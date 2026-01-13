Acasă » Știri » Ce preț are aurul în ianuarie 2026. Creștere uriașă în doar 24 de ore

Ce preț are aurul în ianuarie 2026. Creștere uriașă în doar 24 de ore

De: Anca Chihaie 13/01/2026 | 17:49
Ce preț are aurul în ianuarie 2026. Creștere uriașă în doar 24 de ore
Ce preț are aurul în ianuarie 2026. Creștere uriașă în doar 24 de ore

Piața metalelor prețioase a început anul cu mișcări semnificative, aurul și argintul înregistrând salturi importante în primele zile de tranzacționare. Aurul a depășit recent pragul de 4.600 de dolari pe uncie, marcând cel mai ridicat nivel atins în ultimii ani, în timp ce argintul a înregistrat un avans de peste 4%, apropiindu-se de un record istoric. Aceste evoluții vin într-un context global tensionat, care stimulează cererea pentru active considerate „refugiu” în perioade de incertitudine economică și politică.

Creșterile au fost observate în special între sfârșitul săptămânii trecute și începutul acesteia, când ambele metale prețioase au înregistrat avansuri considerabile. Aurul a urcat cu aproximativ 1,3% într-o singură sesiune de tranzacționare, depășind temporar nivelul de 4.600 de dolari pe uncie. Argintul a avut un parcurs și mai spectaculos, cu o creștere de circa 4,1%, atingând aproximativ 83 de dolari pe uncie, apropiindu-se de recordul istoric absolut.

De ce a avut aurul o creștere uriașă în 2026

Analiza pieței arată că această tendință nu este întâmplătoare. Factorii geopolitici și economici au avut un impact direct asupra sentimentului investitorilor. Protestele din Iran, care s-au intensificat și au generat un număr tot mai mare de victime, au creat un climat de incertitudine în Orientul Mijlociu. Această situație, combinată cu tensiunile legate de funcționarea Rezervei Federale a Statelor Unite, a alimentat dorința investitorilor de a se orienta către active mai sigure.

În plus, dinamica piețelor indică faptul că mișcările de preț din ultimele zile nu se datorează doar factorilor geopolitici, ci și unui context financiar mai larg. Volatilitatea ridicată și evoluțiile recente ale sistemelor monetare au determinat o reacție rapidă a piețelor, iar cererea pentru aur și argint a crescut semnificativ. Astfel, metalele prețioase au devenit opțiuni preferate pentru protecția capitalului în fața incertitudinilor globale.

Ce preț are aurul în ianuarie 2026. Creștere uriașă în doar 24 de ore

Un alt element important al acestei perioade este amploarea creșterilor într-un interval foarte scurt. Mișcările de peste 4% într-o singură zi sunt relativ rare și indică atât o reacție emoțională a investitorilor, cât și o ajustare rapidă a strategiilor de investiții pe piețele globale. În general, astfel de salturi rapide marchează începutul unor cicluri mai ample de volatilitate și pot prefigura tendințele pe termen mediu și lung pentru aur și argint.

Specialiștii în piețe financiare subliniază că, în cazul în care incertitudinile globale persistă, aurul ar putea continua să se aprecieze semnificativ. Modelele istorice sugerează că în perioadele de tensiune majoră și instabilitate a sistemului monetar, metalele prețioase tind să atingă niveluri record. Pe termen lung, scenariile prognozează un potențial de creștere susținut, cu perspective ca prețul aurului să atingă chiar valori de două cifre pentru o uncie, dacă ciclul ascendent se menține și factorii globali rămân nefavorabili altor clase de active.

CITEŞTE ŞI: Țara în care pensia minimă este de 2000 de euro. Are cea mai generoasă medie din Europa

Pe ce dată trebuie să plătești factura la Digi RCS-RDS, pentru a primit 10% înapoi. Este valabil pentru toți abonații din România

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Dentistul și pacienta pensionară
Știri
BANC | Dentistul și pacienta pensionară
Copilul lui Dani Vicol trăiește o reală drama, la 6 ani de la accidentul lui Mario Iorgulescu! Melek a izbucnit nervos: „Îmi plângea cu hohote și nu reușeam să aflu de ce”
Știri
Copilul lui Dani Vicol trăiește o reală drama, la 6 ani de la accidentul lui Mario Iorgulescu! Melek…
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Mediafax
România nu forțează Unirea cu Republica Moldova: „Este dreptul lor să decidă”
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge”
Gandul.ro
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru...
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei sale
Adevarul
Președintele care a dat lovitura cu transferul lui Mutu, asasinat la înmormântarea mamei...
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus un imperiu de 82 de milioane de dolari
Digi24
Scandalul Pandorogate: Decăderea lui „Kim Kardashian a Italiei” și cozonacul care a distrus...
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală de clasă
Mediafax
Imagini revoltătoare la Colegiul „Mihail Sturza” din Iași / Tavan prăbușit într-o sală...
Parteneri
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri: „Ar fi fost o țintă pentru dronele ucrainene”
Digi 24
Vladimir Putin și sosiile. Ce spune un fost șef al MI6 despre folosirea de dubluri:...
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum”
Digi24
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti....
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii au descoperit rețeta de succes
Promotor.ro
Cel mai nou SUV Renault arată mai bine decât Volvo XC90 și Audi Q7. Francezii...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? – VIDEO
go4it.ro
Un telefon Mate XT, supus unor teste brutale. Este mai rezistent decât Samsung TriFold? –...
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Go4Games
Nu l-ați întâlnit niciodată pe Mario în această ipostază
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi soluții, nu pentru a se plânge”
Gandul.ro
Daniel Băluță îl îndeamnă pe Ciprian Ciucu să-și depună mandatul: „Este ales pentru a găsi...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANC | Dentistul și pacienta pensionară
BANC | Dentistul și pacienta pensionară
Copilul lui Dani Vicol trăiește o reală drama, la 6 ani de la accidentul lui Mario Iorgulescu! Melek ...
Copilul lui Dani Vicol trăiește o reală drama, la 6 ani de la accidentul lui Mario Iorgulescu! Melek a izbucnit nervos: „Îmi plângea cu hohote și nu reușeam să aflu de ce”
(P) eTELEDOC nu este doar o aplicație. Este o schimbare a modului în care oamenii accesează serviciile ...
(P) eTELEDOC nu este doar o aplicație. Este o schimbare a modului în care oamenii accesează serviciile medicale
Melek, acuzații grave la adresa lui Mario Iorgulescu la Dan Capatos Show: „Nu este în nicio clinică, ...
Melek, acuzații grave la adresa lui Mario Iorgulescu la Dan Capatos Show: „Nu este în nicio clinică, stă la hotel. Se plimbă prin baruri”
Ce se întâmplă cu producătoarea Greta și Ciucă după ce Cătălin Măruță a fost dat afară de ...
Ce se întâmplă cu producătoarea Greta și Ciucă după ce Cătălin Măruță a fost dat afară de la PRO TV. Prima reacție a conducerii
Captură impresionantă în Spania. Cum au ascuns niște traficanți 10 tone de substanțe interzise! ...
Captură impresionantă în Spania. Cum au ascuns niște traficanți 10 tone de substanțe interzise! Polițiștii au dat la lopată de zor
Vezi toate știrile
×