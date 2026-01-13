Ce preț are aurul în ianuarie 2026. Creștere uriașă în doar 24 de ore

Piața metalelor prețioase a început anul cu mișcări semnificative, aurul și argintul înregistrând salturi importante în primele zile de tranzacționare. Aurul a depășit recent pragul de 4.600 de dolari pe uncie, marcând cel mai ridicat nivel atins în ultimii ani, în timp ce argintul a înregistrat un avans de peste 4%, apropiindu-se de un record istoric. Aceste evoluții vin într-un context global tensionat, care stimulează cererea pentru active considerate „refugiu” în perioade de incertitudine economică și politică.

Creșterile au fost observate în special între sfârșitul săptămânii trecute și începutul acesteia, când ambele metale prețioase au înregistrat avansuri considerabile. Aurul a urcat cu aproximativ 1,3% într-o singură sesiune de tranzacționare, depășind temporar nivelul de 4.600 de dolari pe uncie. Argintul a avut un parcurs și mai spectaculos, cu o creștere de circa 4,1%, atingând aproximativ 83 de dolari pe uncie, apropiindu-se de recordul istoric absolut.

De ce a avut aurul o creștere uriașă în 2026

Analiza pieței arată că această tendință nu este întâmplătoare. Factorii geopolitici și economici au avut un impact direct asupra sentimentului investitorilor. Protestele din Iran, care s-au intensificat și au generat un număr tot mai mare de victime, au creat un climat de incertitudine în Orientul Mijlociu. Această situație, combinată cu tensiunile legate de funcționarea Rezervei Federale a Statelor Unite, a alimentat dorința investitorilor de a se orienta către active mai sigure.

În plus, dinamica piețelor indică faptul că mișcările de preț din ultimele zile nu se datorează doar factorilor geopolitici, ci și unui context financiar mai larg. Volatilitatea ridicată și evoluțiile recente ale sistemelor monetare au determinat o reacție rapidă a piețelor, iar cererea pentru aur și argint a crescut semnificativ. Astfel, metalele prețioase au devenit opțiuni preferate pentru protecția capitalului în fața incertitudinilor globale.

Un alt element important al acestei perioade este amploarea creșterilor într-un interval foarte scurt. Mișcările de peste 4% într-o singură zi sunt relativ rare și indică atât o reacție emoțională a investitorilor, cât și o ajustare rapidă a strategiilor de investiții pe piețele globale. În general, astfel de salturi rapide marchează începutul unor cicluri mai ample de volatilitate și pot prefigura tendințele pe termen mediu și lung pentru aur și argint.

Specialiștii în piețe financiare subliniază că, în cazul în care incertitudinile globale persistă, aurul ar putea continua să se aprecieze semnificativ. Modelele istorice sugerează că în perioadele de tensiune majoră și instabilitate a sistemului monetar, metalele prețioase tind să atingă niveluri record. Pe termen lung, scenariile prognozează un potențial de creștere susținut, cu perspective ca prețul aurului să atingă chiar valori de două cifre pentru o uncie, dacă ciclul ascendent se menține și factorii globali rămân nefavorabili altor clase de active.

