Acasă » Știri » Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 7900 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 7900 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați

De: Andreea Stăncescu 14/01/2026 | 15:15
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 7900 de euro. Terenul are 600 de metri pătrați
Unde găsești această locuință la 7900 de euro

Într-o perioadă în care prețurile imobiliare au crescut semnificativ în marile orașe și în zonele intens dezvoltate, mai există totuși localități din România unde casele pot fi cumpărate la prețuri foarte accesibile. În special în mediul rural sau în comunele mai puțin aglomerate, ofertele imobiliare rămân surprinzător de mici, demonstrând că o locuință la un preț redus este încă posibilă pentru cei dispuși să ia în calcul astfel de zone.

În România există încă localități unde prețurile locuințelor sunt surprinzător de mici și pot fi accesibile pentru toți românii. Un exemplu este comuna Segarcea Vale, din județul Teleorman, unde o casă cu patru camere este scoasă la vânzare pentru doar 7.900 de euro.

Imobilul este situat în satul Segarcea Deal, pe strada Crizantemelor, și dispune de un teren de 600 de metri pătrați. Casa este amplasată stradal, la drum asfaltat, și se află la aproximativ 60 de kilometri de Alexandria. Locuința nu este mobilată și nu este utilată, oferind viitorului proprietar posibilitatea de a o amenaja după propriile preferințe.

Construcția are acoperiș nou, ferestre termopan, este racordată la curent electric și dispune de carte funciară. Datorită poziționării și compartimentării, imobilul poate fi potrivit atât pentru o familie, cât și pentru amenajarea unui spațiu comercial.

Sursa foto: OLX

Pentru cei care își doresc o locuință în mediul rural, departe de agitația orașelor și de costurile ridicate ale vieții urbane, astfel de oferte pot reprezenta o oportunitate reală. Achiziția unei case într-o localitate mai mică poate însemna nu doar un preț mai mic, ci și un stil de viață mai liniștit, cu mai mult spațiu și libertatea de a amenaja locuința după propriile nevoi.

CITEȘTE ȘI: Ce preț are aurul în ianuarie 2026. Creștere uriașă în doar 24 de ore

Singurul oraș mare din România în care prețurile locuințelor au rămas sub 2.000 de euro/mp. Unde sunt cele mai scumpe

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Codruța Filip, după ce s-a întors de la Desafio: Aventura: ”Nu a fost zi să nu plâng!”
Știri
Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Codruța Filip, după ce s-a întors de la Desafio: Aventura: ”Nu…
Ultima oră! Atac cu cuțitul în plină stradă, în România. A fost înjunghiat de 12 ori
Știri
Ultima oră! Atac cu cuțitul în plină stradă, în România. A fost înjunghiat de 12 ori
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile...
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce a făcut”
Adevarul
Adrian Mutu, dezvăluiri despre Alain Orsoni desprinse din filme cu mafioți: „Știm ce...
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga...
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente importante și nu vor mai irosi timpul
Click.ro
Cele 5 zodii care își schimbă destinul până pe 18 ianuarie 2026. Vor trăi evenimente...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Digi24
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea...
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
go4it.ro
Oferte fitness la Lidl de joi: Cântar smart și tensiometru Bluetooth
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
Cel mai întunecat oraș din România. 26 de zile consecutive fără soare, începând de azi,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Codruța Filip, după ce s-a întors de la Desafio: Aventura: ...
Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Codruța Filip, după ce s-a întors de la Desafio: Aventura: ”Nu a fost zi să nu plâng!”
Premieră la Pro TV! Show matrimonial în locul lăsat liber de “La Măruță”! Au “furat” rețeta ...
Premieră la Pro TV! Show matrimonial în locul lăsat liber de “La Măruță”! Au “furat” rețeta de la Antena 1 și Kanal D
Radu Ciucă, mesaj public pentru Cătălin Măruță după ce au fost înlăturați de la Pro TV: ”M-ai ...
Radu Ciucă, mesaj public pentru Cătălin Măruță după ce au fost înlăturați de la Pro TV: ”M-ai lăsat să fiu eu!”
Ultima oră! Atac cu cuțitul în plină stradă, în România. A fost înjunghiat de 12 ori
Ultima oră! Atac cu cuțitul în plină stradă, în România. A fost înjunghiat de 12 ori
Adrian Sînă, în doliu! A murit după ce a suferit 5 intervenții operații pe creier: ”Drum lin!”
Adrian Sînă, în doliu! A murit după ce a suferit 5 intervenții operații pe creier: ”Drum lin!”
De ce vor Groenlanda, de fapt. Care este adevăratul motiv și cât este de importantă
De ce vor Groenlanda, de fapt. Care este adevăratul motiv și cât este de importantă
Vezi toate știrile
×