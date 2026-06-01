Acasă la Nuțu Cămătaru. Cum arată domeniul de 5 hectare din Rahova? Specii inedite de animale și cea mai mare piscină din București

Creatorul de conținut Lazăr Nicușor Mădălin, cunoscut publicului drept Nicușor Gioconda, a surprins din nou internetul după ce a filmat un vlog amplu chiar în interiorul domeniului lui Ion Balint, zis Nuțu Cămătaru, din Rahova, sectorul 5.

Însoțit de Dany, fiul lui Nuțu, Gioconda a avut acces în toate zonele proprietății, de la grajduri și padocuri până la spațiile unde sunt ținute animalele exotice. Filmarea oferă o perspectivă rară asupra unui loc despre care s-a vorbit intens în ultimii ani, dar pe care foarte puțini l-au văzut în detaliu. (Imaginile pot fi văzute în galeria foto de mai jos)

Acasă la Nuțu Cămătaru. Cum arată domeniul de 5 hectare din Rahova?

Proprietatea, întinsă pe aproximativ cinci hectare și împărțită între reședință și un club de echitație modern, apare în vlog ca un adevărat complex privat. Gioconda surprinde cai, struți, cămile, un cangur alb și diverse păsări, toate aflate în țarcuri și adăposturi îngrijite. Imaginile arată o organizare atentă, cu zone curate și bine delimitate, contrastând cu percepția publică formată în urma scandalurilor din trecut.

Iar trecutul acestui domeniu este unul încărcat. De-a lungul anilor, proprietatea lui Nuțu Cămătaru a fost scena unor intervenții spectaculoase ale autorităților. În septembrie 2024, poliția și trupele speciale au descins aici căutând un cal de rasă despre care existau suspiciuni că ar fi fost însușit ilegal.

Animalul nu a fost găsit, însă anchetatorii au descoperit atunci o mini grădină zoologică improvizată, cu babuini, macaci, un cangur albinos, păsări răpitoare și alte animale exotice, unele dintre ele aparținând unor specii protejate. Pentru o parte dintre exemplare nu existau acte de proveniență, iar autoritățile au pus animalele sub sechestru.

Specii inedite de animale și cea mai mare piscină din București

Nu a fost primul episod de acest fel. În 2013, când Nuțu și fratele său Sile (n.r – Vasile Balint) se aflau în arest preventiv, autoritățile au ridicat de pe aceeași proprietate lei, urși, cerbi carpatini și zeci de câini și cai de rasă.

Operațiunea a fost una complexă, animalele fiind tranchilizate și relocate la Zoo Bucov. În 2019, o altă intervenție a avut loc după ce o maimuță ar fi fugit pe străzile Capitalei, iar atunci au fost găsiți macaci, lemuri și o cămilă.

De-a lungul timpului, numele lui Nuțu Cămătaru a fost legat și de acuzații privind folosirea animalelor sălbatice pentru intimidare, iar unele victime ar fi relatat anchetatorilor episoade în care au fost amenințate în preajma acestor animale. Faptul că astfel de exemplare au stat ani la rând într-o zonă urbană dens populată a ridicat numeroase semne de întrebare.

În acest context încărcat, vlogul lui Nicușor Gioconda devine cu atât mai interesant. Acesta surprinde cum arată domeniul astăzi, după ani de percheziții, confiscări și controverse. Filmarea realizată alături de fiul lui Nuţu Cămătaru oferă publicului o imagine actualizată a unui loc despre care s-au spus multe, dar care a fost rareori documentat atât de detaliat.

