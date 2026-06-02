AMI recunoaște cât o costă, de fapt, imaginea de “vedetă”: „Fac eforturi financiare considerabile”

În urmă cu peste un deceniu, AMI ajungea cunoscută de o țară întreagă prin prisma colaborării sale cu Grasu XXL. Vocea ei suavă și rapul interpretat de el păreau combinația perfectă pentru public, astfel că artista a fost propulsată imediat în cele mai apreciate cântărețe de la noi. De atunci, vedeta ne-a dezvăluit că și-a construit identitatea pas cu pas și a experimentat mult, atât pe parte de muzică, cât și pe parte de imagine. Și, cu toate că recunoaște că la începuturi i-a fost greu să se regăsească, acum este mai sigură pe ea ca niciodată. Despre sacrificiile făcute pentru carieră, investițiile uriașe în imagine și dorințele sale ascunse, ne-a vorbit ea în interviul exclusiv CANCAN.RO.

AMI este una dintre artistele care nu s-au temut niciodată să experimenteze, fie că vorbim despre muzică sau despre stilul vestimentar. Prezentă la un eveniment dedicat modei, artista a vorbit despre investițiile uriașe pe care le-a făcut pentru imagine, despre momentele în care confortul a trecut pe plan secund doar pentru o apariție spectaculoasă, dar și despre proiectele care o țin în priză în această perioadă.

AMI, despre costul celebrității: „Se fac și eforturi financiare considerabile”

CANCAN.RO: AMI, sunt încântată că ne întâlnim la acest eveniment cu și despre modă. Spune-mi când ai învățat tu, ca artist, să riști mai mult în privința outfiturilor?

AMI: În primii doi, trei ani (n.r de când a început cariera artistică) simțeam că nu mă regăsesc, am început să experimentez foarte mult, atât pe partea muzicală, cât și pe partea artistică, am colaborat cu mai mulți stiliști și uite așa am început să îmi găsesc stilul, am început să mă cunosc mai bine și în acest fel alegerile vestimentare au venit de la sine. În continuare fac lucrurl acesta, eu sunt și o persoană cameleonică, mă plictisesc repede, îmi place să experimentez din toate punctele de vedere. Atât timp cât mă simt bine într-o ținută e ceea ce contează. Nu urmăresc trendurile, ci port exact ceea ce îmi place, ce mă avantajează și în ce mă simt bine.

CANCAN.RO: Care a fost cel mai mare sacrificiu pe care l-ai făcut pentru modă?

AMI: S-a întâmplat de o grămadă de ori să port ceva care nu îmi era foarte comod, dar pentru că arăta foarte bine și pentru că erau și situații în care nu mai puteam să schimb ținuta, da, se întâmpla lucrul acesta. Se fac și eforturi financiare considerabile pentru că noi, artiștii, trebuie să investim în imagine foarte mult, însă acesta este cumva un fel de job care este și o pasiune, și atunci toate lucrurile acestea, eforturile, nu prea le simți pentru că faci asta cu mare drag.

AMI ne dezvăluie ce sacrificii a făcut pentru o imagine impecabilă

CANCAN.RO: Putem spune că este un fel de viciu? Ai vreo colecție impresionantă de pantofi, de genți?

AMI: Nu, nu am o colecție impresionantă de pantofi, de haine, de genți, dar am foarte multe piese făcute custom. Eu fiind micuță de înălțime am nevoie să îmi fie toate făcute pe măsura mea, să fie ajustate și da, ăsta este chiar un sacrificiu pe care îl fac pentru că nu găsesc pe măsura mea. Port 34 la picior, sunt XXS în toate părțile și atunci orice mi-aș cumpăra, că e din magazin, că e o pereche de blugi, că e o bluză, eu trebuie să merg ulterior la croitor să mi le ajustez.

CANCAN.RO: Porți și de la copii?

Ami: Da, port și de la copii, în special încălțări. Rar găsesc, la sandale e foarte greu de găsit.

CANCAN.RO: Ce planuri ai pentru anul acesta?

AMI: În curând o să lansez un EP, EP-ul Nostalgia, abia aștept, o să fie în zona anilor `80, o parte muzicală de care eu sunt atrasă, ascult foarte multă muzică veche, sunt concerte, mai pregătesc și un album. Am multe proiecte și mă bucur de vară, de prieteni și de tot ce se întâmplă în viața mea.

CANCAN.RO: Ce faci când nu te vede nimeni și rămâi tu cu tine, cu gândurile tale?

AMI: Îmi place foarte mult să stau, să mă relaxez, să dorm, să mă reîncarc cu energie. Eu, întâlnindu-mă cu mulți oameni și având multe proiecte, sunt genul de persoană care oferă foarte multă energie și, atunci îmi place să mă încarc, să stau în natură, să mă întâlnesc cu prietenele, să mă uit la un film, să stau și să mă relaxez.

