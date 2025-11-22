Acasă » Video Exclusiv » Nicoleta Luciu, fără filtru: „Nu pot să le fac față” | EXCLUSIV

Nicoleta Luciu, fără filtru: „Nu pot să le fac față” | EXCLUSIV

De: Andreea Archip 22/11/2025 | 13:11
Nicoleta Luciu a revenit, de câteva luni, în lumina reflectoarelor cu propriul podcast, pentru care a mai luat un premiu la Radar de Media. Bruneta a afișat o siluetă de invidiat, reușind să ajungă la greutatea dorită. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, vedeta ne-a dezvăluit planul legat de sărbători, dar a vorbit și despre schimbarea făcută în stilul de viață în ultima lună, pentru a reuși să își păstreze formele de invidiat. Vedeta a slăbit 14 kilograme.

După ani buni în care s-a retras la Miercurea Ciuc și s-a dedicat creșterii copiilor, Nicoleta Luciu are în sfârșit timp pentru ea. A revenit în showbiz cu un podcast care se bucură de success și pentru care face săptămânal naveta la București, dar și-a deschis și un business la Brașov, respective o agenție de modelling.

Nicoleta Luciu, reuniune de sărbători: “Ne ajung 20 de scaune”

CANCAN.RO: Felicitări, Nicoleta! Te așteptai ca podcastul să fie atât de bine primit de public?

Nicoleta Luciu: Eu sunt foarte fericită, îți dai seama. Mai ales că noi avem doar câteva luni de la debut și deja avem trei premii la activ. Ce pot să fac? Sunt foarte fericită.  Vă mulțumesc foarte mult că sunteți alături de noi. O să vedeți și mai multe surprize de acum încolo, nume mari, pe care o să le vedeți la mine la podcast. Noi filmăm aproape în fiecare duminică. Venim de la Miercurea Ciuc sâmbătă seara, imediat după ce terminăm cursurile la Brașov, la Academia de modelling.

CANCAN.RO: Urmează decembrie, urmează ziua ta de nume. Ce planuri ai?

Nicoleta Luciu: Voi fi tot la București, la o decernare de premii, voi extrage niște câștigători. Vin sărbătorile –  acasă, cu părinții, cu copii, cu bunicii, străbunicii, cine mai are. Noi nu mai avem străbunici, dar ne bucurăm că suntem într-un număr atât de mare. Ne ajung 20 de scaune.

CANCAN.RO: Mama ta locuiește în București sau s-a mutat și ea la Miercurea Ciuc?

Nicoleta Luciu: Locuiește în București și în funcție de timpul lor și sora mea și mama vin. Ne facem cadouri reciproc după care ne întoarcem fiecare la treaba ei.

Nicoleta Luciu: “Viața e mult mai ușoară în momentul în care faci treaba asta”

CANCAN.RO: Ce-ți dorește anul ăsta de Crăciun?

Nicoleta Luciu: Iau viața așa cum mi-a dat-o Dumnezeu până acum, cu bune și cu rele. Am încercat ca în cele rele să găsesc și părțile bune. Și viața e mult mai ușoară în momentul în care faci treaba asta. Și în momentul în care ți se întâmplă ceva rău, e bine să nu te concentrezi pe el, să te concentrezi la ce este bun în spatele acelui rău. Sau să te gândești la câte lucruri minunate se întâmplă în viața ta. Și e păcat să-ți consumi energia pe ceva care o să treacă și peste jumătate de an nu-ți mai aduce aminte.

Nicoleta Luciu a topit 14 kilograme

CANCAN.RO: Copiii ce fac?

Nicoleta Luciu: Sunt mari, adolescenți. Încă un pic și fiecare o să-și vadă de treaba lui și de găștile lor.

CANCAN.RO: Ai avut oferte pentru reality show-uri? Sunt foarte multe pe piață. Te tentează vreunul?

Nicoleta Luciu: Sunt foarte multe, dar din păcate nu pot să le fac față, pentru că trebuie să lipsesc destul de mult de acasă. Acest podcast pe care eu îl fac din tot sufletul și din toată inima mea cu întreaga echipă, îmi ocupă doar o duminică în fiecare săptămână sau o duminică la două săptămâni. Și cel de business. Mi-am făcut o grămadă de relații. Singurul business care reușește să dea șanse celor care sunt la început de drum.

Nicoleta Luciu: “Mai nou fac fasting de o lună de zile. Mănânc la fiecare a patra zi”

CANCAN.RO: Și la final vreau să-mi spui ce vei degusta de sărbători având în vedere silueta pe care ai obținut-o? Sau cum va arăta meniul tău?

Nicoleta Luciu: Ce să zic? Într-una dintre zile probabil o să apuc și eu să mănânc ceva. Dar așa, doar gustat. Am slăbit 14 kg și îmi doresc foarte mult să mă mențin.

CANCAN.RO: În cât timp ai slăbit?

Nicoleta Luciu: Păi în prima lună când am început podcastul, cred că vreo 10 kg și restul de 4 le-am dat așa… până acum.

CANCAN.RO: Câte mese ai pe zi? Faci și sport?

Nicoleta Luciu: Fac sport. Merg în fiecare zi la sală. Dar fac până simt că am obosit total. Mai nou fac fasting de o lună de zile. Mănânc la fiecare a patra zi – a cincea zi.

CANCAN.RO: Nu ai stări de amețeală, de rău?

Nicoleta Luciu: Nu, că beau tot felul de suplimente.

Foto: Instagram

×