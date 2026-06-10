Antena 1 a păcălit poporul cu televizorul! Adi Vasile, cocoțat pe un piedestal, ca să ajungă la concurenți. Ce înălțime are prezentatorul Survivor, de fapt

Adi Vasile a fost prezentatorul emisiunii Survivor 2026. Bărbatul a fost îndrăgit de telespectatori, mai ales datorită carismei sale. Totuși, un detaliu a fost omis de producătorii Antenei 1.

Emisiunea Survivor 2026 a fost un adevărat succes. Mii de telespectatori erau prezenți în fața micilor ecrane pentru a se uita la concurenți și la provocările prin care trec în Republica Dominicană. Îndrăgit de mulți a fost și prezentatorul show-ului, Adi Vasile. De la handbal a trecut la televizor. Acesta era neutru, încuraja pe toată lumea și a ajuns la inimile publicului. Cu toate acestea, un detaliu uluitor a fost omis de Antena 1. Este vorba despre înălțimea lui și cum ajungea, de fapt, la concurenți.

Ce făcea Adi Vasile să ajungă la concurenți

Adi Vasile are 43 de ani, dintre care 33 de ani sunt petrecuți pe terenul de handbal. Acesta a câștugat mai multe titluri și trofee importante atât ca jucător, cât și ca antrenor. În plus, a reușit o performanță incredibilă și asta pentru că a adus Champions League în vitrina fetelor de la CSM, dar a condus și o echipă de handbal feminin la mondiale. De la antrenamentele zilnice, la televizor nu a fost decât un pas pentru el. Bărbatul a fost ofertat inițial pentru a fi concurent, însă situația s-a schimbat radical și a devenit prezentator.

În timp ce se afla în Republica Dominicană, Adi Vasile a fost neutru, i-a susținut pe toți, iar atunci când cineva părăsea competiția se întrista și el. Iubit de public, prezentatorul a avut un secret bine păstrat: cum ajungea la concurenții lui. Ei bine, are 1,81 metri înălțime, însă pentru a ajunge la participanți el se cocoța pe un piedestal, iar imaginile demonstrează asta.

Ce salariu a primit Adi Vasile pentru Survivor

Prezentatorul TV a primit un salariu mai mic decât concurenții. Acesta a fost remunerat cu 6.000 de euro pe lună. Făcând un calcul simplu, având în vedere toate lunile petrecute în Republica Dominicană a încasat în jur de 30.000-36.000 de euro pentru întreg sezonul, așadar mai puțin decât participanții. De exemplu, aceștia au primit câte 1.500 – 3.000 euro per stage, iar într-o luna primeau 7.000 – 13.000 euro.

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