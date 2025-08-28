NU E BANC! Câți bani câștiga Nicoleta Luciu ca aplaudac la PRO TV: ”Aveam vreo 16 ani”

După ani întregi în care s-a retras complet din lumina reflectoarelor pentru a-și dedica viața celor patru copii, Nicoleta Luciu a revenit pe sticlă. Acesta și-a lansat propriul podcast și a început să marcheze și apariții în emisiunile de televiziune. Recent, bruneta a fost prezentă în emisiune lui Cătălin Măruță. Acolo a vorbit despre începuturile carierei sale. A debutat la Pro TV, dar ca aplaudac. Cu cât era plătită pentru asta?

După o lungă pauză din lumina reflectoarelor, Nicoleta Luciu a revenit în forță. Fosta divă, care și-a construit imaginea pe apariții sexy și roluri în telenovele, a ales să se retragă din showbiz exact atunci când era pe val. Motivul? Cei patru copii pe care i-a crescut „cu mâna ei”, departe de camere, de agitația televiziunii. Însă acum s-a întors, iar recent fost prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Am debutat odată cu PRO TV”

Nicoleta Luciu s-a întors la Pro TV, locul unde a debutat. Recent, aceasta a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruț, unde a vorbit despre începuturile carierei sale. Bruneta a început să muncească încă de la o vârstă fragedă. Unul dintre primele job-uri pe care le-a avut a fost chiar la Pro TV. La 16 ani era aplaudac în emisiunile postului de televiziune.

Ei bine, pentru aplauzele sale, Nicoleta Luciu era plătită cu o sumă care acum pare derizorie. Mai exact, aceasta prima 10 lei pentru fiecare emisiune în care era aplaudac.

„Prima mea emisiune a fost cu Horia Brenciu. Am debutat odată cu PRO TV, ca aplaudac. Îmi dădeau 10 lei la fiecare emisiune. Stăteam în public la emisiunile lui Florin Călinescu și Mihai Călin, la fel și la Tele 7 ABC. Întotdeauna le admiram pe fetele care erau asistente. Cred că aveam vreo 16 ani. Mă întrebam și eu cum e să fii asistentă într-un platou de televiziune, iar peste 2 ani eram”, a povestit Nicoleta Luciu.

Însă, acest job nu era singurul pe care vedeta îl avea. Încă din adolescență a muncit din greu și nu refuza nicio ofertă. Iar pe lângă că își câștiga singură banii, bruneta se ocupa și de școală și învăța pe unde apuca, în pauza dintre joburi.

„Când am debutat eu, aveam foarte multe joburi în același timp, pe lângă faptul că eram elevă, și făceam și cursuri de Crucea Roșie. Aveam prezentări, mergeam și la cursuri de modă. Nu am spus NU niciodată. Stăteam în toate super-marketurile mari, cu parfumuri și altele. Primii bani i-am facut la 16 ani, ca hostess, promovând anumite produse în magazine și ca aplaudac. Stăteam în public la emisiunile lui Florin Călinescu și Mihai Călin, la fel și la Tele 7 ABC. Și tot la 16 ani am avut prima prezentare de modă. Totodată, în paralel, făceam tratamente bolnavilor ca asistentă, la Universitar, am fost doi ani la chirurgie. Pe secție, mă ocupam cu bolnavii, să merg cu ei la explorări funcționale, să le duc analizele în diferite locuri, mă duceam la vizită, cu studenții de la Medicină. Învățam pentru școală doar prin autobuze și tramvaie și înainte să intru în emisiuni sau după ce terminam tratamentul bolnavilor. Am urcat treaptă cu treaptă, nu a fost așa ușor”, a mai mărturisit Nicoleta Luciu.

Nicoleta Luciu a renunțat la verighetă! Trage înspre Capitală, departe de soțul ei, Zsolt

Teo Trandafir dezvăluie culisele prieteniei cu Nicoleta Luciu: “Aveam o atitudine din asta macho, pentru că toată lumea mi se părea că încearcă să-i facă ceva rău”

Foto: Instagram