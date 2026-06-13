Cu ce își ocupă timpul Adi Vasile, după ce s-a întors din jungla dominicană

După luni petrecute în Republica Dominicană, unde a fost una dintre figurile centrale de la Survivor, Adi Vasile a revenit la programul de zi cu zi. Iar una dintre primele misiuni de după încheierea show-ului pare să fi fost una cât se poate de practică, refacerea proviziilor de acasă. CANCAN.RO are imagini tari cu prezentatorul show-ului, prospăt întors din junglă, după finala Survivor.

Adi Vasile a dat o fugă la cumpărături, într-un supermarket din Capitală, departe de camerele de filmat, de probele spectaculoase și de atmosfera tensionată care a însoțit competiția. Dacă pe micile ecrane publicul l-a văzut gestionând situații imprevizibile și fiind permanent în mijlocul acțiunii, acum Adi Vasile a fost surprins într-o postură mult mai „pământeană”, cea a unui om care își face cumpărăturile pentru casă. Dar nu e așa ușor să să faci shopping, mai ales în calitate de fost sportiv de performanță. Ești foarte atent la detalii și ai grijă ca totul să fie super fresh.

Cu ce își ocupă timpul Adi Vasile după finala Survivor

Îmbrăcat sport, într-o pereche de pantaloni negri și un tricou albastru, cu un rucsac în spate, prezentatorul a luat la pas raioanele magazinului fără grabă. Nimic nu trăda statutul lui de persoană publică. Dimpotrivă, părea concentrat exclusiv asupra listei de cumpărături și asupra produselor pe care urma să le achiziționeze.

Un detaliu care nu a trecut neobservat a fost atenția cu care a analizat fructele și legumele. Adi Vasile a verificat produsele înainte de a le alege, semn că prospețimea contează atunci când vine vorba despre alimentele care ajung pe masa sa. Nu a fost genul de cumpărător care aruncă rapid produsele în coș (cu toate că nu avea unul la purtător) și pleacă mai departe, ci a petrecut câteva momente bune în zona dedicată produselor proaspete, comparând și selectând cu grijă.

La capitolul aprovizionare, lucrurile au fost cât se poate de serioase. Printre cumpărături s-au aflat și un bax de apă, pe care le-a transportat fără probleme. După perioada petrecută în Republica Dominicană pentru filmările Survivor, revenirea la rutina de acasă pare să fi inclus și acele sarcini simple pe care fiecare dintre noi le amână până când frigiderul și cămara cer, inevitabil, o reîmprospătare.

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