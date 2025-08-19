Nicoleta Luciu a renunțat la verighetă! Trage înspre Capitală, departe de soțul ei, Zsolt

Nicoleta Luciu a renunțat la verighetă și petrece cât mai mult timp în Capitală, departe de soțul său. Mai mult chiar, căsnicia celor doi scârțâie, perioadă în care fosta actriță a început să câștige pe cont propriu. E vorba de venituri care-i asigură o stabilitate financiară și-i permit chiar să fie o femeie independentă, pe cont propriu. Până și ultima sa vacanță i-a adus ceva profit, din reclamele făcute unei companii de închiriat mașini, care de altfel i-a pus la dispoziție și un automobil. De adăugat și că Nicoleta și Zsolt au renunțat să mai plece împreună în Croația, acolo unde obișnuiau să-și petreacă o mare parte a verii. CANCAN.RO are toate amănuntele.

După ani buni petrecuți la Miercurea Ciuc, Nicoleta Luciu a pus piciorul în prag și a făcut ceva schimbări în viața sa personală. Nu mai stă tot timpul „la cratiță” și nici în orașul în care s-a mutat după ce s-a căsătorit cu Zsolt Csergo. După cum se știe, fosta miss România renunța la cariera sa în plină ascensiune, pentru a se dedica exclusiv familiei. Mai precis partenerului său de viață și celor patru copii.

Astfel că, Nicoleta Luciu petrece din ce în ce mai mult timp în Capitală. Și s-a pus pe făcut bani. De câteva săptămâni bune, vedeta are propriul său podcast, care-i aduce și ceva venituri frumușele datorită celor doi sponsori cu care are contract. În curând, aceasta va lansa și un nou proiect despre care încă nu vrea să vorbească, din superstiție.

Nicoleta Luciu, în pragul divorțului?

În timp ce cariera sa e din nou una în ascensiune, nu același lucru se poate spune și despre căsnicie. Persoane apropiate acesteia vorbesc despre neînțelegeri dintre cei doi soți și chiar de un posibil divorț.

Cert este că Nicoleta nu mai poartă verigheta pe deget! La acest gest a recurs și atunci când, în urma cu ani de zile, soțul său ar fi înșelat-o cu o antrenoare de fitness. La acea vreme, fosta actriță și-a iertat partenerul. Inițial însă, ea renunțase la verighetă.

Bruneta a negat că ar avea probleme în căsnicie, dar a preferat să ocolească detaliile despre acest subiect.

„Nu-s probleme. Dacă erau, spuneam eu”, a declarat Nicoleta, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Au renunțat să mai plece împreună în Croația

La fel de mult a evitat să vorbească și despre modul în care și-a petrecut vacanța în acest an. Dar vă spunem noi! Ei bine, Nicoleta și soțul ei au renunțat la obiceiul de a-și petrece cea mai mare parte a verii împreună cu copiii, în Croația! În schimb, fosta miss România a plecat pe cont propriu într-o mini-vacanță. Una în scop… publicitar. Mai precis, cu o mașină închiriată de la o firmă din București, căreia i-a făcut reclamă!

