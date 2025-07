Teo Trandafir dezvăluie culisele prieteniei cu Nicoleta Luciu: “Aveam o atitudine din asta macho, pentru că toată lumea mi se părea că încearcă să-i facă ceva rău”

Teo Trandafir și Nicoleta Luciu au lucrat o bună perioadă împreună, când simpatica prezentatoare era la Pro TV, iar bruneta, sexy asistenta ei în emisiune. Deși drumurile lor profesionale s-au despărțit, iar Nicoleta a ales să înceapă o nouă viață la Miercurea Ciuc și să se dedice creșterii celor 4 copii, prietenia legată la locul de muncă a rămas. Nu este genul de legătură sufocantă cu multe vizite și ieșiri, ci una de suflet care s-a păstrat în timp. Vedeta Kanal D a vorbit, pentru CANCAN.RO, despre amiciția cu Nicoleta Luciu, având încă de la începuturi o atitudine protectoare față de ea, inclusiv la o ședință foto realizată împreună pe vremea în care erau colege.

Nicoleta Luciu a revenit în lumina reflectoarelor, după ani buni de absență. Pe 1 iunie și-a lansat podcastul Mom by Nicoleta Luciu și a spart gheața cu Teo Trandafir. Prezentatoarea TV ne-a povestit că a acceptat pe loc propunerea venită din partea Nicoletei Luciu fără să-și arunce ochii pe agendă. Și dacă ar fi fost ocupată, tot ar fi rearanjat programul astfel încât să fie disponibilă pentru întâlnirea filmată cu buna ei prietenă.

Teo Trandafir: “Nu am stat să mă gândesc de zece ori, să-mi verific agenda”

CANCAN.RO: Să vorbim despre Nicoleta Luciu. A ieșit la iveală, odată cu lansarea podcast-ului ei, o prietenie care vă leagă de când ați lucrat împreună. Cum au fost anii ăștia în care nu v-ați văzut, dar totuși v-ați auzit?

Teo Trandafir: Eu am știut clar că ea are 4 patru copii de crescut. În momentul în care o femeie trebuie să crească 4 copii, o lași să facă chestia asta. Și iarăși este o chestiune de libertate personală pe care i-o respect mai mult decât orice. În momentul în care ea a avut nevoie de mine și mi-a spus: “Vino la podcast!”, eu am zis “da” din prima. Adică, nici nu am stat să mă gândesc de zece ori, să-mi verific agenda. Vin, vom vedea noi cum facem să fie bine.

( VEZI ȘI: Nicoleta Luciu, transformare BOMBĂ! A slăbit dramatic ca să dea bine pe sticlă, după ce și-a dedicat ani întregi creșterii copiilor )

Teo Trandafir: “Am și făcut o ședință foto la un moment dat în care eu eram destul de amenințătoare”

CANCAN.RO: De-a lungul timpului, a simțit nevoia să vă facă anumite confesiuni, să vă ceară un anumit sfat, având în vedere că dumneavostră aveți o experiență de viață și poate să o ghidați. Mă refer la începuturile ei.

Teo Trandafir: Da, la începuturile ei era cu totul altceva. Am și făcut o ședință foto la un moment dat în care eu eram destul de amenințătoare. Aveam o atitudine din asta macho, pentru că toată lumea mi se părea, mie cel puțin, că încearcă să-i facă ceva rău sau să spună ceva rău. Și atunci cumva eram spate în spate și pe fața mea se citea: domnișoara e cu mine.

CANCAN.RO: Cum vi se pare acum? Este o femeie matură, o mamă care are deja copiii mari. Cum a fost reîntâlnirea?

Teo Trandafir: Nicoleta e neschimbată. E foarte ușor de vorbit cu ea, e foarte ușor să te destăinui ei și ei pare-se că îi e la fel de ușor să se destăinuie mie. Și asta mi s-a părut minunat. Și am râs îmbrățițate cum se face de obicei între prietene care nu s-au mai văzut de o vreme.

Foto: Instagram

( VEZI ȘI: Teo Trandafir, despre legătura cu fiica ei de când locuiesc separat: “Înțeleg foarte bine că Maia are viața ei” )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741. CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.