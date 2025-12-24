Imagine rară cu fiica Nicoletei Luciu. Cum arată Kim la vârsta de 14 ani

Nicoleta Luciu și-a păstrat întotdeauna familia departe de viața publică și a preferat discreția în ceea ce îi privește pe cei dragi ei. Vedeta a luat decizia de a renunța la carieră și a se concentra asupra creșterii copiilor ei în urmă cu mulți ani, astfel că cei mici au crescut fără să fie văzuți de public. Cum arată Kim Csergo la vârsta de 14 ani? Este cel puțin la fel de frumoasă ca mama ei!

Atunci când s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a mutat la Miercurea Ciuc, Nicoleta Luciu și-a arătat foarte rar copiii în public. Însă, după ce s-a decis să revină în atenția fanilor, vedeta a început să împărtășească mai multe imagini cu familia ei.

Cum arată Kim, fiica Nicoletei Luciu

Kim Csergo este fiica Nicoletei Luciu și a lui Zsolt Csergo. Adolescenta a crescut în sânul familiei și departe de lumina reflectoarelor, dar frumusețea ei nu poate fi trecută cu vederea. La 14 ani, Kim, singura fiică din familie, este o adevărată domnișoară cu niște apariții care atrag privirile tuturor. Se vede că a moștenit frumusețea mamei ei!

Nicoleta Luciu apărea des alături de copiii ei în apariții televizate atunci când aceștia erau micuți. După ce s-a retras de pe micile ecrane, cei patru copii nu au mai putut fi văzuți de public, tocmai acesta fiind și motivul pentru care poza rară cu fiica vedetei a luat prin surprindere pe toată lumea. Kim este de nerecunoscut! Aceasta a moștenit trăsăturile delicate și naturalețea mamei ei.

Recent, vedeta a împărtășit cu fanii o fotografie cu fiica ei, făcută cu ocazia Sărbătorilor într-o ședință foto.

Cu toate că are doar 14 ani, Kim dă semne deja că vrea să urmeze drumul mamei sale.

„Îi spun mereu: e frumos să ai un job stabil, dar și ceva de rezervă. Poate un business propriu, poate modelling. E bine să ai mai multe opțiuni în viață. Și noi, când eram tinere, făceam de toate – prezentam, eram hostess. Nu ne era rușine cu munca”, a explicat Nicoleta Luciu.

