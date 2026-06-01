Acasă » Știri » Acasă la Nuțu Cămătaru. Cum arată domeniul de 5 hectare din Rahova? Specii inedite de animale și cea mai mare piscină din București

Acasă la Nuțu Cămătaru. Cum arată domeniul de 5 hectare din Rahova? Specii inedite de animale și cea mai mare piscină din București

De: David Ioan 01/06/2026 | 13:15
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Creatorul de conținut Lazăr Nicușor Mădălin, cunoscut publicului drept Nicușor Gioconda, a surprins din nou internetul după ce a filmat un vlog amplu chiar în interiorul domeniului lui Ion Balint, zis Nuțu Cămătaru, din Rahova, sectorul 5.

Însoțit de Dany, fiul lui Nuțu, Gioconda a avut acces în toate zonele proprietății, de la grajduri și padocuri până la spațiile unde sunt ținute animalele exotice. Filmarea oferă o perspectivă rară asupra unui loc despre care s-a vorbit intens în ultimii ani, dar pe care foarte puțini l-au văzut în detaliu. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Acasă la Nuțu Cămătaru. Cum arată domeniul de 5 hectare din Rahova?

Proprietatea, întinsă pe aproximativ cinci hectare și împărțită între reședință și un club de echitație modern, apare în vlog ca un adevărat complex privat. Gioconda surprinde cai, struți, cămile, un cangur alb și diverse păsări, toate aflate în țarcuri și adăposturi îngrijite. Imaginile arată o organizare atentă, cu zone curate și bine delimitate, contrastând cu percepția publică formată în urma scandalurilor din trecut.

Iar trecutul acestui domeniu este unul încărcat. De-a lungul anilor, proprietatea lui Nuțu Cămătaru a fost scena unor intervenții spectaculoase ale autorităților. În septembrie 2024, poliția și trupele speciale au descins aici căutând un cal de rasă despre care existau suspiciuni că ar fi fost însușit ilegal.

Animalul nu a fost găsit, însă anchetatorii au descoperit atunci o mini grădină zoologică improvizată, cu babuini, macaci, un cangur albinos, păsări răpitoare și alte animale exotice, unele dintre ele aparținând unor specii protejate. Pentru o parte dintre exemplare nu existau acte de proveniență, iar autoritățile au pus animalele sub sechestru.

Specii inedite de animale și cea mai mare piscină din București

Nu a fost primul episod de acest fel. În 2013, când Nuțu și fratele său Sile (n.r – Vasile Balint) se aflau în arest preventiv, autoritățile au ridicat de pe aceeași proprietate lei, urși, cerbi carpatini și zeci de câini și cai de rasă.

Operațiunea a fost una complexă, animalele fiind tranchilizate și relocate la Zoo Bucov. În 2019, o altă intervenție a avut loc după ce o maimuță ar fi fugit pe străzile Capitalei, iar atunci au fost găsiți macaci, lemuri și o cămilă.

De-a lungul timpului, numele lui Nuțu Cămătaru a fost legat și de acuzații privind folosirea animalelor sălbatice pentru intimidare, iar unele victime ar fi relatat anchetatorilor episoade în care au fost amenințate în preajma acestor animale. Faptul că astfel de exemplare au stat ani la rând într-o zonă urbană dens populată a ridicat numeroase semne de întrebare.

În acest context încărcat, vlogul lui Nicușor Gioconda devine cu atât mai interesant. Acesta surprinde cum arată domeniul astăzi, după ani de percheziții, confiscări și controverse. Filmarea realizată alături de fiul lui Nuţu Cămătaru oferă publicului o imagine actualizată a unui loc despre care s-au spus multe, dar care a fost rareori documentat atât de detaliat.

CITEŞTE ŞI: Nuțu Cămătaru, ”stăpânul” Jilavei în plină Revoluție: „Le-am tatuat pe frunte ‘Jos Ceaușescu’ și am ocupat penitenciarul!”

