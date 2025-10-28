Acasă » Știri » Nicoleta Luciu este criticată de copiii ei. Ce spun adolescenții despre noua activitate a vedetei

Nicoleta Luciu este criticată de copiii ei. Ce spun adolescenții despre noua activitate a vedetei

De: Andreea Stăncescu 28/10/2025 | 12:05
Nicoleta Luciu este criticată de copiii ei. Ce spun adolescenții despre noua activitate a vedetei
Nicoleta Luciu, detalii despre copiii ei / Sursa foto: Social media
După o pauză de câțiva ani, Nicoleta Luciu s-a întors în lumina reflectoarelor lansând propriul ei podcast, în care invită vedete cunoscute și abordează subiecte variate, într-un ton relaxat. Cei mai atenți spectatori ai noii sale activități sunt chiar copiii ei, care o urmăresc, o susțin, dar nu ezită nici să o critice atunci când este cazul.

Nicoleta Luciu s-a retras din viața mondenă în urmă cu mai mulți ani pentru a se dedica familiei. După ce copiii ei au devenit adolescenți, vedeta s-a întors în televiziune pentru a fi văzută pe micile ecrane. Aceasta și-a lansat un podcast, un proiect personal prin care își dorește să aducă în fața publicului discuții sincere și pline de energie, alături de vedete cunoscute din România.

Nicoleta Luciu este criticată de copiii ei

Pe lângă tripleții Kim, Karol și Kevin, în vârstă de 14 ani, Nicoleta Luciu și soțul ei, Zsolt Csergo, mai au un fiu, Zsolt Jr., de 17 ani. Revenirea sa în showbiz a fost primită cu entuziasm în familie, chiar dacă se aștepta la reacții critice din partea celor dragi. Toți urmăresc cu interes activitatea mamei lor în online, iar vedeta recunoaște că părerile lor contează enorm pentru ea. Aceștia sunt foarte sinceri și uneori îi atrag atenția în activitatea sa, mai ales dacă există greșeli.

„Copiii cresc, se uită la podcast. Mă susțin. Mă și critică. Nu știu dacă o să mă urmeze vreunul în carieră. Acum depinde și de ei ce vor să facă. Noi, ca părinți, le deschidem absolut toate căile. E foarte frumos să ai un job de bază din care să faci bani, dar ceva de back up, cum ar fi modeling de exemplu. Asta vorbesc în cazul fiicei mele: ar fi bine să aibă bussines-ul ei din care să facă bani și un altul de rezervă. În momentul în care au văzut primul episod, m-a încurajat faptul că soțul și copiii au spus: «Bravo! Felicitări!». Zic: «Hopa!». Mă așteptam la multă critică din partea lor, dar să știi că întotdeauna țin cont de mesaje și țin foarte mult cont și de critică, pentru că asta te face să ajungi foarte bun”, a spus Nicoleta Luciu pentru Click.

Nicoleta Luciu

Ce pasiuni au copiii Nicoletei Luciu

La 14 ani, Kim, Karol și Kevin, tripleții Nicoletei Luciu, sunt deja adolescenți cu pasiuni și personalități distincte. Vedeta vorbește cu mândrie despre copiii ei și dezvăluie cum reușește să îi țină echilibrați între tehnologie, școală și activități recreative.

Kevin este pasionat de animale și natură, fiind un mic expert în acest domeniu. Pe de altă parte, Karol este atras de artă și muzică, iar Kim a urmat timp de opt ani cursuri de patinaj, iar acum s-a orientat către schi, inspirată de frații ei.

„Cea mai mare pedeapsă pentru ei este să nu aibă telefonul o săptămână, le iau telefoanele o săptămână. «Mă plictisesc», «Ia uite, fă curat în bibliotecă, uite câte cărţi ai». După aia nu-i mai iau de-acolo: «Vai, mami, dar ai văzut cartea asta? Am uitat de ea. Dar tu ştiai că pinguinul…» Kevin, de exemplu, e pasionat de animale, de tot ce e în aer, pe pământ şi în apă, e enciclopedie.

Celălalt, Karol, e cu arta, îi place mult să cânte, cântă fain. Dar acolo în zonă se fac mai mult sporturile: hochei, patinaj… Kim a făcut 8 ani de patinaj şi acum face schi, că l-a văzut pe Karol că s-a lăsat de hochei, de doi ani tot la văzut la concursuri că primeşte premii (…) Ei schiază, oricum, de mici, că îi duce taică-su peste tot în excursii, îi duce la Poiană, îi mai învoieşte de la şcoală şi schiază performant toţi”, a povestit vedeta în podcastul său.

