Nicoleta Luciu a revenit la vechea pasiune! Fosta asistentă TV a lansat un colind cu o artistă de la Vocea României

Nicoleta Luciu revine în industria muzicală din România. După o pauză de aproape 20 de ani, în pragul sărbătorilor de iarnă, a mai bifat un proiect profesional: un colind de suflet pentru suflet, o piesă care vorbește despre copilărie, familie și magia Crăciunului.

Inițiativa de colaborare a venit din partea Nicoletei, iar AVA nu a ezitat nicio clipă și a acceptat din prima proiectul. Cele două au scris versurile împreună, au lucrat la colind, au înregistrat melodia și apoi au planificat totul pentru clip – vezi AICI video.

Videoclipul a fost filmat la Suter Palace, în camera în care au fost cazate nume mari din industria muzicală internațională atunci când au venit în România, printre care Beyonce, Madonna și Enrique Iglesias.

„A fost ideea Nicoletei să facem această colaborare, acest colind, care vine cu un mesaj cald, ideea de familie, tabloul care cuprinde atmosfera și starea de Crăciun. Iubesc Crăciunul, este sărbătoarea mea preferată. Am fost super încantată de propunere și am intrat imediat în studio, cu Petru Bîrladeanu, producatorul cu care lucrez și la primul meu album, care va fi lansat la anul. Nicoleta este un personaj, a fost o plăcere să lucrez cu ea, m-am distrat la filmarea clipului și la repetiții. Este efervescentă, frumoasă sufletește, fizic nu mai zic. Un om frumos, o femeie mișto și o mamă dedicată. O admir de mică și sunt foarte încântată și recunoscătoare că avem acest colind, care nu degeaba se numește „Crăciunul din inima mea”. Așa să ne fie viața mereu, ca un Crăciun, plin de emoție si fericire”, a declarat AVA despre colaborarea cu Nicoleta Luciu.

