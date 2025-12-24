Acasă » Știri » Imagine rară cu fiica Nicoletei Luciu. Cum arată Kim la vârsta de 14 ani

Imagine rară cu fiica Nicoletei Luciu. Cum arată Kim la vârsta de 14 ani

De: Denisa Iordache 24/12/2025 | 12:28
Imagine rară cu fiica Nicoletei Luciu. Cum arată Kim la vârsta de 14 ani
Cum arată Kim fiica Nicoletei Luciu. Sursă: arhivă cancan
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Nicoleta Luciu și-a păstrat întotdeauna familia departe de viața publică și a preferat discreția în ceea ce îi privește pe cei dragi ei. Vedeta a luat decizia de a renunța la carieră și a se concentra asupra creșterii copiilor ei în urmă cu mulți ani, astfel că cei mici au crescut fără să fie văzuți de public. Cum arată Kim Csergo la vârsta de 14 ani? Este cel puțin la fel de frumoasă ca mama ei! 

Atunci când s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a mutat la Miercurea Ciuc, Nicoleta Luciu și-a arătat foarte rar copiii în public. Însă, după ce s-a decis să revină în atenția fanilor, vedeta a început să împărtășească mai multe imagini cu familia ei. 

Cum arată Kim, fiica Nicoletei Luciu 

Kim Csergo este fiica Nicoletei Luciu și a lui Zsolt Csergo. Adolescenta a crescut în sânul familiei și departe de lumina reflectoarelor, dar frumusețea ei nu poate fi trecută cu vederea. La 14 ani, Kim, singura fiică din familie, este o adevărată domnișoară cu niște apariții care atrag privirile tuturor. Se vede că a moștenit frumusețea mamei ei! 

Nicoleta Luciu apărea des alături de copiii ei în apariții televizate atunci când aceștia erau micuți. După ce s-a retras de pe micile ecrane, cei patru copii nu au mai putut fi văzuți de public, tocmai acesta fiind și motivul pentru care poza rară cu fiica vedetei a luat prin surprindere pe toată lumea. Kim este de nerecunoscut! Aceasta a moștenit trăsăturile delicate și naturalețea mamei ei. 

Recent, vedeta a împărtășit cu fanii o fotografie cu fiica ei, făcută cu ocazia Sărbătorilor într-o ședință foto. 

Kim Csergo, fiica Nicoletei Luciu. Sursă: social media
Kim Csergo, fiica Nicoletei Luciu. Sursă: social media

Cu toate că are doar 14 ani, Kim dă semne deja că vrea să urmeze drumul mamei sale. 

„Îi spun mereu: e frumos să ai un job stabil, dar și ceva de rezervă. Poate un business propriu, poate modelling. E bine să ai mai multe opțiuni în viață. Și noi, când eram tinere, făceam de toate – prezentam, eram hostess. Nu ne era rușine cu munca”, a explicat Nicoleta Luciu. 

CITEȘTE ȘI: 

TOP 10 | Vedetele din România cu cei mai mulți copii: Liderul are 12! Cine sunt „mămicile eroine” și „tăticii eroi” din showbiz 

Nicoleta Luciu a revenit la vechea pasiune! Fosta asistentă TV a lansat un colind cu o artistă de la Vocea României 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tradiții și obiceiuri în Ajun de Crăciun. Ce nu ai voie să faci azi, 24 decembrie 2025
Știri
Tradiții și obiceiuri în Ajun de Crăciun. Ce nu ai voie să faci azi, 24 decembrie 2025
Doliu în lumea fotbalului! A murit la doar 34 de ani după ce a căzut de la 70 de metri, din telescaun
Știri
Doliu în lumea fotbalului! A murit la doar 34 de ani după ce a căzut de la 70…
O nouă explozie la Moscova, pe strada unde a fost asasinat generalul Sarvarov: Cel puțin 3 persoane ucise
Mediafax
O nouă explozie la Moscova, pe strada unde a fost asasinat generalul Sarvarov:...
Unde lovește codul galben de ninsoare deja. Gândul prezintă zonele în care ninge abundent. Vești de ultimă oră de la ANM, prognoză specială pentru București
Gandul.ro
Unde lovește codul galben de ninsoare deja. Gândul prezintă zonele în care ninge...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Milionarul român, care s-a lăfăit în banii celor de la Dinamo, a murit singur și uitat de lume. „Îi dădea bani Elenei Cîrstea. S-a separat de soție”
Adevarul
Milionarul român, care s-a lăfăit în banii celor de la Dinamo, a murit...
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
Digi24
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
Tradiții în Ajunul Crăciunului: Ce obiceiuri sunt în diferite regiuni ale țării
Mediafax
Tradiții în Ajunul Crăciunului: Ce obiceiuri sunt în diferite regiuni ale țării
Parteneri
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele mai dorite femei din România
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Catrinel Sandu, prima „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor. Era una dintre cele...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
Click.ro
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de...
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele rusești Kinjal au fost interceptate
Digi 24
Piloții ucraineni de F-16 au reușit acolo unde sistemele Patriot au eșuat: Aproape toate rachetele...
Planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA, prezentat de Volodimir Zelenski
Digi24
Planul de pace în 20 de puncte susținut de Ucraina și SUA, prezentat de Volodimir...
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni...
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
go4it.ro
Telefonul cu cea mai puternică cameră telefoto va fi lansat de Crăciun. Care sunt performanțele?
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Unde lovește codul galben de ninsoare deja. Gândul prezintă zonele în care ninge abundent. Vești de ultimă oră de la ANM, prognoză specială pentru București
Gandul.ro
Unde lovește codul galben de ninsoare deja. Gândul prezintă zonele în care ninge abundent. Vești...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tradiții și obiceiuri în Ajun de Crăciun. Ce nu ai voie să faci azi, 24 decembrie 2025
Tradiții și obiceiuri în Ajun de Crăciun. Ce nu ai voie să faci azi, 24 decembrie 2025
Doliu în lumea fotbalului! A murit la doar 34 de ani după ce a căzut de la 70 de metri, din telescaun
Doliu în lumea fotbalului! A murit la doar 34 de ani după ce a căzut de la 70 de metri, din telescaun
Reset major pe zona de late night show! Dan Capatos se alătură grupului Arcmedia și lansează o nouă ...
Reset major pe zona de late night show! Dan Capatos se alătură grupului Arcmedia și lansează o nouă emisiune împreună cu CANCAN
Tragedie în Ajunul Crăciunului! O femeie din Argeș a murit într-un accident rutier cumplit după ...
Tragedie în Ajunul Crăciunului! O femeie din Argeș a murit într-un accident rutier cumplit după ce urcase în mașină, la ocazie
Ce cadouri nu au voie să primească cei 3 copii ai Prințului William și ai lui Kate Middleton de Crăciun. ...
Ce cadouri nu au voie să primească cei 3 copii ai Prințului William și ai lui Kate Middleton de Crăciun. Regula impusă de Familia Regală
Decizie controversată a instanței: Șoferul din Berceni care a lovit mortal o mamă și i-a rănit ...
Decizie controversată a instanței: Șoferul din Berceni care a lovit mortal o mamă și i-a rănit grav fetița de 2 ani va ajunge acasă de sărbători! |EXCLUSIV
Vezi toate știrile
×