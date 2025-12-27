Doliu în showbiz! Un cântăreț renumit a murit în a doua zi de Crăciun, la vârsta de 65 de ani

Chitaristul Perry Bamonte, cunoscut pentru contribuția sa esențială la identitatea muzicală a trupei The Cure, a încetat din viață în perioada Crăciunului, la vârsta de 65 de ani.

Informația a fost confirmată de reprezentanții formației, care au transmis un mesaj public în memoria muzicianului vineri, 26 decembrie.

„Cu o tristețe enormă confirmăm moartea marelui nostru prieten și coleg de trupă, Perry Bamonte, care s-a stins acasă, după o scurtă boală, în perioada Crăciunului”, au declarat membrii The Cure.

Perry Bamonte s-a stins din viaţă la 65 de ani

În același comunicat, aceștia au subliniat rolul special pe care artistul l-a avut în istoria grupului:

„Tăcut, intens, intuitiv, constant și extrem de creativ, «Teddy» a fost o parte caldă și vitală din povestea The Cure”.

Bamonte s-a alăturat pentru prima dată echipei tehnice a trupei în 1984, iar șase ani mai târziu a devenit membru oficial. De-a lungul carierei sale în cadrul formației, a interpretat la chitară, bass cu șase corzi și clape, contribuind la unele dintre cele mai apreciate materiale discografice ale The Cure.

Printre acestea se numără „Wish” (1992), album nominalizat la premiile Grammy și clasat pe locul al doilea în Billboard 200, care include celebrul single „Friday I’m in Love”. Lista continuă cu „Wild Mood Swings” (1996), „Bloodflowers” (2000), „Acoustic Hits” (2001) și „The Cure” (2004).

Născut la Londra, pe 3 septembrie 1960, Perry Bamonte a făcut parte din trupă până în 2005, perioadă în care a susținut peste 400 de concerte alături de colegii săi.

Lumea muzicii este în doliu

În 2019, a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame împreună cu The Cure, momentul fiind marcat printr-un discurs de introducere susținut de Trent Reznor, fondatorul Nine Inch Nails.

După o pauză de mai mulți ani, artistul a revenit în componența formației în 2022, participând la încă 90 de spectacole. Membrii trupei au descris această etapă drept una dintre cele mai puternice și apreciate din întreaga lor activitate. Ultima apariție pe scenă a lui Bamonte a avut loc pe 1 noiembrie 2024, la Londra, în cadrul show-ului „The Show of a Lost World”.

„Gândurile și condoleanțele noastre sunt alături de familia sa. Va fi enorm de mult regretat”, au transmis colegii săi de trupă.

Activă din 1979, The Cure rămâne una dintre cele mai influente formații ale scenei alternative, inspirând generații de artiști precum Nine Inch Nails, Deftones, My Chemical Romance, The Smashing Pumpkins, Phoebe Bridgers sau Oasis.

Perry Bamonte este considerat o prezență definitorie pentru evoluția și sonoritatea grupului, lăsând în urmă o moștenire artistică puternică.

