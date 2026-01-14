Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 7900 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați

Într-o perioadă în care prețurile imobiliare au crescut semnificativ în marile orașe și în zonele intens dezvoltate, mai există totuși localități din România unde casele pot fi cumpărate la prețuri foarte accesibile. În special în mediul rural sau în comunele mai puțin aglomerate, ofertele imobiliare rămân surprinzător de mici, demonstrând că o locuință la un preț redus este încă posibilă pentru cei dispuși să ia în calcul astfel de zone.

În România există încă localități unde prețurile locuințelor sunt surprinzător de mici și pot fi accesibile pentru toți românii. Un exemplu este comuna Segarcea Vale, din județul Teleorman, unde o casă cu patru camere este scoasă la vânzare pentru doar 7.900 de euro.

Imobilul este situat în satul Segarcea Deal, pe strada Crizantemelor, și dispune de un teren de 600 de metri pătrați. Casa este amplasată stradal, la drum asfaltat, și se află la aproximativ 60 de kilometri de Alexandria. Locuința nu este mobilată și nu este utilată, oferind viitorului proprietar posibilitatea de a o amenaja după propriile preferințe.

Construcția are acoperiș nou, ferestre termopan, este racordată la curent electric și dispune de carte funciară. Datorită poziționării și compartimentării, imobilul poate fi potrivit atât pentru o familie, cât și pentru amenajarea unui spațiu comercial.

Pentru cei care își doresc o locuință în mediul rural, departe de agitația orașelor și de costurile ridicate ale vieții urbane, astfel de oferte pot reprezenta o oportunitate reală. Achiziția unei case într-o localitate mai mică poate însemna nu doar un preț mai mic, ci și un stil de viață mai liniștit, cu mai mult spațiu și libertatea de a amenaja locuința după propriile nevoi.

