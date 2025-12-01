Vârsta nu iartă pe nimeni! Nicoleta Luciu a ajuns de nerecunoscut: complet îmbătrânită, la 45 de ani

După mai mulți ani în care și-a pus cariera pe pauză pentru a se dedica familiei, aceasta s-a întors cu mai multe proiecte importante. Nicoleta Luciu a atras atenția publicului după ce ultima sa apariție a stârnit atât aprecieri, cât și câteva comentarii de hate, venite în special din mediul online.

Recent, Nicoleta și-a lansat propria academie de modelling și actorie, iar în paralel dezvoltă podcastul „MOM by Nicoleta Luciu”, prin care abordează subiecte legate de familie, motivație și experiențe personale. La 45 de ani, actrița și mama a patru copii rămâne într-o formă de invidiat, reușind chiar să slăbească 12 kilograme în ultima perioadă.

Deși nu a mai avut un proiect TV în ultimii ani, Nicoleta Luciu nu exclude o revenire pe micul ecran. Totuși, o întoarcere în televiziune ar avea loc doar în contextul unui format care să se potrivească noii sale direcții profesionale, fiind unul axat pe inspirație, evoluție și povești impresionante ale oamenilor, fie ei celebri sau complet necunoscuți.

Cum a apărut Nicoleta Luciu

Nicoleta Luciu a apărut la propriul ei podcast îmbrăcată elegant pentru a o primi pe fosta ei colega, Doinița Oancea. Cele două au povestit diverse subiecte, spre deliciul fanilor, însă un lucru a atras atenția mai multor urmăritori, care au ținut să o taxeze pe vedetă. În timp ce unii au apreciat-o pentru inițiativa avut-o, ații au replicat despre coafura și culoarea bronzului ales.

„Nu este hate: picioarele sunt date cu prea mult bronzant iar diferența între corp și picioare este enormă, fața mult prea albă iar genul ăsta de coafură te îmbătrânește.”, „Luciu, așa nu”, „O Doamne, ai tunat si le-ai adunat! Au îmbătrânit”, sunt o parte dintre comentariile vedetei.

CITEȘTE ȘI: Nicoleta Luciu, decizia care a transformat-o complet, la 45 de ani! „Am fost în Turcia și mi-am micșorat…”

Nicoleta Luciu, fără filtru: „Nu pot să le fac față” | EXCLUSIV