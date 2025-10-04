SINGURA băutură benefică pentru creier care ajută și la slăbit, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic: ”Miracol pe pământ!”

Medicul nutriționist Mihaela Bilic vine mereu cu sfaturi utile pentru urmăritorii săi. Recent, aceasta a vorbit despre una dintre cele mai bune băuturi pentru creier și nu numai. Potrivit spuselor ei, această băutură contribuie la sănătatea creierului și la prevenirea bolilor neurodegenerative. De asemenea, „băutura minune” contribuie la slăbit, susține digestia, iar beneficiile ei sunt multiple.

Atunci când vine vorba despre sănătatea corpului există multe alimente și băuturi care o susțin și fac minuni. Recent, în cadrul unei emisiuni, Mihaela Bilic a vorbit despre una dintre cele mai benefice băuturi. Este vorba despre cafea, care are numeroase proprietăți. Printre altele, cafeaua stimulează performanța intelectuală și are rol protector asupra sănătății neuronale.

„Trei, minim, ca să ne facă bine. Trei, cinci cafele. Eu nu reuşesc să beau suficientă cafea… bobul de cacao şi bobul de cafea sunt miracol pe pământ. Consumul de cafea de-a lungul vieţii te protejează de toate maladiile degenerative, neuronale, de Alzheimer, de Parkinson, de belele alea… tocmai pentru că ai băut cafea şi celula nervoasă a stat trează”, a spus Mihaela Bilic.

Beneficiile nebănuite ale cafelei

Mihaela Bilic spune că această băutură, cafeaua, este extrem de benefică și pentru cei care se confruntă cu kilogramele în plus. Se pare că ajută la slăbit.

„Da, cafeaua ajută la slăbit și nu doar printr-un singur mecanism, ci prin mai multe. Se cunoaște efectul tonic, stimulant al cofeinei asupra sistemului nervos”, a mai explicat specialista.

De asemenea, în cartea ei, „Sănătatea are gust”, Mihaela Bilic detaliază toate avantajele consumului de cafea, care nu sunt puține. Cafeaua îmbunătățește digestia, crește rezistența la efort și este un puternic antioxidant.