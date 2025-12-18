Acasă » Știri » Decizia care zguduie topurile muzicale! Youtube și Billboard nu mai colaborează

Decizia care zguduie topurile muzicale! Youtube și Billboard nu mai colaborează

De: Paul Hangerli 18/12/2025 | 22:30
Decizia care zguduie topurile muzicale! Youtube și Billboard nu mai colaborează

YouTube a anunțat oficial că va înceta furnizarea de date către clasamentele Billboard începând cu 16 ianuarie 2026, declanșând una dintre cele mai mari confruntări din istoria industriei muzicale digitale. La originea conflictului se află modul în care Billboard evaluează streamurile plătite față de cele susținute de publicitate — o dispută care redefinește cine contează cu adevărat în era streamingului.

YouTube, cea mai mare platformă de streaming video și muzical din lume, a confirmat că nu va mai furniza date pentru topurile Billboard, punând capăt unui parteneriat de peste un deceniu. Anunțul a fost făcut de Lyor Cohen, directorul global al diviziei muzicale YouTube, printr-o postare fermă pe blogul oficial al companiei.

„Am ajuns într-un punct în care nu mai putem susține un sistem care nu reflectă realitatea consumului de muzică din prezent”, a transmis Cohen, subliniind că decizia nu este una impulsivă, ci rezultatul unor negocieri îndelungate și fără rezultat. Miza conflictului este formula de calcul a topurilor Billboard. În prezent, streamurile provenite din abonamente plătite au o pondere mai mare decât cele susținute de reclame — o abordare pe care YouTube o consideră profund nedreaptă.

„Billboard folosește o formulă învechită, care acordă mai multă valoare unui fan decât altuia. Acest lucru ignoră milioanele de oameni care ascultă muzică zilnic prin platforme gratuite, dar extrem de active”, a declarat Cohen.
„Streamingul reprezintă 84% din veniturile din muzica înregistrată din Statele Unite. Este principalul mod în care publicul trăiește muzica. De aceea, fiecare stream ar trebui să fie egal — fie că este plătit sau susținut de reclame.”

Billboard a făcut un pas înapoi — dar nu suficient

Ironia situației este că Billboard a anunțat recent o actualizare a metodologiei sale. Noua formulă reduce diferența de ponderare dintre streamurile plătite și cele gratuite de la un raport de 1:3 la 1:2,5.

Pentru YouTube însă, acest compromis nu este suficient. Platforma cere eliminarea completă a diferenței, argumentând că implicarea fanilor nu ar trebui ierarhizată în funcție de capacitatea de plată.

„Nu cerem un avantaj. Cerem echitate”, a subliniat Cohen, confirmând că YouTube va opri complet furnizarea de date începând cu 16 ianuarie 2026.

Billboard a reacționat rapid, apărându-și poziția și filosofia editorială. Potrivit reprezentanților companiei, topurile nu măsoară doar popularitatea, ci și valoarea economică a consumului muzical.

„Există multe moduri prin care fanii susțin artiștii pe care îi iubesc. Fiecare are un loc specific în ecosistemul muzical”, a transmis un purtător de cuvânt Billboard.
„Formula noastră ține cont de accesul consumatorilor, analiza veniturilor, validarea datelor și recomandările industriei. Sperăm ca YouTube să revină asupra deciziei și să ni se alăture în celebrarea artiștilor și a fanilor lor.”

O dispută care ridică o întrebare fundamentală

Conflictul dintre YouTube și Billboard scoate la iveală o dilemă majoră a industriei muzicale moderne: ce contează mai mult — volumul de ascultări sau valoarea financiară a acestora?

Într-o eră în care vânzările de albume sunt în continuă scădere, iar streamingul domină consumul global, modul în care sunt calculate topurile poate influența cariere, contracte și percepția publică asupra succesului.

Spotify intră în joc: „Plata arată intenție reală”

Disputa a atras rapid reacții din partea altor giganți ai industriei. Charlie Hellman, șeful diviziei muzicale Spotify, s-a poziționat de partea Billboard, susținând importanța streamurilor plătite.

„Când cineva plătește aproximativ 150 de dolari pe an pentru muzică, acel gest spune ceva. Arată un nivel mai profund de implicare și este mai benefic pentru artiști”, a declarat Hellman, sugerând că nu toate ascultările au același impact economic.

Odată cu retragerea datelor YouTube, topurile Billboard ar putea pierde o parte semnificativă din imaginea reală a consumului muzical global. În paralel, YouTube își promovează propriul sistem de clasamente, sugerând o posibilă fragmentare a standardelor din industrie.

Rămâne de văzut dacă cele două părți vor ajunge la un compromis sau dacă această ruptură va marca începutul unei noi ere, în care fiecare platformă își va măsura succesul după propriile reguli.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Poza zilei | Cum arăta Laura Andreșan în anii 2000, când făcea show-uri incendiare pe scenă
Știri
Poza zilei | Cum arăta Laura Andreșan în anii 2000, când făcea show-uri incendiare pe scenă
Celebra publicație TMZ a citat Cancan cu informația momentului! Știrea publicată în premieră despre Wiz Khalifa a făcut înconjurul lumii
Știri
Celebra publicație TMZ a citat Cancan cu informația momentului! Știrea publicată în premieră despre Wiz Khalifa a făcut…
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
Motivele pentru care unor bărbați nu le crește barba. 5 factori care influențează părul facial
Adevarul
Motivele pentru care unor bărbați nu le crește barba. 5 factori care influențează...
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se...
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Parteneri
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
Click.ro
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie....
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți
Digi 24
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul...
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit la importul de bumbac
Digi24
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un...
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut...
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
go4it.ro
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum arată acum actorii din „Singur acasă”, la 35 de ani de la lansarea filmului-fenomen
Cum arată acum actorii din „Singur acasă”, la 35 de ani de la lansarea filmului-fenomen
Poza zilei | Cum arăta Laura Andreșan în anii 2000, când făcea show-uri incendiare pe scenă
Poza zilei | Cum arăta Laura Andreșan în anii 2000, când făcea show-uri incendiare pe scenă
Leonardo DiCaprio nu aspiră la scaunul de regizor. Care este motivul: ”Nu aș putea face niciodată!”
Leonardo DiCaprio nu aspiră la scaunul de regizor. Care este motivul: ”Nu aș putea face niciodată!”
Celebra publicație TMZ a citat Cancan cu informația momentului! Știrea publicată în premieră despre ...
Celebra publicație TMZ a citat Cancan cu informația momentului! Știrea publicată în premieră despre Wiz Khalifa a făcut înconjurul lumii
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 19 decembrie, de la ora 20.00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 19 decembrie, de la ora 20.00
Anunț de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Președintele LPF: ”Face chimioterapie. ...
Anunț de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Președintele LPF: ”Face chimioterapie. E o situație delicată!”
Vezi toate știrile
×