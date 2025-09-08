Acasă » Exclusiv » Afacerea cu care Nicoleta Luciu vrea să dea lovitura! Cât costă să te înveţe actriţa meserie: „Vor evolua foarte frumos ca fete”

De: Ana Maria Păsat 08/09/2025 | 16:01
Nicoleta Luciu tace și le face, chiar dacă s-a retras de ani buni din lumina refectoarelor. Ei bine, fosta miss România și-a deschis la Brașov academie de modelling și actorie, care-i poartă numele! Prețurile nu-s însă la îndemâna oricui! Dar fosta actriță de telenovele se va număra printre profesorii ce vor avea grijă de copii. Și anunță că, la finalul cursurilor, părinții vor primi numere de telefon importante pentru cariera copiilor lor. Nicoleta are și un sfat pentru mamele de fete și nu ne ascunde faptul că-și dorește ca fiica sa să devină profesoară de modelling. CANCAN.RO are toate amănuntele și declarații în exclusivitate.

După ani de zile în care s-a dedicat familiei, Nicoleta Luciu iese din nou la rampă. Mai întâi, și-a făcut propriul său podcast în care intervievează vedete. Recent, după săptămâni întregi de așteptare, a primit și vestea mult dorită. I-au ieșit actele și a devenit proprietara unei academii de modelling și actorie, care-i poartă numele, cu sediul la Brașov!

Nicoleta Luciu și-a făcut propria academie de modelling și actorie. Foto: Facebook

Nicoleta Luciu are planuri mari cu fiica sa!

Fosta miss România a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, care a fost motivul ce a stat la baza acestui proiect. Și nu ne-a ascuns ce-și dorește pentru propria sa fiică!

„E foarte simplu. Având în vedere că am și eu o fată, și-mi doresc foarte mult să devină profesoară de modelling, vreau ca această academie să devină un extra job. Aici te întâlnești cu o grămadă de oameni, nu trebuie să ai 90-60-90. E foarte important dacă vrei să-ți schimbi stilul de viață. Aici învățăm bunele maniere, facem dicție. Învățăm să pozăm în fața aparatului, să vorbim în fața camerelor. Pentru ca atunci când mergem la casting, să facem față, iar în momentul în care avem o ședință foto, să știm cum să stăm în fața aparatului, nu să ne spună fotograful sau asistenta”, ne-a spus aceasta.

Cât costă ședințele cu Nicoleta Luciu

Cum investiția este pe măsură, iar cursanții vor avea parte de tot ceea ce e nevoie, prețurile nu-s la îndemâna oricui. Cine-și dorește însă, va putea plăti și-n rate! În această situație, pachetul de 12 ședințe va costa nu mai puțin de 6000 de lei. Sau 4800 dacă se va achita totul pe loc. La finalul cursurilor, părinții copiilor vor primi de la Nicoleta nu doar recomandări, ci și numere importante pentru cariera micuților:

„Începem pe 20 înscrierile, iar pe 27 cursurile. Vor fi 12 ședințe, iar la final o ședință foto pentru cine-și dorește. La sfârșitul cursurilor, sau chiar și-n perioada școlarizării, cursanții vor primi mai multe numere de telefon, iar împreună cu părinții, vor hotărî unde vor să meargă. Să facă cursuri de televiziune, de actorie, să evolueze fiecare pe ce parte artistică își dorește”.

Ce sfaturi are pentru mamele de fete: „Ar trebui să aibă o bază a machiajului”

Nicoleta Luciu are și un sfat pentru mamele de fete și nu ne ascunde faptul că absolvenții cursurilor sale vor fi apoi ghidați către fostele sale colege de telenovele, care și-au deschis școli de actorie.

„Ce consider eu și aș vrea să le spun tuturor părinților care au fete. Ar trebui să aibă o bază a machiajului, a felului în care-și fac părul. Prin aceste cursuri vor evolua foarte frumos ca fete. Bine, și ca băieți, dacă o să avem. După ce vor primi aceste numere de telefon, fiecare va merge pe ce parte-și dorește. Poate nu toată lumea vrea modeling, poate vor să devină actrițe, sau să facă numai reclame.

Ca actorie, sunt fostele mele colege de telenovele, care și-au făcut școli de specialitate. Pot să-i trimit acolo. Surse sunt. Depinde de ei cât de mult pot să evolueze, dar și să muncească în același timp. Că fără muncă și perseverență și mai multă disciplină, nu ai cum să evoluezi. Noi pe vremea noastră am făcut de toate. Dar dacă aveam o școlarizare în spate, dădeam rezultate și mai bune”, a completat aceasta.

