în piept, iar la scurt timp și-a dat ultima suflare. Era împreună cu fiul lui cel mare care îi era șofer.

Imaginile durerii de la priveghiul lui Menis Salciuc

În spiritul tradiției și religiei musulmane, familia, prietenii și cei care l-au cunoscurt pe saxofonist au putut să își ia adio de la artist doar în noaptea de vineri spre sâmbătă, singura zi în care a fost organizat priveghiul. Fiind un moment de rămas bun într-un interval scurt, sute de oameni s-au strâns pentru a-i aduce acestuia un ultim omagiu – vezi imagini în GALERIA FOTO.

Casa acestuia a devenit neîncăpătoare pentru valul uriaș de prieteni, familie, colegi de scenă și simpli admiratori veniti din toate colțurile țării. Momentul a fost cu atât mai copleșitor cu cât, pe tot parcursul priveghiului, un coleg de breaslă a cântat fără oprire la saxofon la căpătâiul artistului. Menis Salciuc urmează să fie condus pe ultimul drum sâmbătă, 13 iunie, în Constanța.

„Priveghi Selciuc Memiș Sax. Aleea Ciuleandra nr. 17, Constanța. În spiritul tradiției și religiei musulmane, priveghiul va avea loc doar în această noapte, 12 iunie, iar sâmbătă, 13 iunie, va avea loc ceremonia de înmormântare.

Sunt momente în care muzica tace, iar respectul vorbește. Înainte de orice inaugurare sau sărbătoare, am ales ca restaurantul să își deschidă pentru prima dată porțile pentru a cinsti viața și memoria unui om care a însemnat și a creat atât de mult pentru muzica turcească-lăutărească din România.

Cu smerenie și recunoștință, îl vom veghea pe maestrul Memiş Selciuc în locația noastră și îi invităm pe toți cei care l-au iubit, l-au ascultat și l-au cunoscut să fie alături de familie și prieteni pentru un ultim omagiu. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să-i dăruiască veșnicia printre acordurile pe care le-a lăsat în inimile noastre”, este mesajul distribuit în mediul online de către apropiați.

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