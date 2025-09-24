Ingredientul periculos care se ascunde în alimentele consumate zilnic de români. Este dușmanul inimii

Mulți români mănâncă haotic și, de cele mai multe ori, nici nu știu exact ce au în farfurie. Specialiștii trag un semnal de alarmă și avertizează asupra unui ingredient periculos pentru organism, care se regăsește în cantități uriașe în alimentele consumate zilnic. Despre ce este vorba?

Alimentele pe care le consumăm zi de zi ascund mai multă sare decât ne-am putea imagina. Iar excesul nu doar că nu are niciun beneficiu, dar poate deveni un adevărat dușman pentru sănătatea noastră. Consumul ridicat de sare crește tensiunea arterială și riscul de afecțiuni cardiovasculare. Pentru a preveni aceste probleme, medicii recomandă reducerea aportului de sare și orientarea către alimente bogate în proteine și antioxidanți.

Ingredientul periculos care se ascunde în alimentele consumate zilnic

Ceea ce mulți nu realizează este faptul că sare nu se găsește doar în solniță, ci este prezentă în cantități periculoase în aproape toate alimentele de bază. Murături, măsline, unt sau celebra vegeta sunt printre cei mai mari „vinovați”.

„Dacă nu adăugăm sare într-o zi obișnuită, doar cu aceste alimente, dacă le-am mâncat, 35 de grame de sare. Sarea la noi în organism are multiple roluri, inclusiv la nivelul inimii și la nivelul vaselor de sânge, sistemul cardiovascular pune presiune mai mare, tensiune mai mare, risc cardiovascular mai mare”, a explicat Victor Chiper, medic diabetolog.

Doza maximă recomandată pentru un adult este de 5-6 grame de sare pe zi. În schimb, mulți români depășesc și de șase ori această cantitate, ceea ce crește semnificativ riscul de hipertensiune, boli cardiovasculare și retenție de apă în organism.

„Asta e foarte important să ne uităm pe etichetă și să nu cădem în capcana dacă vedem sare sau sodiu, efectiv să calculăm”, atrage atenția Bianca Doamna, nutriționist.

Problemele nu se opresc însă doar la nivelul inimii și al vaselor de sânge. Specialiștii spun că alimentația dezechilibrată, bogată în sare, poate duce și la efecte mai puțin discutate, cum ar fi căderea părului.

„Am chelit așa deodată, adică nu am avut timp să procesez ce se întâmpla și atunci a fost prima oară când m-am dus la medic”, a povestit influencerul Geanina Olaru, care a trecut printr-o experiență dificilă din cauza problemelor nutriționale.

Pentru a preveni aceste situații, medicii recomandă o alimentație echilibrată, care să includă proteine, carbohidrați și grăsimi sănătoase, alături de alimente cu efect antiinflamator și bogate în antioxidanți.

Sarea rămâne, așadar, un ingredient „ascuns” ce poate face mult rău dacă nu este controlat. Iar soluția nu este renunțarea completă, ci moderația și atenția sporită la etichetele produselor consumate zilnic.

