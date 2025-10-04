SINGURA băutură benefică pentru creier care ajută și la slăbit, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Miracol pe pământ!”

Medicul nutriționist Mihaela Bilic vine mereu cu sfaturi utile pentru urmăritorii săi. Recent, aceasta a vorbit despre una dintre cele mai bune băuturi pentru creier și nu numai. Potrivit spuselor ei, această băutură contribuie la sănătatea creierului și la prevenirea bolilor neurodegenerative. De asemenea, „băutura minune” contribuie la slăbit, susține digestia, iar beneficiile ei sunt multiple.
Atunci când vine vorba despre sănătatea corpului există multe alimente și băuturi care o susțin și fac minuni. Recent, în cadrul unei emisiuni, Mihaela Bilic a vorbit despre una dintre cele mai benefice băuturi. Este vorba despre cafea, care are numeroase proprietăți. Printre altele, cafeaua stimulează performanța intelectuală și are rol protector asupra sănătății neuronale.
„Trei, minim, ca să ne facă bine. Trei, cinci cafele. Eu nu reuşesc să beau suficientă cafea… bobul de cacao şi bobul de cafea sunt miracol pe pământ. Consumul de cafea de-a lungul vieţii te protejează de toate maladiile degenerative, neuronale, de Alzheimer, de Parkinson, de belele alea… tocmai pentru că ai băut cafea şi celula nervoasă a stat trează”, a spus Mihaela Bilic.
Mihaela Bilic spune că această băutură, cafeaua, este extrem de benefică și pentru cei care se confruntă cu kilogramele în plus. Se pare că ajută la slăbit.
„Da, cafeaua ajută la slăbit și nu doar printr-un singur mecanism, ci prin mai multe. Se cunoaște efectul tonic, stimulant al cofeinei asupra sistemului nervos”, a mai explicat specialista.
De asemenea, în cartea ei, „Sănătatea are gust”, Mihaela Bilic detaliază toate avantajele consumului de cafea, care nu sunt puține. Cafeaua îmbunătățește digestia, crește rezistența la efort și este un puternic antioxidant.
„Cafeaua mărește rezistența la efort și crește performanțele fizice. Ajută organismul să transforme mai multe grăsimi în energie. Cafeina crește forța de contracție musculară, scade oboseala și îmbunătățește funcția respiratorie.
Este diuretică. În plus, scade riscul apariției litiazei urinare și ameliorează gradul de hidratare la sportivi sau la persoanele în vârstă.
Are efect stimulator tubului digestiv, crește mobilitatea și relaxează sfincterele, ceea ce duce la o golire mai rapidă a stomacului sau vezicii biliare, accelerează progresia bolului alimentar, ameliorează sau combate constipația și îmbunătățește digestia.
Este un puternic antioxidant. O ceașcă de 150 ml conține 200-500 mg polifenoli, substanțe care neutralizează stresul oxidativ și acțiunea nocivă a radicalilor liberi, micșorând riscul aparției unor afecțiuni, precum diabet de tip 2, boli cardiovasculare și neurovegetative”, mai spune Mihaela Bilic.