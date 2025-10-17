Nicoleta Luciu, decizia care a transformat-o complet, la 45 de ani! „Am fost în Turcia și mi-am micșorat…”

Nicoleta Luciu a făcut furori în perioada sa de glorie, datorită fizicului său. Bustul impresionant i-a adus pictoriale bine plătite în revistele destinate bărbaților. Dar și multe alte contracte, în urmă cu ceva ani. Puțin știu însă că fosta miss România a trecut prin nu mai puțin de trei intervenții chirugicale la nivelul sânilor. Aflați numai din CANCAN.RO în ce au constat acestea și cum se prezintă acum fosta actriță, la 45 de ani.

Nicoleta Luciu a dominat ani de zile topurile celor mai frumoase femei din România. A fost, în același timp, și una dintre cele mai râvnite vedete pentru pictorialele din revistele destinate bărbaților.

A fost asistentă TV, a jucat în telenovele și a bifat un număr record de prezentări, majoritatea în postura de vedetă a unei colecții. Chiar și acum, la 45 de ani, revenită în showbiz-ul autohton după o pauză de ani buni, fosta miss România mai urcă pe podium. Și se bucură de același succes, ca-n vremurile ei bune.

Nicoleta Luciu, despre operațiile sale estetice

Puțină lume știe însă că bustul său impresionant a suferit nu mai puțin de trei intervenții chirugicale! Nicoleta a avut implant cu silicon. Apoi și-a micșorat sânii. În prezent însă, este naturală suta la sută, după cum însăși ne mărturisește.

„Am fost în Turcia și mi-am micșorat sânii de la 560 la 340, iar acum șase ani, am scos total silicoanele. De atunci nu mi-am mai făcut nimic, Acum am sânii naturali”, a mărturisit Nicoleta Luciu în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ce condiții pune pentru revenirea pe micul ecran

Recent, fosta miss România și-a deschis propria academie de modelling și actorie, are propriul podcast și nu exclude o revenire și pe micul ecran, dar doar în anumite condiții:

„Nu s-a pretat încă nimic până acum. Îmi doresc ceva motivațional, despre ce mai fac vedetele, sau despre oameni necunoscuți carea aveau vise și cum s-au schimbat pe parcurs”.

Ea a precizat, în același timp, că o emisiune de noapte, despre sex, de exemplu, ar fi prea mult pentru ea.

De asemenea, Nicoleta ne-a mărturisit că-i este dor să mai joace într-o telenovela sau într-un serial TV. Lucru pe care nu l-a ascuns nici în cadrul unei întâlniri pe care a avut-o, în urmă cu câteva luni, cu foști colegi de telenovele. Cu acea ocazie, bruneta ne-a spus că una dintre persoanele care au ajutat-o foarte mult în carieră a fost actrița Carmen Tănase. Nimeni alta decât Flăcărica, mama sa din „Inimă de țigan”.