A rămas și a înfruntat tot. Motivul pentru care Nuțu Cămătaru nu a vrut să evadeze din închisoare: „Numai cine nu are creier fuge!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bebino a spus „DA” din închisoare! Ce s-a întâmplat în ziua nunții
Știri
Bebino a spus „DA” din închisoare! Ce s-a întâmplat în ziua nunții
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Primele transferuri ochite de Gigi Becali: cine vine și cine pleacă de la roș-albaștri
Știri
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Primele transferuri ochite de Gigi Becali: cine vine și cine pleacă de…
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
Mediafax
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
Consulul Rusiei la Constanța a părăsit România, după ce a fost declarat persona non grata, în urma incidentului cu drona de la Galați
Gandul.ro
Consulul Rusiei la Constanța a părăsit România, după ce a fost declarat persona...
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la...
Secretele MAE de după 1989. Istoricul Cosmin Popa: „Ion Iliescu a guvernat prin război hibrid înainte ca acesta să fie inventat oficial”
Adevarul
Secretele MAE de după 1989. Istoricul Cosmin Popa: „Ion Iliescu a guvernat prin...
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia...
Haos la Paris după triumful PSG
Mediafax
Haos la Paris după triumful PSG
Parteneri
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după ce a renunțat la viața publică
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini rare cu Monica Gabor din America! Fosta lui Columbeanu duce o viață luxoasă, după...
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Prosport.ro
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu, „Vocea de aur” a TVR. Își va dormi somnul de veci alături de marea dragoste. Ce scrie pe coroana depusă de sora ei
Click.ro
Primele imagini de la înmormântarea Sandei Țăranu, „Vocea de aur” a TVR. Își va dormi...
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un „dar”. Sandu Valentin Mateiu: „Apărarea aeriană are 2 componente”
Digi 24
Drona de la Galați nu a putut fi doborâtă de avioane, însă există un „dar”....
Cod Rutier 2026: De la ce vârstă poate sta copilul pe scaunul din față? Regula pe care mulți părinți o ignoră
Promotor.ro
Cod Rutier 2026: De la ce vârstă poate sta copilul pe scaunul din față? Regula...
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu...
Lidl vinde o baterie solară pentru balcon la preț mic
go4it.ro
Lidl vinde o baterie solară pentru balcon la preț mic
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Descopera.ro
Falsul secolului: Povestea Omului din Piltdown, „veriga lipsă” care a păcălit lumea științifică
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Go4Games
Oficial: Data de lansare pentru GTA VI rămâne neschimbată
Consulul Rusiei la Constanța a părăsit România, după ce a fost declarat persona non grata, în urma incidentului cu drona de la Galați
Gandul.ro
Consulul Rusiei la Constanța a părăsit România, după ce a fost declarat persona non grata,...
ULTIMA ORĂ
Bebino a spus „DA” din închisoare! Ce s-a întâmplat în ziua nunții
Bebino a spus „DA” din închisoare! Ce s-a întâmplat în ziua nunții
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Primele transferuri ochite de Gigi Becali: cine vine și cine pleacă ...
EXCLUSIV FCSB, azi de la 16:45. Primele transferuri ochite de Gigi Becali: cine vine și cine pleacă de la roș-albaștri
Motivele care ar fi dus la separarea dintre Victor Slav și Selina. Ce le-a distrus, de fapt, relația: ...
Motivele care ar fi dus la separarea dintre Victor Slav și Selina. Ce le-a distrus, de fapt, relația: „Au obosit să vorbească unul peste altul. Nu se ascultau deloc”
Marius Tucă Show începe luni, 1 iunie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 1 iunie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe. Cum a fost omagiată actrița chiar pe plaja care i-a ...
100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe. Cum a fost omagiată actrița chiar pe plaja care i-a adus succes la Hollywood
Marius Tucă Show începe luni, 1 iunie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Gen. (R.) Dorin Toma
Marius Tucă Show începe luni, 1 iunie, de la ora 19.00, pe Gândul. Invitat: Gen. (R.) Dorin Toma
Vezi toate știrile