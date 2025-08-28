Acasă » Știri » NU E BANC! Câți bani câștiga Nicoleta Luciu ca aplaudac la PRO TV: ”Aveam vreo 16 ani”

NU E BANC! Câți bani câștiga Nicoleta Luciu ca aplaudac la PRO TV: ”Aveam vreo 16 ani”

De: Alina Drăgan 28/08/2025 | 22:32
NU E BANC! Câți bani câștiga Nicoleta Luciu ca aplaudac la PRO TV: ”Aveam vreo 16 ani”
Câți bani câștiga Nicoleta Luciu ca aplaudac la PRO TV /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

După ani întregi în care s-a retras complet din lumina reflectoarelor pentru a-și dedica viața celor patru copii, Nicoleta Luciu a revenit pe sticlă. Acesta și-a lansat propriul podcast și a început să marcheze și apariții în emisiunile de televiziune. Recent, bruneta a fost prezentă în emisiune lui Cătălin Măruță. Acolo a vorbit despre începuturile carierei sale. A debutat la Pro TV, dar ca aplaudac. Cu cât era plătită pentru asta?

După o lungă pauză din lumina reflectoarelor, Nicoleta Luciu a revenit în forță. Fosta divă, care și-a construit imaginea pe apariții sexy și roluri în telenovele, a ales să se retragă din showbiz exact atunci când era pe val. Motivul? Cei patru copii pe care i-a crescut „cu mâna ei”, departe de camere, de agitația televiziunii. Însă acum s-a întors, iar recent fost prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Am debutat odată cu PRO TV”

Nicoleta Luciu s-a întors la Pro TV, locul unde a debutat. Recent, aceasta a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruț, unde a vorbit despre începuturile carierei sale. Bruneta a început să muncească încă de la o vârstă fragedă. Unul dintre primele job-uri pe care le-a avut a fost chiar la Pro TV. La 16 ani era aplaudac în emisiunile postului de televiziune.

Ei bine, pentru aplauzele sale, Nicoleta Luciu era plătită cu o sumă care acum pare derizorie. Mai exact, aceasta prima 10 lei pentru fiecare emisiune în care era aplaudac.

Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a...
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România: „Cu banii de aici îmi iau o casă în țara mea”
Acest tânăr din Sri Lanka a recunoscut ce salariu lunar primește în România:...

„Prima mea emisiune a fost cu Horia Brenciu. Am debutat odată cu PRO TV, ca aplaudac. Îmi dădeau 10 lei la fiecare emisiune. Stăteam în public la emisiunile lui Florin Călinescu și Mihai Călin, la fel și la Tele 7 ABC. Întotdeauna le admiram pe fetele care erau asistente. Cred că aveam vreo 16 ani. Mă întrebam și eu cum e să fii asistentă într-un platou de televiziune, iar peste 2 ani eram”, a povestit Nicoleta Luciu.

Câți bani câștiga Nicoleta Luciu ca aplaudac la PRO TV /Foto: Instagram

Însă, acest job nu era singurul pe care vedeta îl avea. Încă din adolescență a muncit din greu și nu refuza nicio ofertă. Iar pe lângă că își câștiga singură banii, bruneta se ocupa și de școală și învăța pe unde apuca, în pauza dintre joburi.

„Când am debutat eu, aveam foarte multe joburi în același timp, pe lângă faptul că eram elevă, și făceam și cursuri de Crucea Roșie. Aveam prezentări, mergeam și la cursuri de modă. Nu am spus NU niciodată. Stăteam în toate super-marketurile mari, cu parfumuri și altele.

Primii bani i-am facut la 16 ani, ca hostess, promovând anumite produse în magazine și ca aplaudac. Stăteam în public la emisiunile lui Florin Călinescu și Mihai Călin, la fel și la Tele 7 ABC. Și tot la 16 ani am avut prima prezentare de modă.

Totodată, în paralel, făceam tratamente bolnavilor ca asistentă, la Universitar, am fost doi ani la chirurgie. Pe secție, mă ocupam cu bolnavii, să merg cu ei la explorări funcționale, să le duc analizele în diferite locuri, mă duceam la vizită, cu studenții de la Medicină.

Învățam pentru școală doar prin autobuze și tramvaie și înainte să intru în emisiuni sau după ce terminam tratamentul bolnavilor. Am urcat treaptă cu treaptă, nu a fost așa ușor”, a mai mărturisit Nicoleta Luciu.

Nicoleta Luciu a renunțat la verighetă! Trage înspre Capitală, departe de soțul ei, Zsolt

Teo Trandafir dezvăluie culisele prieteniei cu Nicoleta Luciu: “Aveam o atitudine din asta macho, pentru că toată lumea mi se părea că încearcă să-i facă ceva rău”

 

