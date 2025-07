Surorile Luciu, la momentul adevărului: Nicoleta, totul despre carieră şi familie! Iuliana a rămas „codaşă”: „Sunt oaia neagră”

Nicoleta Luciu și sora ei mai mică, Iuliana, au ținut ani la rândul prima pagină a ziarelor. După ce ambele au dat lovitura în telenovelele românești, fiind unele dintre cele mai apreciate și iubite actrițe din țară, cele două surori au decis să se retragă din lumina reflectoarelor. Prima a fost Nicoleta Luciu care s-a mutat la Miercurea Ciuc alături de soțul ei și de cei patru copii. A urmat-o apoi sora ei, Iuliana care, după ce a terminat proiectul cu Antena 1 nu a mai fost văzută prea des la tv. Recent însă, Nicoleta Luciu a decis să revină la marea ei iubire: televiziunea. Și-a lansat propriul podcast, iar principala motivație a sa pentru revenirea în carieră a fost faptul că cei patru copii ai săi au crescut și automat, îi oferă și ei mai multă libertate de mișcare. În ceea ce o privește pe sora ei, lucrurile sunt diferite. Iuliana s-a reorientat complet în carieră și este DJ. Cele două surori au oferit un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO în care au vorbit despre schimbările din viața lor, dar și care este motivul pentru care Iuliana se consideră oaia neagră a familiei.

Nicoleta și Iuliana Luciu au fost prezente la o gală de fashion, acolo unde au bifat o premieră: Cele două au defilat pentru prima dată pe un podium împreună îmbrăcate de designerul Anna Roman. Cu această ocazie, am stat de vorbă cu fetele care ne-au dezvăluit câte schimbări s-au produs în ultima perioadă în viața lor. Atât Nicoleta, cât și mezina familiei, au avut parte de schimbări majore în carieră, însă un lucru a rămas neschimbat: relația strânsă pe care o au una cu cealaltă. Ba chiar, Nicoleta a dezvăluit că sora ei mai mică este și cel mai mare sprijin, dar și cel mai mare critic al ei.

Surorile Luciu, interviul în care dezvăluie tot! Cât de dificilă a fost revenirea pentru Nicoleta: „După fiecare filmare îmi tremura corpul”

CANCAN.RO: Mă bucur tare mult să mă întâlnesc cu surorile Luciu și cu Anna, căci am înțeles că ea a fost cea care le-a chemat aici în toată splendoarea lor. Ce faceți fetelor?

Nicoleta Luciu: Împărțim emoțiile, este mai ușor la trei.

CANCAN.RO: De când nu ați mai defilat voi două pe un podium împreună?

Nicoleta Luciu: Nu am mai defilat până acum, este o premieră.

CANCAN.RO: I-auzi, Anna, ai reușit o premieră. De cât timp vă cunoașteți și cum a început prietenia dintre voi?

Anna Roman: Sunt prietenă cu Iuliana de opt, nouă ani și apoi m-am împrietenit și cu Nicoleta.

CANCAN.RO: Te-ai mutat în București, Nicoleta?

Nicoleta Luciu: Nu, nu m-am mutat. Acum că este perioada vacanței am reușit să rămânem câteva zile. La un moment dat am participat la câteva emisiuni de la Antena 1 și sora mea mi-a recomandat-o pe Anna. Uită-te pe Instagram și când m-am uitat la ea am văzut cât e de frumoasă, are față de Hollywood, am zis să încerc. Mi-a răspuns cu drag și m-a scăpat din mai multe situații.

CANCAN.RO: Și acum colaborați în continuare și te va îmbrăca în emisiuni, apariții, în podcast. Felicitări pentru podcast! Cum au fost primele podcasturi? Ce emoții ai avut?

Nicoleta Luciu: Au fost pline de emoții, dar fără Loredana, fără Anna Roman, fără sora mea care vine să mă susțină și ea din spate, nu aș fi putut. Îmi spune mereu: Ai grijă să faci aia, ai grijă să spui aia. Fără somitățile care au fost invitate lângă care am avut niște emoții extraordinare. După fiecare zi de filmare efectiv îmi tremura corpul de la atâta adrenalină.

(CITEȘTE ȘI: Condiția pusă de Nicoleta Luciu pentru a accepta show-ul TV: ”Asta îmi doresc!” )

Sora, Iuliana, cel mai mare critic pentru Nicoleta Luciu: „Are cel mai critic ochi”

CANCAN.RO: Deci sora ta ți-a fost alături, dar a avut și ochi critic?

Nicoleta Luciu: Cel mai critic ochi îl are, nu se vede ce ochi are?!

Iuliana Luciu: Sunt critică doar dacă este nevoie să fiu critică, dar în rest sunt cel mai bun om de pe pământ, un îngeraș.

Nicoleta Luciu: E critică în mod constructiv. Anna, săraca, nu zice nimic că dacă începe ea să vorbească noi stăm și ascultăm.

Iuliana Luciu: Și mie la fel, pentru showurile mele Anna îmi creează ținute și de fiecare dată am apariții superbe la pupitru.

(ACCESEAZĂ ȘI: Cât de mari s-au făcut copiii Nicoletei Luciu! Băiatul cel mare a depășit-o în înălțime)

CANCAN.RO: Mixezi în anumite locații. Cum de te-ai apucat de această meserie?

Iuliana Luciu: Mixez de trei ani, dar îmi place foarte mult. Acum dacă tot merg și la festivaluri și prind alte țări, eu mă gândesc că ceva fac bine.

CANCAN.RO: Ce frumos! Nu m-am gândit niciodată la tine așa. Tu aveai mereu imaginea aceasta suavă, iar asta mi se pare o meserie de oameni mai rebeli. Ai partea asta rebelă în tine?

Iuliana Luciu: Da, eu sunt oaia neagră a familiei, sunt rebela familiei.

Nicoleta Luciu: Se consideră ea așa pentru că nu are copii, dar nu este oaia neagră, nici a familiei, nici a neamului.

CANCAN.RO: Ce fac copiii tăi, Nicoleta?

Nicoleta Luciu: Cresc. Sunt patru adolescenți în casă acum, au 14 și 17 ani.

CANCAN.RO: Se mută și ei în București sau nu?

Nicoleta Luciu: Ei stau acolo, eu vin în weekend în București și filmez podcasturile. Nu avem cum să ne mutăm, avem mult prea multe extrașcolare și școala în limba maghiară o fac, așa că nu avem cum.

