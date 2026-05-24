Trucul simplu care te poate ajuta să economisești bani la fiecare spălare. Experții explică greșeala pe care o fac mulți

De: Daniel Matei 24/05/2026 | 08:50
Sursa foto: Shutterstock
Spălatul rufelor este una dintre activitățile casnice care pot părea ieftine la prima vedere, însă specialiștii spun că micile obiceiuri greșite pot duce, în timp, la costuri mai mari decât ne dăm seama.

Potrivit Good Housekeeping, există mai multe metode simple prin care gospodăriile pot reduce costurile de la fiecare ciclu de spălare, fără să facă sacrificii majore în ceea ce privește curățenia hainelor.

Greșeala care te costă fără să îți dai seama

Una dintre cele mai frecvente probleme este folosirea unei cantități mai mari de detergent decât este necesar. Experții explică faptul că acest obicei nu doar că nu îmbunătățește rezultatul spălării, dar poate duce și la depuneri în mașina de spălat, ceea ce afectează eficiența pe termen lung.

În plus, consumul inutil de detergent înseamnă și bani pierduți în fiecare lună, mai ales în gospodăriile unde se fac mai multe spălări săptămânal.

Specialiștii recomandă câteva ajustări simple care pot face diferența:

  • folosirea unei cantități mai mici de detergent, adaptată încărcăturii
  • evitarea spălării inutile a hainelor care au fost purtate puțin
  • alegerea unor cicluri de spălare eficiente din punct de vedere energetic
  • organizarea rufelor astfel încât să fie evitate încărcările incomplete ale mașinii

Aceste obiceiuri nu doar că reduc consumul de apă și electricitate, dar pot prelungi și durata de viață a hainelor și a electrocasnicelor.

Deși fiecare schimbare în parte pare minoră, experții spun că impactul devine semnificativ pe termen lung. Reducerea consumului de detergent și optimizarea ciclurilor de spălare pot însemna economii vizibile la bugetul lunar dedicat gospodăriei.

În același timp, utilizarea corectă a mașinii de spălat contribuie și la eficiența acesteia, prevenind depunerile și eventualele defecțiuni.

Pe termen lung, aceste obiceiuri pot reduce uzura componentelor interne ale mașinii și pot întârzia nevoia unor reparații costisitoare sau chiar a înlocuirii aparatului.