Foto: Instagram

Tags:
Iți recomandăm
Motivul REAL pentru care Teo Costache a revenit la Insula Iubirii. Ce a putut să spună despre momentele intime cu Ella Vișan
Știri
Motivul REAL pentru care Teo Costache a revenit la Insula Iubirii. Ce a putut să spună despre momentele…
Alertă în România! Constantin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Știri
Alertă în România! Constantin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Ai datorii la stat? În ce situație te poți trezi dacă nu-ți achiți amenzile la timp
Mediafax
Ai datorii la stat? În ce situație te poți trezi dacă nu-ți achiți...
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată cade prima zăpadă
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ninge în septembrie în România. Pe ce dată...
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și...
David Popovici, vacanță fără lux și extravaganță. Orașul în care a fost surprins și cum a interacționat cu fanii
Adevarul
David Popovici, vacanță fără lux și extravaganță. Orașul în care a fost surprins...
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în...
Procurorii din întreaga țară își suspendă activitatea. Vor soluționa doar cauzele urgente
Mediafax
Procurorii din întreaga țară își suspendă activitatea. Vor soluționa doar cauzele urgente
Parteneri
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Imagini rare cu Tereza! Prezentatorul de la „Insula iubirii” s-a căsătorit la 26 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine este și cum arată prima soție a lui Radu Vâlcan. Imagini rare cu Tereza!...
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
Prosport.ro
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
Click.ro
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor...
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
WOWBiz.ro
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și...
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10...
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Digi 24
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale...
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc și taxele de pod
Digi24
Cât va costa rovinieta de la 1 septembrie. Guvernul a aprobat noile tarife. Se scumpesc...
Impozitul auto și rovinieta se dublează! Ce măsuri pregătește Guvernul pentru 2025 și 2026
Promotor.ro
Impozitul auto și rovinieta se dublează! Ce măsuri pregătește Guvernul pentru 2025 și 2026
Primele declarații ale polițistului care l-a prins pe agresorul livratorului nepalez: „Mi-a mulțumit. Era foarte speriat”
kanald.ro
Primele declarații ale polițistului care l-a prins pe agresorul livratorului nepalez: „Mi-a mulțumit. Era foarte...
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren,...
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
kfetele.ro
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce...
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
WOWBiz.ro
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat...
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin:
observatornews.ro
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
go4it.ro
Samsung va actualiza sistemul de operare al dispozitivelor sale mobile. Ce telefoane vor fi actualizate?
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era însărcinată în luna a noua cu a doua, însă ce s-a aflat...Mărturie zguduitoare
Viva.ro
Sebastian Burduja i-a murit fiica, care avea trei ani în momentul tragediei. Soția lui era...
Patru zodii care intră sub protecție divină de pe 29 august, de la ora 9.00. Noroc din plin, oportunități, dar și surprize pentru ele
Fanatik.ro
Patru zodii care intră sub protecție divină de pe 29 august, de la ora 9.00....
Ce sumă uriașă a câștigat Gigi Becali după calificarea FCSB în Europa League
Fanatik.ro
Ce sumă uriașă a câștigat Gigi Becali după calificarea FCSB în Europa League
Plata cu cardul, obligatorie. Lege nouă în România din 1 ianuarie 2026. Se elimină pragul, nu se mai poate refuza
Capital.ro
Plata cu cardul, obligatorie. Lege nouă în România din 1 ianuarie 2026. Se elimină pragul,...
Cine este Andrei, polițistul erou care l-a salvat pe livratorul nepalez atacat pe stradă
Romania TV
Cine este Andrei, polițistul erou care l-a salvat pe livratorul nepalez atacat pe stradă
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Go4Games
Jocul românesc inspirat de o tragedie cauzată de regimul comunist
Marele actor a murit! Lumea l-a iubit enorm. Îi făcea pe toți să râdă. Adio, maestre!
Capital.ro
Marele actor a murit! Lumea l-a iubit enorm. Îi făcea pe toți să râdă. Adio,...
Cea mai periculoasă mâncare din lume. Anual, zeci de oameni nu rezistă tentației și mor
evz.ro
Cea mai periculoasă mâncare din lume. Anual, zeci de oameni nu rezistă tentației și mor
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
Gandul.ro
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe...
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e căsătorit de 29 de ani
as.ro
Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre Zeiţa de la Montreal, cu care e...
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula...
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să ceară ajutorul apropiaților pentru a ieși din impas
radioimpuls.ro
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să...
FCSB a câștigat la TAS litigiul pentru Florinel Coman! Gigi Becali va încasa o avere de la arabi. Prima reacție a patronului. Exclusiv
Fanatik.ro
FCSB a câștigat la TAS litigiul pentru Florinel Coman! Gigi Becali va încasa o avere...
Ce a pățit, într-un cartier din București, polițistul erou care l-a salvat de la bătaie pe livratorul asiatic. Andrei Jianu nu e la prima ispravă
Fanatik.ro
Ce a pățit, într-un cartier din București, polițistul erou care l-a salvat de la bătaie...
Știrile zilei, 25 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 25 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Fostul iubit a dat-o în judecată pe Andra Gogan din cauza unui sărut de 160.000 de euro!
Fostul iubit a dat-o în judecată pe Andra Gogan din cauza unui sărut de 160.000 de euro!
„Îngerul păzitor al Andrei Măruţă” le scoate pe bandă rulantă! Motivul pentru care nu s-a ...
„Îngerul păzitor al Andrei Măruţă” le scoate pe bandă rulantă! Motivul pentru care nu s-a prezentat la proces: ”Mi-a dat cu semnul întrebării!”
Detonăm bomba de la Insula Iubirii! Imaginile care spun totul despre cuplul Bianca-Marian! Nu s-au mai ...
Detonăm bomba de la Insula Iubirii! Imaginile care spun totul despre cuplul Bianca-Marian! Nu s-au mai abținut în plină zi și…
Scenă de groază la mall: fiica lui Becali s-a ascuns într-o cofetărie de frica unui obsedat! ”I-a ...
Scenă de groază la mall: fiica lui Becali s-a ascuns într-o cofetărie de frica unui obsedat! ”I-a spus că a vorbit cu Dumnezeu și dorește ca aceasta să fie soția lui”
Motivul REAL pentru care Teo Costache a revenit la Insula Iubirii. Ce a putut să spună despre momentele ...
Motivul REAL pentru care Teo Costache a revenit la Insula Iubirii. Ce a putut să spună despre momentele intime cu Ella Vișan
Alertă în România! Constantin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Alertă în România! Constantin a dispărut fără urmă. Cine îl vede, să sune la 112
Vezi toate știrile
×